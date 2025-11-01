BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Alpaca je 0.00013898 USD. Sledujte aktualizace cen ALPACA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ALPACA.

Více informací o ALPACA

Informace o ceně ALPACA

Co je to ALPACA

Oficiální webové stránky ALPACA

Tokenomika pro ALPACA

Předpověď cen ALPACA

Logo Alpaca

Alpaca Cena (ALPACA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ALPACA na USD

$0.00013785
-1.80%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Alpaca (ALPACA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:16:27 (UTC+8)

Informace o ceně Alpaca (ALPACA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00013808
Nejnižší za 24 h
$ 0.00014423
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00013808
$ 0.00014423
$ 0.00553708
$ 0.00003789
-1.69%

-1.10%

-11.87%

-11.87%

Cena Alpaca (ALPACA) v reálném čase je $0.00013898. Za posledních 24 hodin se ALPACA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00013808 do maxima $ 0.00014423, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ALPACA v historii je $ 0.00553708, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00003789.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ALPACA se za poslední hodinu změnila o -1.69%, za 24 hodin o -1.10% a za posledních 7 dní o -11.87%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Alpaca (ALPACA)

$ 133.54K
--
$ 133.54K
962.10M
962,102,606.326818
Aktuální tržní kapitalizace Alpaca je $ 133.54K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ALPACA je 962.10M, přičemž celková zásoba je 962102606.326818. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 133.54K.

Historie cen v USD pro Alpaca (ALPACA)

Během dnešního dne byla změna ceny Alpaca na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Alpaca na USD  $ +0.0000078862.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Alpaca na USD  $ -0.0000258950.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Alpaca na USD  $ +0.00009051905976725341.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.10%
30 dní$ +0.0000078862+5.67%
60 dní$ -0.0000258950-18.63%
90 dní$ +0.00009051905976725341+186.79%

Co je Alpaca (ALPACA)

Alpaca is The Bitcoin Mascot

The symbol of resistance

Early on in Bitcoin's lifespan, people needed to recognize that it would be viable as a long-lasting and legitimate currency, and the alpaca socks proved that it could be by being one of the first purchasable items. As a result, the alpaca became a sign of acceptance by the community that Bitcoin could be used for acquiring everyday items, proving its capabilities as a leading form of currency for the future. To many people who still praise the unofficial mascot, this is what the symbol of the alpaca means behind all the goofy faces and smiles.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Alpaca (ALPACA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Alpaca (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Alpaca (ALPACA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Alpaca (ALPACA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Alpaca.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Alpaca!

ALPACA na místní měny

Tokenomika pro Alpaca (ALPACA)

Pochopení tokenomiky Alpaca (ALPACA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ALPACA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Alpaca (ALPACA)

Jakou hodnotu má dnes Alpaca (ALPACA)?
Aktuální cena ALPACA v USD je 0.00013898 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ALPACA v USD?
Aktuální cena ALPACA v USD je $ 0.00013898. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Alpaca?
Tržní kapitalizace ALPACA je $ 133.54K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ALPACA v oběhu?
Objem ALPACA v oběhu je 962.10M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ALPACA?
ALPACA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00553708 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ALPACA?
ALPACA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00003789 USD.
Jaký je objem obchodování ALPACA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ALPACA je -- USD.
Dosáhne ALPACA letos vyšší ceny?
ALPACA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenALPACA, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Alpaca (ALPACA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

