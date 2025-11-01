BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena ACORE AI Token je 0.00067785 USD. Sledujte aktualizace cen ACORE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ACORE.Dnešní aktuální cena ACORE AI Token je 0.00067785 USD. Sledujte aktualizace cen ACORE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ACORE.

Více informací o ACORE

Informace o ceně ACORE

Co je to ACORE

Bílá kniha pro ACORE

Oficiální webové stránky ACORE

Tokenomika pro ACORE

Předpověď cen ACORE

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo ACORE AI Token

ACORE AI Token Cena (ACORE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ACORE na USD

$0.00068953
$0.00068953$0.00068953
+39.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny ACORE AI Token (ACORE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:14:24 (UTC+8)

Informace o ceně ACORE AI Token (ACORE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0004933
$ 0.0004933$ 0.0004933
Nejnižší za 24 h
$ 0.00067856
$ 0.00067856$ 0.00067856
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0004933
$ 0.0004933$ 0.0004933

$ 0.00067856
$ 0.00067856$ 0.00067856

$ 0.00387015
$ 0.00387015$ 0.00387015

$ 0.00029139
$ 0.00029139$ 0.00029139

-0.04%

+36.74%

+8.20%

+8.20%

Cena ACORE AI Token (ACORE) v reálném čase je $0.00067785. Za posledních 24 hodin se ACORE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0004933 do maxima $ 0.00067856, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ACORE v historii je $ 0.00387015, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00029139.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ACORE se za poslední hodinu změnila o -0.04%, za 24 hodin o +36.74% a za posledních 7 dní o +8.20%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu ACORE AI Token (ACORE)

$ 67.79K
$ 67.79K$ 67.79K

--
----

$ 67.79K
$ 67.79K$ 67.79K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace ACORE AI Token je $ 67.79K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ACORE je 100.00M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 67.79K.

Historie cen v USD pro ACORE AI Token (ACORE)

Během dnešního dne byla změna ceny ACORE AI Token na USD  $ +0.00018215.
Za posledních 30 dní byla změna ceny ACORE AI Token na USD  $ +0.0000731863.
Za posledních 60 dní byla změna ceny ACORE AI Token na USD  $ -0.0004409543.
Za posledních 90 dní byla změna ceny ACORE AI Token na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00018215+36.74%
30 dní$ +0.0000731863+10.80%
60 dní$ -0.0004409543-65.05%
90 dní$ 0--

Co je ACORE AI Token (ACORE)

ACORE AI is an virtual agent platform that uses photorealistic 3D human avatars to provide natural conversation, emotional expression, and contextual understanding. It combines cutting edge artificial intelligence with these avatars, allowing them to speak, interact, and react with human like authenticity. The platform is designed for scalability and reliability, enabling organizations to deploy sophisticated virtual agents across multiple channels while maintaining a consistent and engaging user experience.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj ACORE AI Token (ACORE)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny ACORE AI Token (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít ACORE AI Token (ACORE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva ACORE AI Token (ACORE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro ACORE AI Token.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny ACORE AI Token!

ACORE na místní měny

Tokenomika pro ACORE AI Token (ACORE)

Pochopení tokenomiky ACORE AI Token (ACORE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ACORE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně ACORE AI Token (ACORE)

Jakou hodnotu má dnes ACORE AI Token (ACORE)?
Aktuální cena ACORE v USD je 0.00067785 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ACORE v USD?
Aktuální cena ACORE v USD je $ 0.00067785. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace ACORE AI Token?
Tržní kapitalizace ACORE je $ 67.79K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ACORE v oběhu?
Objem ACORE v oběhu je 100.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ACORE?
ACORE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00387015 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ACORE?
ACORE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00029139 USD.
Jaký je objem obchodování ACORE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ACORE je -- USD.
Dosáhne ACORE letos vyšší ceny?
ACORE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenACORE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:14:24 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se ACORE AI Token (ACORE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,891.80
$109,891.80$109,891.80

-0.30%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.04
$3,873.04$3,873.04

+0.31%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02536
$0.02536$0.02536

-21.19%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.46
$185.46$185.46

-1.43%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.04
$3,873.04$3,873.04

+0.31%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,891.80
$109,891.80$109,891.80

-0.30%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.46
$185.46$185.46

-1.43%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5035
$2.5035$2.5035

-0.81%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.21
$1,088.21$1,088.21

+0.35%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.10406
$0.10406$0.10406

+108.12%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.03301
$0.03301$0.03301

+65.05%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0054790
$0.0054790$0.0054790

+179.25%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00005779
$0.00005779$0.00005779

+174.92%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00260
$0.00260$0.00260

+116.66%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.03301
$0.03301$0.03301

+65.05%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000817
$0.0000817$0.0000817

+63.40%