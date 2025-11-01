BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Altered State Machine je 0.00413951 USD. Sledujte aktualizace cen ASTO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ASTO.

Altered State Machine Cena (ASTO)

Aktuální cena 1 ASTO na USD

$0.00414242
$0.00414242
-0.90%1D
USD
Graf aktuální ceny Altered State Machine (ASTO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:38:10 (UTC+8)

Informace o ceně Altered State Machine (ASTO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00413301
$ 0.00413301
Nejnižší za 24 h
$ 0.00422086
$ 0.00422086
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00413301
$ 0.00413301

$ 0.00422086
$ 0.00422086

$ 0.890471
$ 0.890471

$ 0.00413051
$ 0.00413051

-0.71%

-0.91%

-6.97%

-6.97%

Cena Altered State Machine (ASTO) v reálném čase je $0.00413951. Za posledních 24 hodin se ASTO obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00413301 do maxima $ 0.00422086, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ASTO v historii je $ 0.890471, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00413051.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ASTO se za poslední hodinu změnila o -0.71%, za 24 hodin o -0.91% a za posledních 7 dní o -6.97%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Altered State Machine (ASTO)

$ 1.20M
$ 1.20M

--
--

$ 7.67M
$ 7.67M

289.48M
289.48M

1,852,288,699.0
1,852,288,699.0

Aktuální tržní kapitalizace Altered State Machine je $ 1.20M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ASTO je 289.48M, přičemž celková zásoba je 1852288699.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 7.67M.

Historie cen v USD pro Altered State Machine (ASTO)

Během dnešního dne byla změna ceny Altered State Machine na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Altered State Machine na USD  $ -0.0003496855.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Altered State Machine na USD  $ -0.0016810624.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Altered State Machine na USD  $ -0.004478563231740013.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.91%
30 dní$ -0.0003496855-8.44%
60 dní$ -0.0016810624-40.61%
90 dní$ -0.004478563231740013-51.96%

Co je Altered State Machine (ASTO)

ASTO is the official token ticker of the Altered State Token, the ERC-20 utility token native to the Altered State Machine protocol and ecosystem. As a governance token, ASTO is also your ticket to Governance of the ASM protocol via the ElderDAO, which is currently still in development.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Altered State Machine (ASTO)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Altered State Machine (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Altered State Machine (ASTO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Altered State Machine (ASTO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Altered State Machine.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Altered State Machine!

ASTO na místní měny

Tokenomika pro Altered State Machine (ASTO)

Pochopení tokenomiky Altered State Machine (ASTO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ASTO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Altered State Machine (ASTO)

Jakou hodnotu má dnes Altered State Machine (ASTO)?
Aktuální cena ASTO v USD je 0.00413951 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ASTO v USD?
Aktuální cena ASTO v USD je $ 0.00413951. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Altered State Machine?
Tržní kapitalizace ASTO je $ 1.20M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ASTO v oběhu?
Objem ASTO v oběhu je 289.48M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ASTO?
ASTO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.890471 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ASTO?
ASTO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00413051 USD.
Jaký je objem obchodování ASTO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ASTO je -- USD.
Dosáhne ASTO letos vyšší ceny?
ASTO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenASTO, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:38:10 (UTC+8)

