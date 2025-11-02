Předpověď ceny Wrapped TAC (WTAC) (USD)

Získejte předpovědi ceny tokenu Wrapped TAC pro roky 2026, 2027, 2028, 2030 a další. Předpovězte, o kolik vzroste WTAC v příštích 5 a více letech. Okamžitě předpovídejte budoucí cenové scénáře na základě tržních trendů a nálad.

Zadejte číslo v rozmezí od -100 do 1,000, abyste předpověděli cenu tokenu Wrapped TAC
%

*Odmítnutí odpovědnosti: Všechny předpovědi cen jsou založeny na údajích poskytnutých uživateli.

Predikce budoucího kurzu Wrapped TAC
--
----
0.00%
USD
Aktuální
Předpověď
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-02 02:19:45 (UTC+8)

Předpověď ceny Wrapped TAC (USD) pro roky 2025-2050

Předpověď ceny Wrapped TAC (WTAC) pro rok 2025 (letošní rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token Wrapped TAC potenciálně vzrůst o 0.00%. V roce 2025 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.005207.

Předpověď ceny Wrapped TAC (WTAC) pro rok 2026 (příští rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token Wrapped TAC potenciálně vzrůst o 5.00%. V roce 2026 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.005468.

Předpověď ceny Wrapped TAC (WTAC) pro rok 2027 (za 2 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu WTAC v roce 2027 $ 0.005741 s mírou růstu ve výši 10.25%.

Předpověď ceny Wrapped TAC (WTAC) pro rok 2028 (za 3 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu WTAC v roce 2028 $ 0.006028 s mírou růstu ve výši 15.76%.

Předpověď ceny Wrapped TAC (WTAC) pro rok 2029 (za 4 roky)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena WTAC v roce 2029 $ 0.006330 s mírou růstu ve výši 21.55%.

Předpověď ceny Wrapped TAC (WTAC) pro rok 2030 (za 5 let)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena WTAC v roce 2030 $ 0.006646 s mírou růstu ve výši 27.63%.

Předpověď ceny Wrapped TAC (WTAC) pro rok 2040 (za 15 let)

V roce 2040 by cena Wrapped TAC mohla potenciálně vzrůst o 107.89%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.010826.

Předpověď ceny Wrapped TAC (WTAC) pro rok 2050 (za 25 let)

V roce 2050 by cena Wrapped TAC mohla potenciálně vzrůst o 238.64%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.017635.

Rok
Cena
Růst
  • 2025
    $ 0.005207
    0.00%
  • 2026
    $ 0.005468
    5.00%
  • 2027
    $ 0.005741
    10.25%
  • 2028
    $ 0.006028
    15.76%
  • 2029
    $ 0.006330
    21.55%
  • 2030
    $ 0.006646
    27.63%
  • 2031
    $ 0.006978
    34.01%
  • 2032
    $ 0.007327
    40.71%
Rok
Cena
Růst
  • 2033
    $ 0.007694
    47.75%
  • 2034
    $ 0.008078
    55.13%
  • 2035
    $ 0.008482
    62.89%
  • 2036
    $ 0.008906
    71.03%
  • 2037
    $ 0.009352
    79.59%
  • 2038
    $ 0.009819
    88.56%
  • 2039
    $ 0.010310
    97.99%
  • 2040
    $ 0.010826
    107.89%
Zobrazit více

Krátkodobá předpověď ceny Wrapped TAC pro dnešek, zítřek, tento týden a 30 dní

Datum
Předpověď ceny
Růst
  • November 2, 2025(Dnes)
    $ 0.005207
    0.00%
  • November 3, 2025(Zítra)
    $ 0.005208
    0.01%
  • November 9, 2025(Tento týden)
    $ 0.005212
    0.10%
  • December 2, 2025(30 dní)
    $ 0.005229
    0.41%
Předpověď ceny Wrapped TAC (WTAC) na dnešek

Předpokládaná cena WTAC dne November 2, 2025(Dnes) je $0.005207. Tato projekce odráží vypočtený výsledek poskytnutého procenta růstu a dává uživatelům přehled o potenciálním vývoji cen pro dnešní den.

Předpověď ceny Wrapped TAC (WTAC) na zítřek

Na November 3, 2025(Zítra) je předpověď ceny WTAC při použití zadaného5% ročního růstu $0.005208. Tyto výsledky nabízí odhadovaný výhled hodnoty tokenu na základě zvolených parametrů.

Předpověď ceny Wrapped TAC (WTAC) na tento týden

Do November 9, 2025(Tento týden) je předpověď ceny WTAC při použití 5% roční míry růstu $0.005212. Tato týdenní prognóza se vypočítává na základě stejného procenta růstu, aby poskytla představu o potenciálním vývoji cen v nadcházejících dnech.

