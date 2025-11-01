BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena ABSGLORP je 0 USD. Sledujte aktualizace cen GLORP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GLORP.

Více informací o GLORP

Informace o ceně GLORP

Co je to GLORP

Oficiální webové stránky GLORP

Tokenomika pro GLORP

Předpověď cen GLORP

Logo ABSGLORP

ABSGLORP Cena (GLORP)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 GLORP na USD

+3.60%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny ABSGLORP (GLORP)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:14:10 (UTC+8)

Informace o ceně ABSGLORP (GLORP) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.06%

+3.65%

+4.24%

+4.24%

Cena ABSGLORP (GLORP) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se GLORP obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GLORP v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GLORP se za poslední hodinu změnila o -0.06%, za 24 hodin o +3.65% a za posledních 7 dní o +4.24%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu ABSGLORP (GLORP)

$ 47.93K
$ 47.93K$ 47.93K

$ 47.93K
$ 47.93K$ 47.93K

993.32M
993.32M 993.32M

993,319,009.7638245
993,319,009.7638245 993,319,009.7638245

Aktuální tržní kapitalizace ABSGLORP je $ 47.93K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GLORP je 993.32M, přičemž celková zásoba je 993319009.7638245. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 47.93K.

Historie cen v USD pro ABSGLORP (GLORP)

Během dnešního dne byla změna ceny ABSGLORP na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny ABSGLORP na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny ABSGLORP na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny ABSGLORP na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+3.65%
30 dní$ 0-26.08%
60 dní$ 0-47.52%
90 dní$ 0--

Co je ABSGLORP (GLORP)

the largest Telegram lounge on Abstract, the token was created as the in-house currency to fuel growth and innovation across the entire ecosystem. Glorp powers the tools that keep Abstract moving forward—our Buybot tracks every buy in real time, the Token Scanner keeps the chain safe, the Tip Tool makes community engagement seamless, the Microtransaction Bot and Volume Bot drive unmatched visibility and trading power, and the Airdrop Tool allows tokens to reward their holders with ease. Every tool is built by the community, for the community, with Glorp at the center of it all

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj ABSGLORP (GLORP)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny ABSGLORP (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít ABSGLORP (GLORP) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva ABSGLORP (GLORP) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro ABSGLORP.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny ABSGLORP!

GLORP na místní měny

Tokenomika pro ABSGLORP (GLORP)

Pochopení tokenomiky ABSGLORP (GLORP) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GLORP hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně ABSGLORP (GLORP)

Jakou hodnotu má dnes ABSGLORP (GLORP)?
Aktuální cena GLORP v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GLORP v USD?
Aktuální cena GLORP v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace ABSGLORP?
Tržní kapitalizace GLORP je $ 47.93K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GLORP v oběhu?
Objem GLORP v oběhu je 993.32M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GLORP?
GLORP dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GLORP?
GLORP dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování GLORP?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GLORP je -- USD.
Dosáhne GLORP letos vyšší ceny?
GLORP může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGLORP, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:14:10 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se ABSGLORP (GLORP)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

