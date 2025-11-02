Předpověď ceny Restaking Vault ETH (RSTETH) (USD)

Získejte předpovědi ceny tokenu Restaking Vault ETH pro roky 2026, 2027, 2028, 2030 a další. Předpovězte, o kolik vzroste RSTETH v příštích 5 a více letech. Okamžitě předpovídejte budoucí cenové scénáře na základě tržních trendů a nálad.

Zadejte číslo v rozmezí od -100 do 1,000, abyste předpověděli cenu tokenu Restaking Vault ETH
%

*Odmítnutí odpovědnosti: Všechny předpovědi cen jsou založeny na údajích poskytnutých uživateli.

Predikce budoucího kurzu Restaking Vault ETH
--
----
0.00%
USD
Aktuální
Předpověď
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-02 00:43:40 (UTC+8)

Předpověď ceny Restaking Vault ETH (USD) pro roky 2025-2050

Předpověď ceny Restaking Vault ETH (RSTETH) pro rok 2025 (letošní rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token Restaking Vault ETH potenciálně vzrůst o 0.00%. V roce 2025 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 4,761.69.

Předpověď ceny Restaking Vault ETH (RSTETH) pro rok 2026 (příští rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token Restaking Vault ETH potenciálně vzrůst o 5.00%. V roce 2026 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 4,999.7744.

Předpověď ceny Restaking Vault ETH (RSTETH) pro rok 2027 (za 2 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu RSTETH v roce 2027 $ 5,249.7632 s mírou růstu ve výši 10.25%.

Předpověď ceny Restaking Vault ETH (RSTETH) pro rok 2028 (za 3 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu RSTETH v roce 2028 $ 5,512.2513 s mírou růstu ve výši 15.76%.

Předpověď ceny Restaking Vault ETH (RSTETH) pro rok 2029 (za 4 roky)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena RSTETH v roce 2029 $ 5,787.8639 s mírou růstu ve výši 21.55%.

Předpověď ceny Restaking Vault ETH (RSTETH) pro rok 2030 (za 5 let)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena RSTETH v roce 2030 $ 6,077.2571 s mírou růstu ve výši 27.63%.

Předpověď ceny Restaking Vault ETH (RSTETH) pro rok 2040 (za 15 let)

V roce 2040 by cena Restaking Vault ETH mohla potenciálně vzrůst o 107.89%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 9,899.2115.

Předpověď ceny Restaking Vault ETH (RSTETH) pro rok 2050 (za 25 let)

V roce 2050 by cena Restaking Vault ETH mohla potenciálně vzrůst o 238.64%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 16,124.7724.

Rok
Cena
Růst
  • 2025
    $ 4,761.69
    0.00%
  • 2026
    $ 4,999.7744
    5.00%
  • 2027
    $ 5,249.7632
    10.25%
  • 2028
    $ 5,512.2513
    15.76%
  • 2029
    $ 5,787.8639
    21.55%
  • 2030
    $ 6,077.2571
    27.63%
  • 2031
    $ 6,381.1200
    34.01%
  • 2032
    $ 6,700.1760
    40.71%
Rok
Cena
Růst
  • 2033
    $ 7,035.1848
    47.75%
  • 2034
    $ 7,386.9440
    55.13%
  • 2035
    $ 7,756.2912
    62.89%
  • 2036
    $ 8,144.1058
    71.03%
  • 2037
    $ 8,551.3111
    79.59%
  • 2038
    $ 8,978.8766
    88.56%
  • 2039
    $ 9,427.8204
    97.99%
  • 2040
    $ 9,899.2115
    107.89%
Zobrazit více

Krátkodobá předpověď ceny Restaking Vault ETH pro dnešek, zítřek, tento týden a 30 dní

Datum
Předpověď ceny
Růst
  • November 2, 2025(Dnes)
    $ 4,761.69
    0.00%
  • November 3, 2025(Zítra)
    $ 4,762.3422
    0.01%
  • November 9, 2025(Tento týden)
    $ 4,766.2560
    0.10%
  • December 2, 2025(30 dní)
    $ 4,781.2585
    0.41%
Předpověď ceny Restaking Vault ETH (RSTETH) na dnešek

Předpokládaná cena RSTETH dne November 2, 2025(Dnes) je $4,761.69. Tato projekce odráží vypočtený výsledek poskytnutého procenta růstu a dává uživatelům přehled o potenciálním vývoji cen pro dnešní den.

Předpověď ceny Restaking Vault ETH (RSTETH) na zítřek

Na November 3, 2025(Zítra) je předpověď ceny RSTETH při použití zadaného5% ročního růstu $4,762.3422. Tyto výsledky nabízí odhadovaný výhled hodnoty tokenu na základě zvolených parametrů.

Předpověď ceny Restaking Vault ETH (RSTETH) na tento týden

Do November 9, 2025(Tento týden) je předpověď ceny RSTETH při použití 5% roční míry růstu $4,766.2560. Tato týdenní prognóza se vypočítává na základě stejného procenta růstu, aby poskytla představu o potenciálním vývoji cen v nadcházejících dnech.