Předpověď ceny Wrapped TAC (WTAC) na 30 dní

Při pohledu na 30 dní dopředu je předpokládaná cena WTAC $0.005229. Tato předpověď je odvozena na základě vstupního údaje o ročním růstu v 5%, aby bylo možné odhadnout, jaká by mohla být hodnota tokenu za měsíc

Aktuální cenové statistiky Wrapped TAC

--
----

--

$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M

243.10M
243.10M 243.10M

--
----

--

Nejnovější cena WTAC je --. Za 24 hodin došlo ke změně o 0.00%, přičemž 24hodinový objem obchodování činí --.
Objem v oběhu WTAC je kromě toho 243.10M a celková tržní kapitalizace činí $ 1.26M.

Historická cena Wrapped TAC

Podle nejnovějších údajů získaných ohledně Wrapped TAC na stránce s aktuálními cenami je aktuální cena Wrapped TAC 0.005207 USD. Objem Wrapped TAC(WTAC) v oběhu je 243.10M WTAC, takže tržní kapitalizace je $1,259,990.

Období
Změnit(%)
Změnit(USD)
Vysoká
Nízká
  • 24 hod
    -17.22%
    $ -0.001083
    $ 0.006291
    $ 0.004886
  • 7 d
    -2.46%
    $ -0.000128
    $ 0.007595
    $ 0.004152
  • 30 dní
    -31.34%
    $ -0.001632
    $ 0.007595
    $ 0.004152
Výkon za 24 h

Wrapped TAC za posledních 24 hodin vykázal pohyb ceny ve výši $-0.001083, což odráží změnu hodnoty v -17.22%.

Výkon za 7 d

Token Wrapped TAC se za posledních 7 dní obchodoval na maximu ve výši $0.007595 a minimu ve výši $0.004152. Zaznamenal změnu ceny o -2.46%. Tento nedávný trend ukazuje potenciál dalšího pohybu WTAC na trhu.

Výkon za 30 h

U Wrapped TAC za poslední měsíc došlo k -31.34% změně, což představuje přibližně $-0.001632 k jeho hodnotě. To naznačuje, že by u WTAC v blízké budoucnosti mohlo dojít k dalším změnám ceny.

Jak funguje modul předpovědi ceny Wrapped TAC (WTAC)?

Modul předpovědi cen Wrapped TAC je uživatelsky přívětivý nástroj, který vám pomůže odhadnout potenciální budoucí ceny WTAC na základě vašich vlastních předpokladů růstu. Ať už jste zkušený obchodník, nebo zvědavý investor, tento modul nabízí jednoduchý a interaktivní způsob, jak předpovědět budoucí hodnotu tokenu.

1. Zadejte svou předpověď růstu

Začněte zadáním požadovaného procenta růstu, které může být kladné nebo záporné v závislosti na vašem výhledu ohledně trhu. To může odrážet vaše očekávání ohledně Wrapped TAC v příštím roce, pěti letech nebo dokonce desetiletích.

2. Výpočet budoucí ceny

Po zadání míry růstu klikněte na tlačítko Vypočítat. Modul okamžitě vypočítá předpokládanou budoucí cenu WTAC, čímž získáte přehlednou vizualizaci toho, jak vaše předpověď ovlivní hodnotu tokenu v čase.

3. Prozkoumejte různé scénáře

Můžete experimentovat s různými mírami růstu a zjistit, jak mohou různé tržní podmínky ovlivnit cenu Wrapped TAC. Tato flexibilita vám umožní analyzovat jak optimistické, tak konzervativní předpovědi, což vám pomůže dělat informovanější rozhodnutí.

4. Sentiment uživatelů a informace z komunity

Modul také integruje data o sentimentu uživatelů, takže můžete porovnávat své předpovědi s předpověďmi ostatních uživatelů. Tento společný příspěvek nabízí cenné informace na to, jak komunita vnímá budoucnost WTAC.

Technické indikátory pro předpověď ceny

Pro zvýšení přesnosti předpovědi využívá modul řadu technických ukazatelů a tržních dat. Patří mezi ně:

Exponenciální klouzavé průměry (EMA): Pomáhá sledovat cenový trend tokenu tím, že vyhlazuje výkyvy a nabízí přehled o možných zvratech trendu.

Bollingerova pásma: Měří volatilitu trhu a identifikuje potenciální podmínky překoupení nebo přeprodání.

Index relativní síly (RSI): Vyhodnocuje pohyb WTAC a určuje, zda je v býčí nebo medvědí fázi.

