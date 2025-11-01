BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Froggie je 0.003871 USD. Sledujte aktualizace cen FROGGIE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FROGGIE.

Více informací o FROGGIE

Informace o ceně FROGGIE

Co je to FROGGIE

Oficiální webové stránky FROGGIE

Tokenomika pro FROGGIE

Předpověď cen FROGGIE

Historie FROGGIE

Průvodce nákupem (FROGGIE)

Převodník FROGGIE na fiat měnu

Logo Froggie

Kurz Froggie(FROGGIE)

Aktuální cena 1 FROGGIE na USD

$0.003871
-1.45%1D
USD
Graf aktuální ceny Froggie (FROGGIE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:44:14 (UTC+8)

Informace o ceně Froggie (FROGGIE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0035
Nejnižší za 24 h
$ 0.005109
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0035
$ 0.005109
$ 0.0900423722044794
$ 0.000943851277787579
+0.91%

-1.45%

-5.50%

-5.50%

Cena Froggie (FROGGIE) v reálném čase je $ 0.003871. Za posledních 24 hodin se FROGGIE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0035 do maxima $ 0.005109, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FROGGIE v historii je $ 0.0900423722044794, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.000943851277787579.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FROGGIE se za poslední hodinu změnila o +0.91%, za 24 hodin o -1.45% a za posledních 7 dní o -5.50%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Froggie (FROGGIE)

No.3732

$ 0.00
$ 57.07K
$ 3.87M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Froggie je $ 0.00, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 57.07K. Objem v oběhu FROGGIE je 0.00, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 3.87M.

Historie cen v USD pro Froggie (FROGGIE)

Sledujte změny cen Froggie pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00005696-1.45%
30 dní$ -0.032519-89.37%
60 dní$ -0.016129-80.65%
90 dní$ -0.016129-80.65%
Změna ceny Froggie dnes

Dnes zaznamenal FROGGIE změnu o $ -0.00005696 (-1.45%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Froggie za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.032519 (-89.37%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Froggie za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u FROGGIE ke změně o $ -0.016129 (-80.65%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Froggie za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.016129 (-80.65%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Froggie (FROGGIE)?

Podívejte se na stránku Historie cen Froggie.

Co je Froggie (FROGGIE)

Froggie ($Froggie) is a cryptocurrency rooted in meme culture, and has been referred to by some users as the "Chinese version of Pepe."

Froggie je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Froggie investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu FROGGIEa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Froggie na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Froggie a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Froggie (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Froggie (FROGGIE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Froggie (FROGGIE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Froggie.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Froggie!

Tokenomika pro Froggie (FROGGIE)

Pochopení tokenomiky Froggie (FROGGIE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FROGGIE hned teď!

Jak nakupovat Froggie (FROGGIE)

Snažíte se zjistit, jak koupit Froggie? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Froggie podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

