Kurz VCITY(VCITY)
Cena VCITY (VCITY) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se VCITY obchodoval v rozmezí od minima -- do maxima --, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena VCITY v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena VCITY se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o --. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace VCITY je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu VCITY je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.
Sledujte změny cen VCITY pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
No Data
Dnes zaznamenal VCITY změnu o -- (--), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.
Za posledních 30 dní se cena posunula o -- (--), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.
Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u VCITY ke změně o -- (--), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.
Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o -- (--), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.
VCITY je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich VCITY investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.
Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu VCITYa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o VCITY na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.
Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na VCITY a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.
Jakou hodnotu v USD bude mít VCITY (VCITY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva VCITY (VCITY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro VCITY.
Zkontrolujte si nyní předpověď ceny VCITY!
Pochopení tokenomiky VCITY (VCITY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu VCITY hned teď!
Snažíte se zjistit, jak koupit VCITY? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit VCITY podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.
