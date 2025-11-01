BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Aircoin je 0.00128502 USD. Sledujte aktualizace cen AIRCOIN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AIRCOIN.

Aktuální cena 1 AIRCOIN na USD

$0.00128503
+10.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
USD
Graf aktuální ceny Aircoin (AIRCOIN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:37:35 (UTC+8)

Informace o ceně Aircoin (AIRCOIN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00102606
Nejnižší za 24 h
$ 0.00128131
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00102606
$ 0.00128131
$ 0.00257008
$ 0.00063807
+1.62%

+10.49%

-9.92%

-9.92%

Cena Aircoin (AIRCOIN) v reálném čase je $0.00128502. Za posledních 24 hodin se AIRCOIN obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00102606 do maxima $ 0.00128131, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena AIRCOIN v historii je $ 0.00257008, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00063807.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena AIRCOIN se za poslední hodinu změnila o +1.62%, za 24 hodin o +10.49% a za posledních 7 dní o -9.92%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Aircoin (AIRCOIN)

$ 1.28M
--
$ 1.28M
998.50M
998,500,748.999114
Aktuální tržní kapitalizace Aircoin je $ 1.28M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu AIRCOIN je 998.50M, přičemž celková zásoba je 998500748.999114. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.28M.

Historie cen v USD pro Aircoin (AIRCOIN)

Během dnešního dne byla změna ceny Aircoin na USD  $ +0.00012197.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Aircoin na USD  $ -0.0003379226.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Aircoin na USD  $ +0.0000981612.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Aircoin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00012197+10.49%
30 dní$ -0.0003379226-26.29%
60 dní$ +0.0000981612+7.64%
90 dní$ 0--

Co je Aircoin (AIRCOIN)

The Aircoin memecoin was born from a viral Twitter post from March, 2014 which proclaimed the following:

Evolution:

  1. Aircoin
  2. Fartcoin
  3. Artcoin

Aircoin was launched in August, 2025 and CTO'd twice, with the second CTO team bringing vast experience and expertise to the project. The team includes industry veterans and visual arts professionals.

Aircoin is destined for greatness as a premier memecoin on the BONK.fun platform.

Zdroj Aircoin (AIRCOIN)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Aircoin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Aircoin (AIRCOIN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Aircoin (AIRCOIN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Aircoin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Aircoin!

AIRCOIN na místní měny

Tokenomika pro Aircoin (AIRCOIN)

Pochopení tokenomiky Aircoin (AIRCOIN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu AIRCOIN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Aircoin (AIRCOIN)

Jakou hodnotu má dnes Aircoin (AIRCOIN)?
Aktuální cena AIRCOIN v USD je 0.00128502 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena AIRCOIN v USD?
Aktuální cena AIRCOIN v USD je $ 0.00128502. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Aircoin?
Tržní kapitalizace AIRCOIN je $ 1.28M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem AIRCOIN v oběhu?
Objem AIRCOIN v oběhu je 998.50M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) AIRCOIN?
AIRCOIN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00257008 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) AIRCOIN?
AIRCOIN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00063807 USD.
Jaký je objem obchodování AIRCOIN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování AIRCOIN je -- USD.
Dosáhne AIRCOIN letos vyšší ceny?
AIRCOIN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAIRCOIN, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:37:35 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

