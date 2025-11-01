BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena aixrp je 0 USD. Sledujte aktualizace cen AIXRP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AIXRP.Dnešní aktuální cena aixrp je 0 USD. Sledujte aktualizace cen AIXRP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AIXRP.

Více informací o AIXRP

Informace o ceně AIXRP

Co je to AIXRP

Bílá kniha pro AIXRP

Oficiální webové stránky AIXRP

Tokenomika pro AIXRP

Předpověď cen AIXRP

Logo aixrp

aixrp Cena (AIXRP)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 AIXRP na USD

$0.00020164
+0.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny aixrp (AIXRP)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:16:03 (UTC+8)

Informace o ceně aixrp (AIXRP) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.00198245
$ 0
--

+0.28%

+0.81%

+0.81%

Cena aixrp (AIXRP) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se AIXRP obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena AIXRP v historii je $ 0.00198245, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena AIXRP se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +0.28% a za posledních 7 dní o +0.81%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu aixrp (AIXRP)

$ 59.24K
--
$ 201.64K
293.80M
1,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace aixrp je $ 59.24K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu AIXRP je 293.80M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 201.64K.

Historie cen v USD pro aixrp (AIXRP)

Během dnešního dne byla změna ceny aixrp na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny aixrp na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny aixrp na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny aixrp na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.28%
30 dní$ 0+8.30%
60 dní$ 0-61.35%
90 dní$ 0--

Co je aixrp (AIXRP)

A significant portion of $aixrp holdings is dedicated to rewarding community members who produce high-quality content—ranging from in-depth articles, tutorials, and analyses to creative projects and social-media posts that explore $aixrp applications and the wider XRPL ecosystem.

AI-driven evaluation mechanisms will surface and assess top contributions, enabling automated and equitable distribution of $aixrp rewards. This establishes a merit-based SocialFi model in which value flows directly to creators, bypassing centralized platform gatekeepers.

The XRPL’s combination of rapid settlement times, minimal transaction fees, native decentralized exchange functionality, and proven scalability provides an ideal on-chain framework for transparent, cost-effective reward distribution and sustainable community growth.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny aixrp (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít aixrp (AIXRP) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva aixrp (AIXRP) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro aixrp.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny aixrp!

AIXRP na místní měny

Tokenomika pro aixrp (AIXRP)

Pochopení tokenomiky aixrp (AIXRP) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu AIXRP hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně aixrp (AIXRP)

Jakou hodnotu má dnes aixrp (AIXRP)?
Aktuální cena AIXRP v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena AIXRP v USD?
Aktuální cena AIXRP v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace aixrp?
Tržní kapitalizace AIXRP je $ 59.24K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem AIXRP v oběhu?
Objem AIXRP v oběhu je 293.80M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) AIXRP?
AIXRP dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00198245 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) AIXRP?
AIXRP dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování AIXRP?
Aktuální 24hodinový objem obchodování AIXRP je -- USD.
Dosáhne AIXRP letos vyšší ceny?
AIXRP může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAIXRP, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:16:03 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se aixrp (AIXRP)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

