Aktuální dnešní cena měny MEAL (MEALOLD) je --, kdy za posledních 24 h došlo k 0.00% změně. Aktuální směnný kurz MEALOLD na USD je -- za MEALOLD.
MEAL já aktuálně na -. místě podle tržní kapitalizace s hodnotou -- a objemem v oběhu ve výši -- MEALOLD. Za posledních 24 hodin se MEALOLD obchodovalo mezi -- (minimum) and -- (maximum) a odráželo tak tržní aktivitu. Historické maximum je -- a historické minimum pak --.
V ohledu krátkodobého výkonu se MEALOLD posunulo o -- za poslední hodinu a o -- za posledních 7 dní. Za poslední den dosáhl celkový objem obchodování --.
Informace o trhu MEAL (MEALOLD)
--
----
--
----
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
Aktuální tržní kapitalizace MEAL je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MEALOLD je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.
Historie cen pro MEAL USD
24hodinová změna ceny:
--
----
Nejnižší za 24 h
--
----
Nejvyšší za 24 h
--
----
--
----
--
----
--
----
--
--
--
--
Historie cen v USD pro MEAL (MEALOLD)
Sledujte změny cen MEAL pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Období
Změnit (USD)
Změnit (%)
No Data
Změna ceny MEAL dnes
Dnes zaznamenal MEALOLD změnu o -- (--), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.
Změna ceny MEAL za 30 d
Za posledních 30 dní se cena posunula o -- (--), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.
Změna ceny MEAL za 60 d
Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u MEALOLD ke změně o -- (--), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.
Změna ceny MEAL za 90 d
Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o -- (--), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.
Předpověď ceny pro MEAL
Předpověď ceny MEAL (MEALOLD) pro rok 2030 (za 4 let)
Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena MEALOLD v roce 2030 $ -- s mírou růstu ve výši 0.00%.
Předpověď ceny MEAL (MEALOLD) pro rok 2040 (za 14 let)
V roce 2040 by cena MEAL mohla potenciálně vzrůst o 0.00%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ --.
Nástroje MEXC Pro prognózy scénářů v reálném čase a personalizovanější analýzu mohou uživatelé využít Nástroj pro předpověď ceny a AI Informace o trhu od MEXC.
Prohlášení: Tyto scénáře jsou ilustrativní a slouží pro vzdělávací účely; kryptoměny jsou volatilní – před rozhodnutím si proveďte vlastní průzkum (DYOR). Chcete vědět, jaké ceny dosáhne MEAL v letech 2026–2027? Předpovědi ceny pro token MEALOLD na roky 2026–2027 naleznete na po kliknutí na odkaz Předpověď ceny proMEAL.
Lidé se také ptají: Další otázky ohledně MEAL
Jakou hodnotu bude mít 1 MEAL v roce 2030?
Pokud by token MEAL rostl ročním tempem 5 %, mohla by jeho odhadovaná hodnota dosáhnout přibližně -- do roku 2027, -- do roku 2030, -- do roku 2035 a -- do roku 2040. Tato čísla ilustrují scénář stabilního složeného růstu, i když skutečná budoucí cena bude záviset na přijetí trhem, vývoji právních předpisů a makroekonomických podmínkách. Níže si můžete prohlédnout kompletní tabulku s podrobnou analýzou potenciálních cen tokenu MEAL a očekávané návratnosti investic v jednotlivých letech.
Kolik stojí MEAL dnes?
Dnešní cena měny MEAL je --. Podívejte se do sekce Historie cen a zjistěte, jaká je historie cen za dnešek, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je MEAL stále dobrá investice?
MEAL zůstává aktivně obchodovanou kryptoměnou s pokračující účastí na trhu a rozvojem ekosystému. Kryptoměnové investice, jako je i investování do měny MEALOLD, jsou však ze své podstaty volatilní a měly by odpovídat vaší osobní toleranci k riziku. Vždy si udělejte nezávislý průzkum (DYOR) a přihlédněte k podmínkám na trhu, než přijmete finanční rozhodnutí a budete investovat.
Jaký je denní objem obchodování měny MEAL?
Za posledních 24 hodin byla měna MEAL na MEXC zobchodována v hodnotě --.
Jaká je aktuální cena měny MEAL?
Aktuální cena měny MEALOLD je aktualizována v reálném čase na základě globální obchodní aktivity na předních burzách včetně MEXC. Tržní ceny neustále kolísají v důsledku změn likvidity, objemu obchodování a celkového sentimentu. Chcete-li zobrazit nejnovější cenu měny MEAL ve vámi preferované měně, navštivte stránku Cena MEALOLD, kde najdete další informace.
Co ovlivňuje cenu měny MEAL?
Cenu MEALOLD ovlivňuje několik klíčových faktorů, včetně celkového tržního sentimentu, objemu obchodování, technologického vývoje a trendů v přijímání uživateli. Důležitou roli při pohybu cen hrají také širší makroekonomické podmínky, jako jsou změny úrokových sazeb, cykly likvidity a regulační signály.
Pokud chcete být informováni o změnách na trhu v reálném čase a novinkách ohledně projektů, navštivte MEXC News, kde najdete nejnovější analýzy a informace o kryptoměnách.
Který token má na MEXC nejvyšší objem obchodování?
Níže jsou uvedeny aktuálně nejobchodovanější tokeny na MEXC podle objemu obchodování za 24 hodin. Ceny a výkon jsou průběžně aktualizovány na základě aktuálních tržních dat.
Jak zadám objednávku stop loss nebo take profit na MEALOLD na MEXC?
MEXC podporuje objednávky stop loss a take profit, které pomáhají automaticky řídit riziko.
1. Přejděte do sekce spotového nebo futures obchodování a vyberte pár MEALOLD/USDT.
2. V nabídce typu objednávky vyberte „Stop-Limit“ nebo „Trigger Order“.
3. Nastavte trigger cenu (úroveň, která aktivuje objednávku) a cenu při provedení (cena, za kterou bude objednávka vyřízena).
4. Potvrďte detaily objednávky a odešlete ji.
Objednávka stop-loss se aktivuje, pokud se cena měny MEAL pohybuje proti vaší pozici, zatímco objednávka take-profit se automaticky provede, když dosáhnete cílové úrovně zisku.
Podrobné příklady a výukové kurzy naleznete v Průvodci spotovým obchodováním na MEXC
Zvýší se letos cena měny MEAL?
Cena měny MEAL by se v letošním roce mohla zvýšit v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cen měny MEAL (MEALOLD), kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2026-01-23 01:15:11 (UTC+8)
Důležité novinky z odvětví týkající se MEAL (MEALOLD)
Čas (UTC+8)
Typ
Informace
01-20 22:09:49
Novinky z odvětví
Spotové zlato prudce vzrostlo v krátkém období, prolomilo hranici 4 740 USD/oz a dosáhlo nového maxima
01-20 13:14:57
Novinky z odvětví
Trumpovy komentáře k clům EU, zlato prolomilo nové historické maximum, Bitcoin krátce poklesl
01-19 16:31:41
Novinky z odvětví
Sektor soukromí zažívá štafetové rally, DUSK vyskočil o více než 120 % za jediný den
01-19 08:14:46
Novinky z odvětví
Evropské a americké celní hrozby se znovu objevují, kryptotrh v pondělí ráno zažil ‚flash crash'
01-19 07:38:00
Drahé kovy
Spotové zlato i stříbro dosáhly nových historických maxim
01-18 14:28:43
Novinky z odvětví
Sentiment na kryptoměnovém trhu zůstává „neutrální", vykazuje celkové zotavení z předchozích úrovní
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem.
Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.