Dnešní aktuální cena ALLINDOGE je 0.00480998 USD. Sledujte aktualizace cen ALLINDOGE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ALLINDOGE.

Více informací o ALLINDOGE

Informace o ceně ALLINDOGE

Co je to ALLINDOGE

Oficiální webové stránky ALLINDOGE

Tokenomika pro ALLINDOGE

Předpověď cen ALLINDOGE

ALLINDOGE Cena (ALLINDOGE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ALLINDOGE na USD

$0.00480774
-0.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny ALLINDOGE (ALLINDOGE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:37:50 (UTC+8)

Informace o ceně ALLINDOGE (ALLINDOGE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00470313
Nejnižší za 24 h
$ 0.00495
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00470313
$ 0.00495
$ 0.01291751
$ 0.00438126
+1.14%

-0.65%

-9.41%

-9.41%

Cena ALLINDOGE (ALLINDOGE) v reálném čase je $0.00480998. Za posledních 24 hodin se ALLINDOGE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00470313 do maxima $ 0.00495, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ALLINDOGE v historii je $ 0.01291751, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00438126.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ALLINDOGE se za poslední hodinu změnila o +1.14%, za 24 hodin o -0.65% a za posledních 7 dní o -9.41%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu ALLINDOGE (ALLINDOGE)

$ 4.70M
--
$ 4.70M
994.36M
994,363,350.352716
Aktuální tržní kapitalizace ALLINDOGE je $ 4.70M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ALLINDOGE je 994.36M, přičemž celková zásoba je 994363350.352716. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 4.70M.

Historie cen v USD pro ALLINDOGE (ALLINDOGE)

Během dnešního dne byla změna ceny ALLINDOGE na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny ALLINDOGE na USD  $ -0.0007891426.
Za posledních 60 dní byla změna ceny ALLINDOGE na USD  $ -0.0014006748.
Za posledních 90 dní byla změna ceny ALLINDOGE na USD  $ -0.004780790306677.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.65%
30 dní$ -0.0007891426-16.40%
60 dní$ -0.0014006748-29.12%
90 dní$ -0.004780790306677-49.84%

Co je ALLINDOGE (ALLINDOGE)

ALLINDOGE is building AgentOS, a next-generation AI operating system that breaks down the wall between Web2 and Web3 and builds a unified intelligent interaction layer. Users don't need to pay attention to complicated technical details, the system realizes seamless connection and collaboration between on-chain protocols and off-chain services with the help of advanced cross-chain technology and intelligent routing. You only need to express your real intention, and AI can intelligently analyze the demand, plan the optimal execution path, automatically complete cross-chain, cross-protocol and cross-platform operations, and continuously optimize the strategy according to the market dynamics.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj ALLINDOGE (ALLINDOGE)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny ALLINDOGE (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít ALLINDOGE (ALLINDOGE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva ALLINDOGE (ALLINDOGE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro ALLINDOGE.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny ALLINDOGE!

ALLINDOGE na místní měny

Tokenomika pro ALLINDOGE (ALLINDOGE)

Pochopení tokenomiky ALLINDOGE (ALLINDOGE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ALLINDOGE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně ALLINDOGE (ALLINDOGE)

Jakou hodnotu má dnes ALLINDOGE (ALLINDOGE)?
Aktuální cena ALLINDOGE v USD je 0.00480998 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ALLINDOGE v USD?
Aktuální cena ALLINDOGE v USD je $ 0.00480998. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace ALLINDOGE?
Tržní kapitalizace ALLINDOGE je $ 4.70M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ALLINDOGE v oběhu?
Objem ALLINDOGE v oběhu je 994.36M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ALLINDOGE?
ALLINDOGE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01291751 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ALLINDOGE?
ALLINDOGE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00438126 USD.
Jaký je objem obchodování ALLINDOGE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ALLINDOGE je -- USD.
Dosáhne ALLINDOGE letos vyšší ceny?
ALLINDOGE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenALLINDOGE, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se ALLINDOGE (ALLINDOGE)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,195.42
$3,872.97
$0.02326
$186.28
$1.0004
$3,872.97
$110,195.42
$186.28
$2.5052
$1,086.35
