Trhy
Dnešní aktuální cena 100xDarren je 0.00076159 USD. Sledujte aktualizace cen 100X v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend 100X.

Více informací o 100X

Informace o ceně 100X

Co je to 100X

Oficiální webové stránky 100X

Tokenomika pro 100X

Předpověď cen 100X

Logo 100xDarren

100xDarren Cena (100X)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 100X na USD

$0.0007616
+10.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny 100xDarren (100X)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:47:52 (UTC+8)

Informace o ceně 100xDarren (100X) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00069097
Nejnižší za 24 h
$ 0.00082336
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00069097
$ 0.00082336
$ 0.00093919
$ 0.00014753
+1.45%

+10.22%

+114.35%

+114.35%

Cena 100xDarren (100X) v reálném čase je $0.00076159. Za posledních 24 hodin se 100X obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00069097 do maxima $ 0.00082336, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena 100X v historii je $ 0.00093919, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00014753.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena 100X se za poslední hodinu změnila o +1.45%, za 24 hodin o +10.22% a za posledních 7 dní o +114.35%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu 100xDarren (100X)

$ 761.57K
--
$ 761.57K
999.97M
999,969,477.41632
Aktuální tržní kapitalizace 100xDarren je $ 761.57K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu 100X je 999.97M, přičemž celková zásoba je 999969477.41632. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 761.57K.

Historie cen v USD pro 100xDarren (100X)

Během dnešního dne byla změna ceny 100xDarren na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny 100xDarren na USD  $ +0.0005517304.
Za posledních 60 dní byla změna ceny 100xDarren na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny 100xDarren na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+10.22%
30 dní$ +0.0005517304+72.44%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je 100xDarren (100X)

This is originally a creator coin created on Pump dot fun. However this token is not a memecoin, it has utility. I'm the founder of this coin/ project and I have a sizable following on X (19k loyal followers).

The utility of this token is certain holders will have access to my exclusive inner circle. Larger token holders will have access to personal coaching calls and future meet and greets.

Holders will also receive special NFT's.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj 100xDarren (100X)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny 100xDarren (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít 100xDarren (100X) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva 100xDarren (100X) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro 100xDarren.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny 100xDarren!

100X na místní měny

Tokenomika pro 100xDarren (100X)

Pochopení tokenomiky 100xDarren (100X) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu 100X hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně 100xDarren (100X)

Jakou hodnotu má dnes 100xDarren (100X)?
Aktuální cena 100X v USD je 0.00076159 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena 100X v USD?
Aktuální cena 100X v USD je $ 0.00076159. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace 100xDarren?
Tržní kapitalizace 100X je $ 761.57K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem 100X v oběhu?
Objem 100X v oběhu je 999.97M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) 100X?
100X dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00093919 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) 100X?
100X dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00014753 USD.
Jaký je objem obchodování 100X?
Aktuální 24hodinový objem obchodování 100X je -- USD.
Dosáhne 100X letos vyšší ceny?
100X může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cen100X, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:47:52 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,085.85

$3,877.16

$0.02497

$186.15

$1.0004

$3,877.16

$110,085.85

$186.15

$2.5034

$1,088.96

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.08717

$0.16320

$0.16320

$0.0059450

$0.00247

$0.0000832

$20.137

