Dnešní aktuální cena 0xy je 0.02388313 USD. Sledujte aktualizace cen 0XY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend 0XY.

Více informací o 0XY

Informace o ceně 0XY

Co je to 0XY

Oficiální webové stránky 0XY

Tokenomika pro 0XY

Předpověď cen 0XY

0xy Cena (0XY)

$0.02383314
+1.80%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
Graf aktuální ceny 0xy (0XY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:36:31 (UTC+8)

Informace o ceně 0xy (0XY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.02297988
Nejnižší za 24 h
$ 0.02430122
Nejvyšší za 24 h

$ 0.02297988
$ 0.02430122
$ 0.108905
$ 0.00000131
+0.67%

+2.23%

-3.44%

-3.44%

Cena 0xy (0XY) v reálném čase je $0.02388313. Za posledních 24 hodin se 0XY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.02297988 do maxima $ 0.02430122, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena 0XY v historii je $ 0.108905, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000131.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena 0XY se za poslední hodinu změnila o +0.67%, za 24 hodin o +2.23% a za posledních 7 dní o -3.44%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu 0xy (0XY)

$ 23.88M
--
$ 23.88M
1000.00M
999,999,997.467258
Aktuální tržní kapitalizace 0xy je $ 23.88M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu 0XY je 1000.00M, přičemž celková zásoba je 999999997.467258. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 23.88M.

Historie cen v USD pro 0xy (0XY)

Během dnešního dne byla změna ceny 0xy na USD  $ +0.00052157.
Za posledních 30 dní byla změna ceny 0xy na USD  $ -0.0152326913.
Za posledních 60 dní byla změna ceny 0xy na USD  $ +0.3295957967.
Za posledních 90 dní byla změna ceny 0xy na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00052157+2.23%
30 dní$ -0.0152326913-63.78%
60 dní$ +0.3295957967+1,380.04%
90 dní$ 0--

Co je 0xy (0XY)

Our symbol unites all neurodivergent people — a reminder that thinking differently is a strength, not a limitation. We’re here to support and inspire everyone who sees the world in their own unique way. Use $OXY to tip, sponsor, or commission work from neurodivergent artists, writers, developers, and storytellers in our ecosystem. It’s a way to financially empower those whose voices are often overlooked.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny 0xy (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít 0xy (0XY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva 0xy (0XY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro 0xy.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny 0xy!

0XY na místní měny

Tokenomika pro 0xy (0XY)

Pochopení tokenomiky 0xy (0XY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu 0XY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně 0xy (0XY)

Jakou hodnotu má dnes 0xy (0XY)?
Aktuální cena 0XY v USD je 0.02388313 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena 0XY v USD?
Aktuální cena 0XY v USD je $ 0.02388313. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace 0xy?
Tržní kapitalizace 0XY je $ 23.88M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem 0XY v oběhu?
Objem 0XY v oběhu je 1000.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) 0XY?
0XY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.108905 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) 0XY?
0XY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000131 USD.
Jaký je objem obchodování 0XY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování 0XY je -- USD.
Dosáhne 0XY letos vyšší ceny?
0XY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cen0XY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:36:31 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se 0xy (0XY)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

