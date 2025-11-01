BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena A0x je 0.00003909 USD. Sledujte aktualizace cen A0X v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend A0X.

Více informací o A0X

Informace o ceně A0X

Co je to A0X

Oficiální webové stránky A0X

Tokenomika pro A0X

Předpověď cen A0X

A0x Cena (A0X)

Aktuální cena 1 A0X na USD

+8.80%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny A0x (A0X)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:36:46 (UTC+8)

Informace o ceně A0x (A0X) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00003433
Nejnižší za 24 h
$ 0.00003958
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00003433
$ 0.00003958
$ 0.00009966
$ 0.00001265
+2.98%

+9.32%

+46.31%

+46.31%

Cena A0x (A0X) v reálném čase je $0.00003909. Za posledních 24 hodin se A0X obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00003433 do maxima $ 0.00003958, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena A0X v historii je $ 0.00009966, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001265.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena A0X se za poslední hodinu změnila o +2.98%, za 24 hodin o +9.32% a za posledních 7 dní o +46.31%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu A0x (A0X)

$ 3.87M
--
$ 3.87M
99.94B
99,943,379,468.7149
Aktuální tržní kapitalizace A0x je $ 3.87M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu A0X je 99.94B, přičemž celková zásoba je 99943379468.7149. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 3.87M.

Historie cen v USD pro A0x (A0X)

Během dnešního dne byla změna ceny A0x na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny A0x na USD  $ +0.0000344065.
Za posledních 60 dní byla změna ceny A0x na USD  $ +0.0000022048.
Za posledních 90 dní byla změna ceny A0x na USD  $ -0.00000659027153969293.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+9.32%
30 dní$ +0.0000344065+88.02%
60 dní$ +0.0000022048+5.64%
90 dní$ -0.00000659027153969293-14.42%

Co je A0x (A0X)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny A0x (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít A0x (A0X) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva A0x (A0X) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro A0x.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny A0x!

A0X na místní měny

Tokenomika pro A0x (A0X)

Pochopení tokenomiky A0x (A0X) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu A0X hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně A0x (A0X)

Jakou hodnotu má dnes A0x (A0X)?
Aktuální cena A0X v USD je 0.00003909 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena A0X v USD?
Aktuální cena A0X v USD je $ 0.00003909. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace A0x?
Tržní kapitalizace A0X je $ 3.87M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem A0X v oběhu?
Objem A0X v oběhu je 99.94B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) A0X?
A0X dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00009966 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) A0X?
A0X dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001265 USD.
Jaký je objem obchodování A0X?
Aktuální 24hodinový objem obchodování A0X je -- USD.
Dosáhne A0X letos vyšší ceny?
A0X může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenA0X, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:36:46 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se A0x (A0X)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