FROGGIE na místní měny

1 Froggie(FROGGIE) na VND
101.865365
1 Froggie(FROGGIE) na AUD
A$0.00588392
1 Froggie(FROGGIE) na GBP
0.00294196
1 Froggie(FROGGIE) na EUR
0.00332906
1 Froggie(FROGGIE) na USD
$0.003871
1 Froggie(FROGGIE) na MYR
RM0.01621949
1 Froggie(FROGGIE) na TRY
0.16269813
1 Froggie(FROGGIE) na JPY
¥0.596134
1 Froggie(FROGGIE) na ARS
ARS$5.55380112
1 Froggie(FROGGIE) na RUB
0.31118969
1 Froggie(FROGGIE) na INR
0.34362867
1 Froggie(FROGGIE) na IDR
Rp64.51664086
1 Froggie(FROGGIE) na PHP
0.22718899
1 Froggie(FROGGIE) na EGP
￡E.0.18228539
1 Froggie(FROGGIE) na BRL
R$0.02078727
1 Froggie(FROGGIE) na CAD
C$0.0054194
1 Froggie(FROGGIE) na BDT
0.47350072
1 Froggie(FROGGIE) na NGN
5.59390468
1 Froggie(FROGGIE) na COP
$14.88844665
1 Froggie(FROGGIE) na ZAR
R.0.06716185
1 Froggie(FROGGIE) na UAH
0.16238845
1 Froggie(FROGGIE) na TZS
T.Sh.9.48774358
1 Froggie(FROGGIE) na VES
Bs0.855491
1 Froggie(FROGGIE) na CLP
$3.646482
1 Froggie(FROGGIE) na PKR
Rs1.0931704
1 Froggie(FROGGIE) na KZT
2.04381058
1 Froggie(FROGGIE) na THB
฿0.12472362
1 Froggie(FROGGIE) na TWD
NT$0.11918809
1 Froggie(FROGGIE) na AED
د.إ0.01420657
1 Froggie(FROGGIE) na CHF
Fr0.0030968
1 Froggie(FROGGIE) na HKD
HK$0.03007767
1 Froggie(FROGGIE) na AMD
֏1.47632198
1 Froggie(FROGGIE) na MAD
.د.م0.03572933
1 Froggie(FROGGIE) na MXN
$0.07184576
1 Froggie(FROGGIE) na SAR
ريال0.01451625
1 Froggie(FROGGIE) na ETB
Br0.59470173
1 Froggie(FROGGIE) na KES
KSh0.49873964
1 Froggie(FROGGIE) na JOD
د.أ0.002744539
1 Froggie(FROGGIE) na PLN
0.01424528
1 Froggie(FROGGIE) na RON
лв0.01707111
1 Froggie(FROGGIE) na SEK
kr0.03669708
1 Froggie(FROGGIE) na BGN
лв0.00650328
1 Froggie(FROGGIE) na HUF
Ft1.30247537
1 Froggie(FROGGIE) na CZK
0.08163939
1 Froggie(FROGGIE) na KWD
د.ك0.001184526
1 Froggie(FROGGIE) na ILS
0.01258075
1 Froggie(FROGGIE) na BOB
Bs0.02674861
1 Froggie(FROGGIE) na AZN
0.0065807
1 Froggie(FROGGIE) na TJS
SM0.03553578
1 Froggie(FROGGIE) na GEL
0.01049041
1 Froggie(FROGGIE) na AOA
Kz3.54811989
1 Froggie(FROGGIE) na BHD
.د.ب0.001451625
1 Froggie(FROGGIE) na BMD
$0.003871
1 Froggie(FROGGIE) na DKK
kr0.02504537
1 Froggie(FROGGIE) na HNL
L0.10149762
1 Froggie(FROGGIE) na MUR
0.17705954
1 Froggie(FROGGIE) na NAD
$0.06692959
1 Froggie(FROGGIE) na NOK
kr0.03917452
1 Froggie(FROGGIE) na NZD
$0.00673554
1 Froggie(FROGGIE) na PAB
B/.0.003871
1 Froggie(FROGGIE) na PGK
K0.0162582
1 Froggie(FROGGIE) na QAR
ر.ق0.01405173
1 Froggie(FROGGIE) na RSD
дин.0.39321618
1 Froggie(FROGGIE) na UZS
soʻm46.08332596
1 Froggie(FROGGIE) na ALL
L0.32318979
1 Froggie(FROGGIE) na ANG
ƒ0.00692909
1 Froggie(FROGGIE) na AWG
ƒ0.00692909
1 Froggie(FROGGIE) na BBD
$0.007742
1 Froggie(FROGGIE) na BAM
KM0.00650328
1 Froggie(FROGGIE) na BIF
Fr11.314933
1 Froggie(FROGGIE) na BND
$0.00499359
1 Froggie(FROGGIE) na BSD
$0.003871
1 Froggie(FROGGIE) na JMD
$0.61955355
1 Froggie(FROGGIE) na KHR
15.484
1 Froggie(FROGGIE) na KMF
Fr1.649046
1 Froggie(FROGGIE) na LAK
84.15217223
1 Froggie(FROGGIE) na LKR
රු1.17515818
1 Froggie(FROGGIE) na MDL
L0.06569087
1 Froggie(FROGGIE) na MGA
Ar17.3587253
1 Froggie(FROGGIE) na MOP
P0.03100671
1 Froggie(FROGGIE) na MVR
0.0592263
1 Froggie(FROGGIE) na MWK
MK6.6972171
1 Froggie(FROGGIE) na MZN
MT0.2473569
1 Froggie(FROGGIE) na NPR
रु0.54751424
1 Froggie(FROGGIE) na PYG
27.453132
1 Froggie(FROGGIE) na RWF
Fr5.624563
1 Froggie(FROGGIE) na SBD
$0.03185833
1 Froggie(FROGGIE) na SCR
0.05287786
1 Froggie(FROGGIE) na SRD
$0.1490335
1 Froggie(FROGGIE) na SVC
$0.03387125
1 Froggie(FROGGIE) na SZL
L0.06692959
1 Froggie(FROGGIE) na TMT
m0.0135485
1 Froggie(FROGGIE) na TND
د.ت0.011396224
1 Froggie(FROGGIE) na TTD
$0.02620667
1 Froggie(FROGGIE) na UGX
Sh13.440112
1 Froggie(FROGGIE) na XAF
Fr2.187115
1 Froggie(FROGGIE) na XCD
$0.0104517
1 Froggie(FROGGIE) na XOF
Fr2.187115
1 Froggie(FROGGIE) na XPF
Fr0.394842
1 Froggie(FROGGIE) na BWP
P0.05183269
1 Froggie(FROGGIE) na BZD
$0.00778071
1 Froggie(FROGGIE) na CVE
$0.36793855
1 Froggie(FROGGIE) na DJF
Fr0.685167
1 Froggie(FROGGIE) na DOP
$0.24797626
1 Froggie(FROGGIE) na DZD
د.ج0.50311387
1 Froggie(FROGGIE) na FJD
$0.00874846
1 Froggie(FROGGIE) na GNF
Fr33.36802
1 Froggie(FROGGIE) na GTQ
Q0.02957444
1 Froggie(FROGGIE) na GYD
$0.81066482
1 Froggie(FROGGIE) na ISK
kr0.480004

Zdroj Froggie

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Froggie, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Froggie
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Froggie

Jakou hodnotu má dnes Froggie (FROGGIE)?
Aktuální cena FROGGIE v USD je 0.003871 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FROGGIE v USD?
Aktuální cena FROGGIE v USD je $ 0.003871. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Froggie?
Tržní kapitalizace FROGGIE je $ 0.00 USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FROGGIE v oběhu?
Objem FROGGIE v oběhu je 0.00 USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FROGGIE?
FROGGIE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0900423722044794 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FROGGIE?
FROGGIE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.000943851277787579 USD.
Jaký je objem obchodování FROGGIE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FROGGIE je $ 57.07K USD.
Dosáhne FROGGIE letos vyšší ceny?
FROGGIE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFROGGIE, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Froggie (FROGGIE)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

