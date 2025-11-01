BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena AIMX je 0 USD. Sledujte aktualizace cen AIMX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AIMX.Dnešní aktuální cena AIMX je 0 USD. Sledujte aktualizace cen AIMX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AIMX.

Více informací o AIMX

Informace o ceně AIMX

Co je to AIMX

Bílá kniha pro AIMX

Oficiální webové stránky AIMX

Tokenomika pro AIMX

Předpověď cen AIMX

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo AIMX

AIMX Cena (AIMX)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 AIMX na USD

$0.00039425
$0.00039425$0.00039425
+0.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny AIMX (AIMX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:15:21 (UTC+8)

Informace o ceně AIMX (AIMX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02766477
$ 0.02766477$ 0.02766477

$ 0
$ 0$ 0

+0.05%

+0.74%

-6.59%

-6.59%

Cena AIMX (AIMX) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se AIMX obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena AIMX v historii je $ 0.02766477, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena AIMX se za poslední hodinu změnila o +0.05%, za 24 hodin o +0.74% a za posledních 7 dní o -6.59%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu AIMX (AIMX)

$ 155.60K
$ 155.60K$ 155.60K

--
----

$ 231.82K
$ 231.82K$ 231.82K

394.67M
394.67M 394.67M

588,000,000.0
588,000,000.0 588,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace AIMX je $ 155.60K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu AIMX je 394.67M, přičemž celková zásoba je 588000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 231.82K.

Historie cen v USD pro AIMX (AIMX)

Během dnešního dne byla změna ceny AIMX na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny AIMX na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny AIMX na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny AIMX na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.74%
30 dní$ 0-10.69%
60 dní$ 0-24.32%
90 dní$ 0--

Co je AIMX (AIMX)

Aimedis - an eHealth platform based on blockchain technology, which has been developed since 2017 and released in the current version 2020 for web, iOS and Android. Aimedis combines eHealth applications such as health records, video chat with doctors, appointments, prescriptions, second opinions, wearables, emergency records and much more along with medical social media platform, eLearning, eTeaching and education, a unique medical and scientific-pharmaceutical NFT marketplace, while displaying all relevant operations in a private blockchain, visible and transparent for patients and healthcare professionals. Aimedis builds the world’s first medical metaverse and opens the world’s first virtual hospital chain in the metaverse while offering space to other hospitals, companies, universities and people.

The Aimedis token, which is tailored to the platform, is much more than just utility and payment tokens, it also offers staking, governance, DeFi (the first medical DeFi token) and the next hot trend in the field of cryptocurrencies, social token functionalities. The Aimedis NFTs are a revolutionary tool for medical data along with functionalities inside the Aimedis metaverse.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny AIMX (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít AIMX (AIMX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva AIMX (AIMX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro AIMX.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny AIMX!

AIMX na místní měny

Tokenomika pro AIMX (AIMX)

Pochopení tokenomiky AIMX (AIMX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu AIMX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně AIMX (AIMX)

Jakou hodnotu má dnes AIMX (AIMX)?
Aktuální cena AIMX v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena AIMX v USD?
Aktuální cena AIMX v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace AIMX?
Tržní kapitalizace AIMX je $ 155.60K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem AIMX v oběhu?
Objem AIMX v oběhu je 394.67M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) AIMX?
AIMX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.02766477 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) AIMX?
AIMX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování AIMX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování AIMX je -- USD.
Dosáhne AIMX letos vyšší ceny?
AIMX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAIMX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:15:21 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se AIMX (AIMX)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,924.74
$109,924.74$109,924.74

-0.27%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.61
$3,873.61$3,873.61

+0.32%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02484
$0.02484$0.02484

-22.80%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.51
$185.51$185.51

-1.40%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.61
$3,873.61$3,873.61

+0.32%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,924.74
$109,924.74$109,924.74

-0.27%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.51
$185.51$185.51

-1.40%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5039
$2.5039$2.5039

-0.79%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.44
$1,088.44$1,088.44

+0.37%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.10104
$0.10104$0.10104

+102.08%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.03432
$0.03432$0.03432

+71.60%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00005954
$0.00005954$0.00005954

+183.25%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0048618
$0.0048618$0.0048618

+147.79%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00300
$0.00300$0.00300

+150.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.03432
$0.03432$0.03432

+71.60%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000813
$0.0000813$0.0000813

+62.60%