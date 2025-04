Co je ALF (ALF)

Alf the crocodile inspired on Matt Furie character is the ultimate party animal and the best bro in The Boys Club. Wherever Alf goes, laughter and chaos follow. When he shows up, the fun doesn’t just start—it explodes! Brave, loyal, and hilariously irreverent, this wacky croc always has a new babe, a flashy sports car, and wild business ideas that sometimes flirt with the law. In short, Alf is the heart and soul of any party and the wild ride buddy everyone dreams of.

Zdroj ALF (ALF) Oficiální webová stránka