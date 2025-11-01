BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena aiAPIS je 0.00010312 USD. Sledujte aktualizace cen APIS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend APIS.Dnešní aktuální cena aiAPIS je 0.00010312 USD. Sledujte aktualizace cen APIS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend APIS.

Více informací o APIS

Informace o ceně APIS

Co je to APIS

Oficiální webové stránky APIS

Tokenomika pro APIS

Předpověď cen APIS

aiAPIS Cena (APIS)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 APIS na USD

$0.00010312
$0.00010312$0.00010312
0.00%1D
Graf aktuální ceny aiAPIS (APIS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:24:32 (UTC+8)

Informace o ceně aiAPIS (APIS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01165608
$ 0.01165608$ 0.01165608

$ 0.00010262
$ 0.00010262$ 0.00010262

--

--

0.00%

0.00%

Cena aiAPIS (APIS) v reálném čase je $0.00010312. Za posledních 24 hodin se APIS obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena APIS v historii je $ 0.01165608, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00010262.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena APIS se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu aiAPIS (APIS)

$ 9.43K
$ 9.43K$ 9.43K

--
----

$ 10.17K
$ 10.17K$ 10.17K

91.43M
91.43M 91.43M

98,623,382.30848566
98,623,382.30848566 98,623,382.30848566

Aktuální tržní kapitalizace aiAPIS je $ 9.43K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu APIS je 91.43M, přičemž celková zásoba je 98623382.30848566. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 10.17K.

Historie cen v USD pro aiAPIS (APIS)

Během dnešního dne byla změna ceny aiAPIS na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny aiAPIS na USD  $ -0.0000070775.
Za posledních 60 dní byla změna ceny aiAPIS na USD  $ -0.0000229151.
Za posledních 90 dní byla změna ceny aiAPIS na USD  $ -0.0010004364374169329.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0000070775-6.86%
60 dní$ -0.0000229151-22.22%
90 dní$ -0.0010004364374169329-90.65%

Co je aiAPIS (APIS)

aiAPIS is an innovative protocol that leverages cutting-edge technologies in machine learning, artificial intelligence, and advanced financial analysis to create a powerful, autonomous trading bot capable of operating 24/7 with minimal human intervention. The AI-driven protocol, built using a combination of Rust, Python, TypeScript, and Deno, integrates seamlessly with the ByBIT exchange to execute trades on futures contracts with precision and efficiency. In addition, it provides users with comprehensive, real-time trading reports and actionable insights directly via a Telegram bot, ensuring transparency and keeping holders constantly informed about trading performance. The ultimate goal of aiAPIS is to democratize algorithmic trading by sharing profits with token holders and building a sustainable, community-driven revenue model.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj aiAPIS (APIS)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny aiAPIS (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít aiAPIS (APIS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva aiAPIS (APIS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro aiAPIS.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny aiAPIS!

APIS na místní měny

Tokenomika pro aiAPIS (APIS)

Pochopení tokenomiky aiAPIS (APIS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu APIS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně aiAPIS (APIS)

Jakou hodnotu má dnes aiAPIS (APIS)?
Aktuální cena APIS v USD je 0.00010312 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena APIS v USD?
Aktuální cena APIS v USD je $ 0.00010312. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace aiAPIS?
Tržní kapitalizace APIS je $ 9.43K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem APIS v oběhu?
Objem APIS v oběhu je 91.43M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) APIS?
APIS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01165608 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) APIS?
APIS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00010262 USD.
Jaký je objem obchodování APIS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování APIS je -- USD.
Dosáhne APIS letos vyšší ceny?
APIS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAPIS, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se aiAPIS (APIS)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

