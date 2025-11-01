BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena 1DEV je 0.00023091 USD. Sledujte aktualizace cen 1DEV v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend 1DEV.

Více informací o 1DEV

Informace o ceně 1DEV

Co je to 1DEV

Bílá kniha pro 1DEV

Oficiální webové stránky 1DEV

Tokenomika pro 1DEV

Předpověď cen 1DEV

Logo 1DEV

1DEV Cena (1DEV)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 1DEV na USD

$0.00023091
+0.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny 1DEV (1DEV)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:13:10 (UTC+8)

Informace o ceně 1DEV (1DEV) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0002028
Nejnižší za 24 h
$ 0.00024948
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0002028
$ 0.00024948
$ 0.00079996
$ 0.00007646
+3.17%

+0.94%

-21.57%

-21.57%

Cena 1DEV (1DEV) v reálném čase je $0.00023091. Za posledních 24 hodin se 1DEV obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0002028 do maxima $ 0.00024948, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena 1DEV v historii je $ 0.00079996, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00007646.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena 1DEV se za poslední hodinu změnila o +3.17%, za 24 hodin o +0.94% a za posledních 7 dní o -21.57%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu 1DEV (1DEV)

$ 198.33K
--
$ 233.34K
849.96M
999,957,587.649775
Aktuální tržní kapitalizace 1DEV je $ 198.33K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu 1DEV je 849.96M, přičemž celková zásoba je 999957587.649775. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 233.34K.

Historie cen v USD pro 1DEV (1DEV)

Během dnešního dne byla změna ceny 1DEV na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny 1DEV na USD  $ +0.0000721118.
Za posledních 60 dní byla změna ceny 1DEV na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny 1DEV na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.94%
30 dní$ +0.0000721118+31.23%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je 1DEV (1DEV)

1DEV is the Phase 1 activation token for QNET (Quantum Network), an experimental post-quantum blockchain research project. Built as an SPL token on Solana, 1DEV serves as a burn-to-activate mechanism for nodes in the upcoming QNET blockchain. The project demonstrates how modern AI tools enable independent developers to create advanced blockchain technology. 1DEV holders can burn their tokens to activate nodes in QNET's innovative network, which features post-quantum cryptography using CRYSTALS-Dilithium signatures and a unique reputation-based consensus system that eliminates traditional staking requirements.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny 1DEV (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít 1DEV (1DEV) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva 1DEV (1DEV) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro 1DEV.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny 1DEV!

1DEV na místní měny

Tokenomika pro 1DEV (1DEV)

Pochopení tokenomiky 1DEV (1DEV) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu 1DEV hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně 1DEV (1DEV)

Jakou hodnotu má dnes 1DEV (1DEV)?
Aktuální cena 1DEV v USD je 0.00023091 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena 1DEV v USD?
Aktuální cena 1DEV v USD je $ 0.00023091. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace 1DEV?
Tržní kapitalizace 1DEV je $ 198.33K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem 1DEV v oběhu?
Objem 1DEV v oběhu je 849.96M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) 1DEV?
1DEV dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00079996 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) 1DEV?
1DEV dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00007646 USD.
Jaký je objem obchodování 1DEV?
Aktuální 24hodinový objem obchodování 1DEV je -- USD.
Dosáhne 1DEV letos vyšší ceny?
1DEV může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cen1DEV, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:13:10 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se 1DEV (1DEV)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$109,864.62

$3,872.46

$0.02561

$185.40

$1.0003

$3,872.46

$109,864.62

$185.40

$2.5024

$1,087.85

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.10251

$0.03444

$0.0056165

$0.00005452

$0.00260

$0.03444

$0.0000822