Klouzavý průměr konvergence/divergence (MACD) Vyhodnocuje sílu a směr cenových pohybů, aby identifikoval potenciální vstupní a výstupní body. Kombinací těchto indikátorů s tržními daty v reálném čase modul nabízí dynamickou předpověď ceny, která vám pomůže získat hlubší vhled do budoucího potenciálu Wrapped TAC.

Proč je předpověď ceny WTAC důležitá?

Předpovědi cen pro WTAC jsou klíčové z několika důvodů a investoři se jimi zabývají z různých důvodů:

Vývoj investiční strategie: Předpovědi pomáhají investorům formulovat strategie. Díky odhadu budoucích cen se mohou rozhodnout, kdy kryptoměnu koupit, prodat nebo držet.

Posouzení rizik: Pochopení potenciálních pohybů cen umožňuje investorům posoudit riziko spojené s konkrétním kryptoaktivem. To má zásadní význam na řízení a zmírnění případných ztrát.

Analýza trhu: Součástí předpovědí je často i analýza tržních trendů, zpráv a historických dat. Tato komplexní analýza pomáhá investorům pochopit dynamiku trhu a faktory ovlivňující změny cen.

Diverzifikace portfolia: Díky předpovědi, které kryptoměny by mohly mít dobrou výkonnost, mohou investoři odpovídajícím způsobem diverzifikovat svá portfolia a rozložit riziko mezi různá aktiva.

Dlouhodobé plánování: Investoři usilující o dlouhodobé zisky spoléhají se při identifikaci kryptoměn s potenciálem budoucího růstu na předpovědi.

Psychologická připravenost: Znalost možných cenových scénářů investory emocionálně i finančně připraví na volatilitu trhu.

Zapojení komunity: Předpovědi cen kryptoměn často vyvolávají diskuse v rámci komunity investorů, což vede k širšímu porozumění a kolektivnímu pochopení tržních trendů.

Nejčastější dotazy:

Vyplatí se nyní investovat do tokenu WTAC?
Podle vašich předpovědí dosáhne token WTAC ke dni undefined hodnoty --, určitě proto stojí za zvážení.
Jaká je předpověď ceny tokenu WTAC na příští měsíc?
Podle nástroje pro předpovídání cen tokenu Wrapped TAC (WTAC) dosáhne předpokládaná cena tokenu WTAC ke dni undefined hodnoty --.
Kolik bude stát 1 WTAC v roce 2026?
Cena 1 Wrapped TAC (WTAC) je dnes --. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu WTAC zvýší o 0.00% a v roce 2026 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpokládaná cena tokenu WTAC v roce 2027?
Předpokládá se, že cena tokenu Wrapped TAC (WTAC) poroste ročně o 0.00% a že tak do roku 2027 dosáhne ceny -- za 1 WTAC.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu WTAC v roce 2028?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token Wrapped TAC (WTAC) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2028 činí --.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu WTAC v roce 2029?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token Wrapped TAC (WTAC) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2029 činí --.
Kolik bude stát 1 WTAC v roce 2030?
Cena 1 Wrapped TAC (WTAC) je dnes --. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu WTAC zvýší o 0.00% a v roce 2030 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpověď ceny tokenu WTAC pro rok 2040?
Předpokládá se, že cena tokenu Wrapped TAC (WTAC) bude dosahovat ročního růstu o 0.00% a že tak do roku 2040 dosáhne ceny -- za 1 WTAC.
Prohlášení

Obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn je založen na informacích a zpětné vazbě, které nám poskytli uživatelé MEXC a/nebo jiné zdroje třetích stran. Předkládány jsou vám ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační a ilustrační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Je důležité si uvědomit, že prezentované předpovědi cen nemusí být přesné a nemělo by se s nimi tak zacházet. Budoucí ceny se mohou od prezentovaných předpovědí výrazně lišit a neměli byste se na ně spoléhat při svých investičních rozhodnutích.

Tento obsah by navíc neměl být chápán jako finanční poradenství, ani nemá za cíl doporučovat nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Společnost MEXC není vůči vám žádným způsobem odpovědná za jakékoli ztráty, které vám mohou vzniknout v důsledku odkazování, používání a/nebo spoléhání se na jakýkoli obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn. Je nezbytné si uvědomit, že ceny digitálních aktiv podléhají vysokému tržnímu riziku a volatilitě cen. Hodnota vaší investice může klesat i stoupat a není zaručeno, že se vám vrátí původně investovaná částka. V konečném důsledku nesete za svá investiční rozhodnutí výhradní odpovědnost vy a společnost MEXC nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty, které z nich mohou pro vás vyplynout. Mějte na paměti, že minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucího výkonu. Měli byste investovat do produktů, se kterými jste obeznámeni a u kterých chápete související rizika. Před jakýmkoli investičním rozhodnutím pečlivě zvažte své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem.