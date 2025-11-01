ANALOS Cena (LOS)
+6.81%
+8.71%
-65.45%
-65.45%
Cena ANALOS (LOS) v reálném čase je $0.00070391. Za posledních 24 hodin se LOS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00060878 do maxima $ 0.00088954, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LOS v historii je $ 0.00332789, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00034795.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LOS se za poslední hodinu změnila o +6.81%, za 24 hodin o +8.71% a za posledních 7 dní o -65.45%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace ANALOS je $ 701.47K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu LOS je 996.53M, přičemž celková zásoba je 996528070.066523. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 701.47K.
Během dnešního dne byla změna ceny ANALOS na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny ANALOS na USD $ -0.0004211314.
Za posledních 60 dní byla změna ceny ANALOS na USD $ -0.0001708816.
Za posledních 90 dní byla změna ceny ANALOS na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|+8.71%
|30 dní
|$ -0.0004211314
|-59.82%
|60 dní
|$ -0.0001708816
|-24.27%
|90 dní
|$ 0
|--
ANALOS First in the world to engineer a real Solana fork that ships with RPC, Wallet, Explorer, Bridge, DEX, and Launchpad, all natively integrated
Experience the first fully integrated Solana fork with native RPC, Wallet, Explorer, Bridge, DEX, and Launchpad. Engineered for unmatched performance and seamless user experience.
Why Choose ANALOS? Unlike other forks relying on third-party tools, ANALOS delivers a fully integrated ecosystem with native RPC, Wallet, Explorer, Bridge, DEX, and Launchpad. Our vertical stack ensures unmatched performance, reliability, and developer adoption.
Pochopení tokenomiky ANALOS (LOS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LOS hned teď!
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
|10-30 11:46:23
|Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
|10-30 07:20:09
|Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
|10-28 21:35:49
|Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
|10-28 14:23:33
|Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %
