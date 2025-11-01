BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena ANALOS je 0.00070391 USD. Sledujte aktualizace cen LOS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LOS.

Více informací o LOS

Informace o ceně LOS

Co je to LOS

Oficiální webové stránky LOS

Tokenomika pro LOS

Předpověď cen LOS

Logo ANALOS

ANALOS Cena (LOS)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 LOS na USD

$0.00070408
$0.00070408
+8.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny ANALOS (LOS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:38:23 (UTC+8)

Informace o ceně ANALOS (LOS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00060878
$ 0.00060878
Nejnižší za 24 h
$ 0.00088954
$ 0.00088954
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00060878
$ 0.00060878

$ 0.00088954
$ 0.00088954

$ 0.00332789
$ 0.00332789

$ 0.00034795
$ 0.00034795

+6.81%

+8.71%

-65.45%

-65.45%

Cena ANALOS (LOS) v reálném čase je $0.00070391. Za posledních 24 hodin se LOS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00060878 do maxima $ 0.00088954, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LOS v historii je $ 0.00332789, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00034795.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LOS se za poslední hodinu změnila o +6.81%, za 24 hodin o +8.71% a za posledních 7 dní o -65.45%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu ANALOS (LOS)

$ 701.47K
$ 701.47K

--
----

$ 701.47K
$ 701.47K

996.53M
996.53M

996,528,070.066523
996,528,070.066523

Aktuální tržní kapitalizace ANALOS je $ 701.47K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu LOS je 996.53M, přičemž celková zásoba je 996528070.066523. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 701.47K.

Historie cen v USD pro ANALOS (LOS)

Během dnešního dne byla změna ceny ANALOS na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny ANALOS na USD  $ -0.0004211314.
Za posledních 60 dní byla změna ceny ANALOS na USD  $ -0.0001708816.
Za posledních 90 dní byla změna ceny ANALOS na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+8.71%
30 dní$ -0.0004211314-59.82%
60 dní$ -0.0001708816-24.27%
90 dní$ 0--

Co je ANALOS (LOS)

ANALOS First in the world to engineer a real Solana fork that ships with RPC, Wallet, Explorer, Bridge, DEX, and Launchpad, all natively integrated

Experience the first fully integrated Solana fork with native RPC, Wallet, Explorer, Bridge, DEX, and Launchpad. Engineered for unmatched performance and seamless user experience.

Why Choose ANALOS? Unlike other forks relying on third-party tools, ANALOS delivers a fully integrated ecosystem with native RPC, Wallet, Explorer, Bridge, DEX, and Launchpad. Our vertical stack ensures unmatched performance, reliability, and developer adoption.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny ANALOS (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít ANALOS (LOS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva ANALOS (LOS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro ANALOS.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny ANALOS!

LOS na místní měny

Tokenomika pro ANALOS (LOS)

Pochopení tokenomiky ANALOS (LOS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LOS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně ANALOS (LOS)

Jakou hodnotu má dnes ANALOS (LOS)?
Aktuální cena LOS v USD je 0.00070391 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LOS v USD?
Aktuální cena LOS v USD je $ 0.00070391. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace ANALOS?
Tržní kapitalizace LOS je $ 701.47K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LOS v oběhu?
Objem LOS v oběhu je 996.53M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LOS?
LOS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00332789 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LOS?
LOS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00034795 USD.
Jaký je objem obchodování LOS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LOS je -- USD.
Dosáhne LOS letos vyšší ceny?
LOS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLOS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:38:23 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se ANALOS (LOS)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,195.43

$3,873.00

$0.02304

$186.31

$1.0004

$3,873.00

$110,195.43

$186.31

$2.5059

$1,086.59

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$1.32000

$1.32000

$0.0041

$0.0034155

$20.182

$0.20089

