Dnešní aktuální cena Agent Daredevil je 0 USD. Sledujte aktualizace cen DARE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DARE.

Více informací o DARE

Informace o ceně DARE

Co je to DARE

Bílá kniha pro DARE

Oficiální webové stránky DARE

Tokenomika pro DARE

Předpověď cen DARE

Logo Agent Daredevil

Agent Daredevil Cena (DARE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 DARE na USD

$0.00045605
$0.00045605$0.00045605
+13.80%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Agent Daredevil (DARE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:14:48 (UTC+8)

Informace o ceně Agent Daredevil (DARE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.79%

+13.81%

+80.01%

+80.01%

Cena Agent Daredevil (DARE) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se DARE obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DARE v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DARE se za poslední hodinu změnila o -1.79%, za 24 hodin o +13.81% a za posledních 7 dní o +80.01%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Agent Daredevil (DARE)

$ 241.71K
$ 241.71K$ 241.71K

--
----

$ 456.05K
$ 456.05K$ 456.05K

530.00M
530.00M 530.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Agent Daredevil je $ 241.71K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DARE je 530.00M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 456.05K.

Historie cen v USD pro Agent Daredevil (DARE)

Během dnešního dne byla změna ceny Agent Daredevil na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Agent Daredevil na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Agent Daredevil na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Agent Daredevil na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+13.81%
30 dní$ 0+154.92%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Agent Daredevil (DARE)

Agent Daredevil is a commercial decentralized application (dApp) created to hyper-gamify brands and businesses through competitive gaming and sports. The platform is powered by an Agent Stack and NPC framework that enables intelligent analysis, autonomous escrow, and authentication. By combining gamification mechanics with AI-driven automation, Agent Daredevil provides tools for enhancing user engagement, securing digital interactions, and supporting scalable use cases for both enterprises and communities in the Web3 ecosystem.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Agent Daredevil (DARE)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Agent Daredevil (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Agent Daredevil (DARE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Agent Daredevil (DARE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Agent Daredevil.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Agent Daredevil!

DARE na místní měny

Tokenomika pro Agent Daredevil (DARE)

Pochopení tokenomiky Agent Daredevil (DARE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DARE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Agent Daredevil (DARE)

Jakou hodnotu má dnes Agent Daredevil (DARE)?
Aktuální cena DARE v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DARE v USD?
Aktuální cena DARE v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Agent Daredevil?
Tržní kapitalizace DARE je $ 241.71K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DARE v oběhu?
Objem DARE v oběhu je 530.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DARE?
DARE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DARE?
DARE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování DARE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DARE je -- USD.
Dosáhne DARE letos vyšší ceny?
DARE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDARE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:14:48 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Agent Daredevil (DARE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