Předpověď ceny Restaking Vault ETH (RSTETH) na 30 dní

Při pohledu na 30 dní dopředu je předpokládaná cena RSTETH $4,781.2585. Tato předpověď je odvozena na základě vstupního údaje o ročním růstu v 5%, aby bylo možné odhadnout, jaká by mohla být hodnota tokenu za měsíc

Aktuální cenové statistiky Restaking Vault ETH

--
----

--

$ 136.76M
$ 136.76M$ 136.76M

28.72K
28.72K 28.72K

--
----

--

Nejnovější cena RSTETH je --. Za 24 hodin došlo ke změně o 0.00%, přičemž 24hodinový objem obchodování činí --.
Objem v oběhu RSTETH je kromě toho 28.72K a celková tržní kapitalizace činí $ 136.76M.

Historická cena Restaking Vault ETH

Podle nejnovějších údajů získaných ohledně Restaking Vault ETH na stránce s aktuálními cenami je aktuální cena Restaking Vault ETH 4,761.69 USD. Objem Restaking Vault ETH(RSTETH) v oběhu je 28.72K RSTETH, takže tržní kapitalizace je $136,756,669.

Období
Změnit(%)
Změnit(USD)
Vysoká
Nízká
  • 24 hod
    1.65%
    $ 77.48
    $ 4,761.78
    $ 4,635.63
  • 7 d
    -0.47%
    $ -22.5994
    $ 5,394.6790
    $ 4,536.5359
  • 30 dní
    -10.02%
    $ -477.3498
    $ 5,394.6790
    $ 4,536.5359
Výkon za 24 h

Restaking Vault ETH za posledních 24 hodin vykázal pohyb ceny ve výši $77.48, což odráží změnu hodnoty v 1.65%.

Výkon za 7 d

Token Restaking Vault ETH se za posledních 7 dní obchodoval na maximu ve výši $5,394.6790 a minimu ve výši $4,536.5359. Zaznamenal změnu ceny o -0.47%. Tento nedávný trend ukazuje potenciál dalšího pohybu RSTETH na trhu.

Výkon za 30 h

U Restaking Vault ETH za poslední měsíc došlo k -10.02% změně, což představuje přibližně $-477.3498 k jeho hodnotě. To naznačuje, že by u RSTETH v blízké budoucnosti mohlo dojít k dalším změnám ceny.

Jak funguje modul předpovědi ceny Restaking Vault ETH (RSTETH)?

Modul předpovědi cen Restaking Vault ETH je uživatelsky přívětivý nástroj, který vám pomůže odhadnout potenciální budoucí ceny RSTETH na základě vašich vlastních předpokladů růstu. Ať už jste zkušený obchodník, nebo zvědavý investor, tento modul nabízí jednoduchý a interaktivní způsob, jak předpovědět budoucí hodnotu tokenu.

1. Zadejte svou předpověď růstu

Začněte zadáním požadovaného procenta růstu, které může být kladné nebo záporné v závislosti na vašem výhledu ohledně trhu. To může odrážet vaše očekávání ohledně Restaking Vault ETH v příštím roce, pěti letech nebo dokonce desetiletích.

2. Výpočet budoucí ceny

Po zadání míry růstu klikněte na tlačítko Vypočítat. Modul okamžitě vypočítá předpokládanou budoucí cenu RSTETH, čímž získáte přehlednou vizualizaci toho, jak vaše předpověď ovlivní hodnotu tokenu v čase.

3. Prozkoumejte různé scénáře

Můžete experimentovat s různými mírami růstu a zjistit, jak mohou různé tržní podmínky ovlivnit cenu Restaking Vault ETH. Tato flexibilita vám umožní analyzovat jak optimistické, tak konzervativní předpovědi, což vám pomůže dělat informovanější rozhodnutí.

4. Sentiment uživatelů a informace z komunity

Modul také integruje data o sentimentu uživatelů, takže můžete porovnávat své předpovědi s předpověďmi ostatních uživatelů. Tento společný příspěvek nabízí cenné informace na to, jak komunita vnímá budoucnost RSTETH.

Technické indikátory pro předpověď ceny

Pro zvýšení přesnosti předpovědi využívá modul řadu technických ukazatelů a tržních dat. Patří mezi ně:

Exponenciální klouzavé průměry (EMA): Pomáhá sledovat cenový trend tokenu tím, že vyhlazuje výkyvy a nabízí přehled o možných zvratech trendu.

Bollingerova pásma: Měří volatilitu trhu a identifikuje potenciální podmínky překoupení nebo přeprodání.

Index relativní síly (RSI): Vyhodnocuje pohyb RSTETH a určuje, zda je v býčí nebo medvědí fázi.

Klouzavý průměr konvergence/divergence (MACD) Vyhodnocuje sílu a směr cenových pohybů, aby identifikoval potenciální vstupní a výstupní body. Kombinací těchto indikátorů s tržními daty v reálném čase modul nabízí dynamickou předpověď ceny, která vám pomůže získat hlubší vhled do budoucího potenciálu Restaking Vault ETH.

Proč je předpověď ceny RSTETH důležitá?

Předpovědi cen pro RSTETH jsou klíčové z několika důvodů a investoři se jimi zabývají z různých důvodů:

Vývoj investiční strategie: Předpovědi pomáhají investorům formulovat strategie. Díky odhadu budoucích cen se mohou rozhodnout, kdy kryptoměnu koupit, prodat nebo držet.

Posouzení rizik: Pochopení potenciálních pohybů cen umožňuje investorům posoudit riziko spojené s konkrétním kryptoaktivem. To má zásadní význam na řízení a zmírnění případných ztrát.

Analýza trhu: Součástí předpovědí je často i analýza tržních trendů, zpráv a historických dat. Tato komplexní analýza pomáhá investorům pochopit dynamiku trhu a faktory ovlivňující změny cen.

Diverzifikace portfolia: Díky předpovědi, které kryptoměny by mohly mít dobrou výkonnost, mohou investoři odpovídajícím způsobem diverzifikovat svá portfolia a rozložit riziko mezi různá aktiva.

Dlouhodobé plánování: Investoři usilující o dlouhodobé zisky spoléhají se při identifikaci kryptoměn s potenciálem budoucího růstu na předpovědi.

Psychologická připravenost: Znalost možných cenových scénářů investory emocionálně i finančně připraví na volatilitu trhu.

Zapojení komunity: Předpovědi cen kryptoměn často vyvolávají diskuse v rámci komunity investorů, což vede k širšímu porozumění a kolektivnímu pochopení tržních trendů.

Nejčastější dotazy:

Vyplatí se nyní investovat do tokenu RSTETH?
Podle vašich předpovědí dosáhne token RSTETH ke dni undefined hodnoty --, určitě proto stojí za zvážení.
Jaká je předpověď ceny tokenu RSTETH na příští měsíc?
Podle nástroje pro předpovídání cen tokenu Restaking Vault ETH (RSTETH) dosáhne předpokládaná cena tokenu RSTETH ke dni undefined hodnoty --.
Kolik bude stát 1 RSTETH v roce 2026?
Cena 1 Restaking Vault ETH (RSTETH) je dnes --. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu RSTETH zvýší o 0.00% a v roce 2026 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpokládaná cena tokenu RSTETH v roce 2027?
Předpokládá se, že cena tokenu Restaking Vault ETH (RSTETH) poroste ročně o 0.00% a že tak do roku 2027 dosáhne ceny -- za 1 RSTETH.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu RSTETH v roce 2028?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token Restaking Vault ETH (RSTETH) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2028 činí --.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu RSTETH v roce 2029?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token Restaking Vault ETH (RSTETH) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2029 činí --.
Kolik bude stát 1 RSTETH v roce 2030?
Cena 1 Restaking Vault ETH (RSTETH) je dnes --. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu RSTETH zvýší o 0.00% a v roce 2030 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpověď ceny tokenu RSTETH pro rok 2040?
Předpokládá se, že cena tokenu Restaking Vault ETH (RSTETH) bude dosahovat ročního růstu o 0.00% a že tak do roku 2040 dosáhne ceny -- za 1 RSTETH.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-02 00:43:40 (UTC+8)

Prohlášení

Obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn je založen na informacích a zpětné vazbě, které nám poskytli uživatelé MEXC a/nebo jiné zdroje třetích stran. Předkládány jsou vám ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační a ilustrační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Je důležité si uvědomit, že prezentované předpovědi cen nemusí být přesné a nemělo by se s nimi tak zacházet. Budoucí ceny se mohou od prezentovaných předpovědí výrazně lišit a neměli byste se na ně spoléhat při svých investičních rozhodnutích.

Tento obsah by navíc neměl být chápán jako finanční poradenství, ani nemá za cíl doporučovat nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Společnost MEXC není vůči vám žádným způsobem odpovědná za jakékoli ztráty, které vám mohou vzniknout v důsledku odkazování, používání a/nebo spoléhání se na jakýkoli obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn. Je nezbytné si uvědomit, že ceny digitálních aktiv podléhají vysokému tržnímu riziku a volatilitě cen. Hodnota vaší investice může klesat i stoupat a není zaručeno, že se vám vrátí původně investovaná částka. V konečném důsledku nesete za svá investiční rozhodnutí výhradní odpovědnost vy a společnost MEXC nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty, které z nich mohou pro vás vyplynout. Mějte na paměti, že minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucího výkonu. Měli byste investovat do produktů, se kterými jste obeznámeni a u kterých chápete související rizika. Před jakýmkoli investičním rozhodnutím pečlivě zvažte své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem.