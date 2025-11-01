BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena air coin je 0 USD. Sledujte aktualizace cen 空气币 / v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase.

Více informací o 空气币 /

Informace o ceně 空气币 /

Co je to 空气币 /

Oficiální webové stránky 空气币 /

Tokenomika pro 空气币 /

Předpověď cen 空气币 /

Logo air coin

air coin Cena (空气币 /)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 空气币 / na USD

--
----
+%0,901D
mexc
USD
Graf aktuální ceny air coin (空气币 /)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:15:45 (UTC+8)

Informace o ceně air coin (空气币 /) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00703963
$ 0,00703963$ 0,00703963

$ 0
$ 0$ 0

+%0,07

+%0,10

+%14,77

+%14,77

Cena air coin (空气币 /) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se 空气币 / obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena 空气币 / v historii je $ 0,00703963, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena 空气币 / se za poslední hodinu změnila o +%0,07, za 24 hodin o +%0,10 a za posledních 7 dní o +%14,77. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu air coin (空气币 /)

$ 84,60K
$ 84,60K$ 84,60K

--
----

$ 84,60K
$ 84,60K$ 84,60K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Aktuální tržní kapitalizace air coin je $ 84,60K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu 空气币 / je 1,00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 84,60K.

Historie cen v USD pro air coin (空气币 /)

Během dnešního dne byla změna ceny air coin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny air coin na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny air coin na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny air coin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+%0,10
30 dní$ 0+%176,32
60 dní$ 0+%159,62
90 dní$ 0--

Co je air coin (空气币 /)

In December of 2024, prior to “Useless” coins inception, Binance themselves released an article,

The article went into detail about the different terms the chinese (the biggest demographic on BNB chain) use for crypto and shitcoins,

One of these that stood out ofcourse was, Air coin, or “空气币”.

Below is a brief snippet from said article, highlighting the narrative of BSC’s very own “Useless” Coin:

“Chinese traders also use “air coins” (“空气币”) to describe cryptocurrencies that have no substantial backing or use case. These coins, much like “air” itself, are seen as insubstantial and prone to vanishing.”

Zdroj air coin (空气币 /)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny air coin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít air coin (空气币 /) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva air coin (空气币 /) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro air coin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny air coin!

空气币 / na místní měny

Tokenomika pro air coin (空气币 /)

Pochopení tokenomiky air coin (空气币 /) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu 空气币 / hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně air coin (空气币 /)

Jakou hodnotu má dnes air coin (空气币 /)?
Aktuální cena 空气币 / v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena 空气币 / v USD?
Aktuální cena 空气币 / v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace air coin?
Tržní kapitalizace 空气币 / je $ 84,60K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem 空气币 / v oběhu?
Objem 空气币 / v oběhu je 1,00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) 空气币 /?
空气币 / dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0,00703963 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) 空气币 /?
空气币 / dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování 空气币 /?
Aktuální 24hodinový objem obchodování 空气币 / je -- USD.
Dosáhne 空气币 / letos vyšší ceny?
空气币 / může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cen空气币 /, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:15:45 (UTC+8)

