Předpověď ceny poom (POOM) (USD)

Získejte předpovědi ceny tokenu poom pro roky 2026, 2027, 2028, 2030 a další. Předpovězte, o kolik vzroste POOM v příštích 5 a více letech. Okamžitě předpovídejte budoucí cenové scénáře na základě tržních trendů a nálad.

Zadejte číslo v rozmezí od -100 do 1,000, abyste předpověděli cenu tokenu poom
%

*Odmítnutí odpovědnosti: Všechny předpovědi cen jsou založeny na údajích poskytnutých uživateli.

Predikce budoucího kurzu poom
0.00%
USD
Aktuální
Předpověď
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-02 03:54:46 (UTC+8)

Předpověď ceny poom (USD) pro roky 2025-2050

Předpověď ceny poom (POOM) pro rok 2025 (letošní rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token poom potenciálně vzrůst o 0.00%. V roce 2025 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.000016.

Předpověď ceny poom (POOM) pro rok 2026 (příští rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token poom potenciálně vzrůst o 5.00%. V roce 2026 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.000016.

Předpověď ceny poom (POOM) pro rok 2027 (za 2 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu POOM v roce 2027 $ 0.000017 s mírou růstu ve výši 10.25%.

Předpověď ceny poom (POOM) pro rok 2028 (za 3 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu POOM v roce 2028 $ 0.000018 s mírou růstu ve výši 15.76%.

Předpověď ceny poom (POOM) pro rok 2029 (za 4 roky)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena POOM v roce 2029 $ 0.000019 s mírou růstu ve výši 21.55%.

Předpověď ceny poom (POOM) pro rok 2030 (za 5 let)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena POOM v roce 2030 $ 0.000020 s mírou růstu ve výši 27.63%.

Předpověď ceny poom (POOM) pro rok 2040 (za 15 let)

V roce 2040 by cena poom mohla potenciálně vzrůst o 107.89%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.000033.

Předpověď ceny poom (POOM) pro rok 2050 (za 25 let)

V roce 2050 by cena poom mohla potenciálně vzrůst o 238.64%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.000054.

Rok
Cena
Růst
  • 2025
    $ 0.000016
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000016
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000017
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000018
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000019
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000020
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000021
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000022
    40.71%
Rok
Cena
Růst
  • 2033
    $ 0.000023
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000024
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000026
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000027
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000028
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000030
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000031
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000033
    107.89%
Zobrazit více

Krátkodobá předpověď ceny poom pro dnešek, zítřek, tento týden a 30 dní

Datum
Předpověď ceny
Růst
  • November 2, 2025(Dnes)
    $ 0.000016
    0.00%
  • November 3, 2025(Zítra)
    $ 0.000016
    0.01%
  • November 9, 2025(Tento týden)
    $ 0.000016
    0.10%
  • December 2, 2025(30 dní)
    $ 0.000016
    0.41%
Předpověď ceny poom (POOM) na dnešek

Předpokládaná cena POOM dne November 2, 2025(Dnes) je $0.000016. Tato projekce odráží vypočtený výsledek poskytnutého procenta růstu a dává uživatelům přehled o potenciálním vývoji cen pro dnešní den.

Předpověď ceny poom (POOM) na zítřek

Na November 3, 2025(Zítra) je předpověď ceny POOM při použití zadaného5% ročního růstu $0.000016. Tyto výsledky nabízí odhadovaný výhled hodnoty tokenu na základě zvolených parametrů.

Předpověď ceny poom (POOM) na tento týden

Do November 9, 2025(Tento týden) je předpověď ceny POOM při použití 5% roční míry růstu $0.000016. Tato týdenní prognóza se vypočítává na základě stejného procenta růstu, aby poskytla představu o potenciálním vývoji cen v nadcházejících dnech.

