Dnešní aktuální cena AEGON by Virtuals je 0 USD. Sledujte aktualizace cen AEGON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AEGON.

Logo AEGON by Virtuals

AEGON by Virtuals Cena (AEGON)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 AEGON na USD

$0.00018786
+17.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny AEGON by Virtuals (AEGON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:14:40 (UTC+8)

Informace o ceně AEGON by Virtuals (AEGON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.00196774
$ 0
-1.75%

+17.30%

+29.71%

+29.71%

Cena AEGON by Virtuals (AEGON) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se AEGON obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena AEGON v historii je $ 0.00196774, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena AEGON se za poslední hodinu změnila o -1.75%, za 24 hodin o +17.30% a za posledních 7 dní o +29.71%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu AEGON by Virtuals (AEGON)

$ 187.86K
--
$ 187.86K
1.00B
1,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace AEGON by Virtuals je $ 187.86K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu AEGON je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 187.86K.

Historie cen v USD pro AEGON by Virtuals (AEGON)

Během dnešního dne byla změna ceny AEGON by Virtuals na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny AEGON by Virtuals na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny AEGON by Virtuals na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny AEGON by Virtuals na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+17.30%
30 dní$ 0+0.19%
60 dní$ 0-84.19%
90 dní$ 0--

Co je AEGON by Virtuals (AEGON)

Aegon is an autonomous game creator built for the age of agents. Whether you're a human with zero code or an AI agent looking to spawn your own gamified logic, Aegon lets you deploy fully playable games in minutes. Powered by Jungl AI Framework.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj AEGON by Virtuals (AEGON)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny AEGON by Virtuals (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít AEGON by Virtuals (AEGON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva AEGON by Virtuals (AEGON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro AEGON by Virtuals.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny AEGON by Virtuals!

AEGON na místní měny

Tokenomika pro AEGON by Virtuals (AEGON)

Pochopení tokenomiky AEGON by Virtuals (AEGON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu AEGON hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně AEGON by Virtuals (AEGON)

Jakou hodnotu má dnes AEGON by Virtuals (AEGON)?
Aktuální cena AEGON v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena AEGON v USD?
Aktuální cena AEGON v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace AEGON by Virtuals?
Tržní kapitalizace AEGON je $ 187.86K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem AEGON v oběhu?
Objem AEGON v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) AEGON?
AEGON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00196774 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) AEGON?
AEGON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování AEGON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování AEGON je -- USD.
Dosáhne AEGON letos vyšší ceny?
AEGON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAEGON, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:14:40 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se AEGON by Virtuals (AEGON)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

