BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Agent DORA je 0 USD. Sledujte aktualizace cen AD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AD.Dnešní aktuální cena Agent DORA je 0 USD. Sledujte aktualizace cen AD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AD.

Více informací o AD

Informace o ceně AD

Co je to AD

Oficiální webové stránky AD

Tokenomika pro AD

Předpověď cen AD

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Agent DORA

Agent DORA Cena (AD)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 AD na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Agent DORA (AD)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:24:01 (UTC+8)

Informace o ceně Agent DORA (AD) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00167666
$ 0.00167666$ 0.00167666

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.75%

+0.75%

Cena Agent DORA (AD) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se AD obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena AD v historii je $ 0.00167666, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena AD se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +0.75%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Agent DORA (AD)

$ 11.95K
$ 11.95K$ 11.95K

--
----

$ 11.95K
$ 11.95K$ 11.95K

999.40M
999.40M 999.40M

999,400,777.706732
999,400,777.706732 999,400,777.706732

Aktuální tržní kapitalizace Agent DORA je $ 11.95K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu AD je 999.40M, přičemž celková zásoba je 999400777.706732. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 11.95K.

Historie cen v USD pro Agent DORA (AD)

Během dnešního dne byla změna ceny Agent DORA na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Agent DORA na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Agent DORA na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Agent DORA na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0-13.52%
60 dní$ 0-23.13%
90 dní$ 0--

Co je Agent DORA (AD)

Agent DORA is the Onchain Agnostic AI Agent of Griffain Engine, fondly called as the Google of Griffain, for its effective On-Chain agnostic search and trading. $AD is the ticker and the AI Meme of Agent DORA, created by the community members of Agent DORA to act as parody and showcase the true potential and capabilities of Agent DORA to Crypto and global audience, to bring in exponential value proposition and attention to Griffain Platform

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Agent DORA (AD)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Agent DORA (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Agent DORA (AD) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Agent DORA (AD) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Agent DORA.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Agent DORA!

AD na místní měny

Tokenomika pro Agent DORA (AD)

Pochopení tokenomiky Agent DORA (AD) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu AD hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Agent DORA (AD)

Jakou hodnotu má dnes Agent DORA (AD)?
Aktuální cena AD v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena AD v USD?
Aktuální cena AD v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Agent DORA?
Tržní kapitalizace AD je $ 11.95K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem AD v oběhu?
Objem AD v oběhu je 999.40M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) AD?
AD dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00167666 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) AD?
AD dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování AD?
Aktuální 24hodinový objem obchodování AD je -- USD.
Dosáhne AD letos vyšší ceny?
AD může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAD, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:24:01 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Agent DORA (AD)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,123.67
$110,123.67$110,123.67

-0.08%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.49
$3,875.49$3,875.49

+0.37%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02401
$0.02401$0.02401

-25.38%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.16
$186.16$186.16

-1.06%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.49
$3,875.49$3,875.49

+0.37%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,123.67
$110,123.67$110,123.67

-0.08%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.16
$186.16$186.16

-1.06%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5083
$2.5083$2.5083

-0.62%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.10100
$0.10100$0.10100

+102.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01999
$0.01999$0.01999

-0.05%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00530
$0.00530$0.00530

+341.66%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0053960
$0.0053960$0.0053960

+175.02%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0048
$0.0048$0.0048

+92.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000823
$0.0000823$0.0000823

+64.60%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.249
$20.249$20.249

+57.40%