Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena 3000 je 0 USD. Sledujte aktualizace cen 3000 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend 3000.

Více informací o 3000

Informace o ceně 3000

Co je to 3000

Oficiální webové stránky 3000

Tokenomika pro 3000

Předpověď cen 3000

3000 Cena (3000)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 3000 na USD

Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny 3000 (3000)
Informace o ceně 3000 (3000) (USD)

24hodinová změna ceny:
Cena 3000 (3000) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se 3000 obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena 3000 v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena 3000 se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +0.81%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu 3000 (3000)

Aktuální tržní kapitalizace 3000 je $ 11.36K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu 3000 je 10.00B, přičemž celková zásoba je 10000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 11.36K.

Historie cen v USD pro 3000 (3000)

Během dnešního dne byla změna ceny 3000 na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny 3000 na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny 3000 na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny 3000 na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0-40.53%
60 dní$ 0-33.44%
90 dní$ 0--

Co je 3000 (3000)

A DeFi protocol built on Avalanche, launched on Arena. Stake, Farm and use 3000 features to enhance your Arena experience. Rewards from donated tokens are given to users and stakers. Use prediction market to take a guess on where Arena tokens are going next. Our in house NFT marketplace will provide a feature rich market for AVAX NFTs. And use of our live stream Arena events help users become familiar with launching their own token, which can be used on 3000.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny 3000 (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít 3000 (3000) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva 3000 (3000) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro 3000.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny 3000!

3000 na místní měny

Tokenomika pro 3000 (3000)

Pochopení tokenomiky 3000 (3000) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu 3000 hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně 3000 (3000)

Jakou hodnotu má dnes 3000 (3000)?
Aktuální cena 3000 v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena 3000 v USD?
Aktuální cena 3000 v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace 3000?
Tržní kapitalizace 3000 je $ 11.36K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem 3000 v oběhu?
Objem 3000 v oběhu je 10.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) 3000?
3000 dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) 3000?
3000 dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování 3000?
Aktuální 24hodinový objem obchodování 3000 je -- USD.
Dosáhne 3000 letos vyšší ceny?
3000 může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cen3000, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se 3000 (3000)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

