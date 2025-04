Co je Alchemix ETH (ALETH)

Alchemix Finance is a future-yield-backed synthetic asset platform and community DAO. The platform gives you advances on your yield farming via a synthetic token that represents a fungible claim on any underlying collateral in the Alchemix protocol. alETH is the synthetic token that is issued against ETH collateral, designed to closely track the price of ETH.

Zdroj Alchemix ETH (ALETH) Oficiální webová stránka