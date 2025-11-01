BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena 401K je 0 USD. Sledujte aktualizace cen 401K v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend 401K.

Více informací o 401K

Informace o ceně 401K

Co je to 401K

Oficiální webové stránky 401K

Tokenomika pro 401K

Předpověď cen 401K

401K Cena (401K)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 401K na USD

--
----
-2.80%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny 401K (401K)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:21:24 (UTC+8)

Informace o ceně 401K (401K) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00474828
$ 0.00474828$ 0.00474828

$ 0
$ 0$ 0

+0.89%

-2.88%

-17.43%

-17.43%

Cena 401K (401K) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se 401K obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena 401K v historii je $ 0.00474828, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena 401K se za poslední hodinu změnila o +0.89%, za 24 hodin o -2.88% a za posledních 7 dní o -17.43%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu 401K (401K)

$ 31.03K
$ 31.03K$ 31.03K

--
----

$ 31.03K
$ 31.03K$ 31.03K

958.23M
958.23M 958.23M

958,229,180.6830955
958,229,180.6830955 958,229,180.6830955

Aktuální tržní kapitalizace 401K je $ 31.03K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu 401K je 958.23M, přičemž celková zásoba je 958229180.6830955. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 31.03K.

Historie cen v USD pro 401K (401K)

Během dnešního dne byla změna ceny 401K na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny 401K na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny 401K na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny 401K na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-2.88%
30 dní$ 0-52.06%
60 dní$ 0-72.62%
90 dní$ 0--

Co je 401K (401K)

401k rewards well hung holders with a rotating basket of on-chain stocks

Rewards are based on volume. Which means that:

Price goes up? More stocks

Price goes down? More stocks

There is a tax on each transaction that is used for generating rewards

Rewards are split up amongst holders with 50k or more tokens

CA: ACyP5VHmSYhixsHwFXh8BTqypPGBTjHGcJZjYdBvPKaE

Buyer beware:

At the end of the day, this is still a memecoin. It is not a security or an investment contract

Does buying this guarantee you will make money? Absolutely not

Does buying it mean you’re a well hung chad? 100% yes

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny 401K (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít 401K (401K) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva 401K (401K) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro 401K.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny 401K!

401K na místní měny

Tokenomika pro 401K (401K)

Pochopení tokenomiky 401K (401K) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu 401K hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně 401K (401K)

Jakou hodnotu má dnes 401K (401K)?
Aktuální cena 401K v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena 401K v USD?
Aktuální cena 401K v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace 401K?
Tržní kapitalizace 401K je $ 31.03K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem 401K v oběhu?
Objem 401K v oběhu je 958.23M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) 401K?
401K dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00474828 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) 401K?
401K dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování 401K?
Aktuální 24hodinový objem obchodování 401K je -- USD.
Dosáhne 401K letos vyšší ceny?
401K může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cen401K, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:21:24 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se 401K (401K)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