Předpověď ceny poom (POOM) na 30 dní

Při pohledu na 30 dní dopředu je předpokládaná cena POOM $0.000016. Tato předpověď je odvozena na základě vstupního údaje o ročním růstu v 5%, aby bylo možné odhadnout, jaká by mohla být hodnota tokenu za měsíc

Aktuální cenové statistiky poom

--

$ 12.24K
$ 12.24K$ 12.24K

763.07M
763.07M 763.07M

Nejnovější cena POOM je --. Za 24 hodin došlo ke změně o 0.00%, přičemž 24hodinový objem obchodování činí --.
Objem v oběhu POOM je kromě toho 763.07M a celková tržní kapitalizace činí $ 12.24K.

Historická cena poom

Podle nejnovějších údajů získaných ohledně poom na stránce s aktuálními cenami je aktuální cena poom 0.000016 USD. Objem poom(POOM) v oběhu je 763.07M POOM, takže tržní kapitalizace je $12,240.51.

Období
Změnit(%)
Změnit(USD)
Vysoká
Nízká
  • 24 hod
    -0.87%
    $ 0
    $ 0.000016
    $ 0.000015
  • 7 d
    -5.16%
    $ -0.000000
    $ 0.000023
    $ 0.000015
  • 30 dní
    -30.05%
    $ -0.000004
    $ 0.000023
    $ 0.000015
Výkon za 24 h

poom za posledních 24 hodin vykázal pohyb ceny ve výši $0, což odráží změnu hodnoty v -0.87%.

Výkon za 7 d

Token poom se za posledních 7 dní obchodoval na maximu ve výši $0.000023 a minimu ve výši $0.000015. Zaznamenal změnu ceny o -5.16%. Tento nedávný trend ukazuje potenciál dalšího pohybu POOM na trhu.

Výkon za 30 h

U poom za poslední měsíc došlo k -30.05% změně, což představuje přibližně $-0.000004 k jeho hodnotě. To naznačuje, že by u POOM v blízké budoucnosti mohlo dojít k dalším změnám ceny.

Jak funguje modul předpovědi ceny poom (POOM)?

Modul předpovědi cen poom je uživatelsky přívětivý nástroj, který vám pomůže odhadnout potenciální budoucí ceny POOM na základě vašich vlastních předpokladů růstu. Ať už jste zkušený obchodník, nebo zvědavý investor, tento modul nabízí jednoduchý a interaktivní způsob, jak předpovědět budoucí hodnotu tokenu.

1. Zadejte svou předpověď růstu

Začněte zadáním požadovaného procenta růstu, které může být kladné nebo záporné v závislosti na vašem výhledu ohledně trhu. To může odrážet vaše očekávání ohledně poom v příštím roce, pěti letech nebo dokonce desetiletích.

2. Výpočet budoucí ceny

Po zadání míry růstu klikněte na tlačítko Vypočítat. Modul okamžitě vypočítá předpokládanou budoucí cenu POOM, čímž získáte přehlednou vizualizaci toho, jak vaše předpověď ovlivní hodnotu tokenu v čase.

3. Prozkoumejte různé scénáře

Můžete experimentovat s různými mírami růstu a zjistit, jak mohou různé tržní podmínky ovlivnit cenu poom. Tato flexibilita vám umožní analyzovat jak optimistické, tak konzervativní předpovědi, což vám pomůže dělat informovanější rozhodnutí.

4. Sentiment uživatelů a informace z komunity

Modul také integruje data o sentimentu uživatelů, takže můžete porovnávat své předpovědi s předpověďmi ostatních uživatelů. Tento společný příspěvek nabízí cenné informace na to, jak komunita vnímá budoucnost POOM.

Technické indikátory pro předpověď ceny

Pro zvýšení přesnosti předpovědi využívá modul řadu technických ukazatelů a tržních dat. Patří mezi ně:

Exponenciální klouzavé průměry (EMA): Pomáhá sledovat cenový trend tokenu tím, že vyhlazuje výkyvy a nabízí přehled o možných zvratech trendu.

Bollingerova pásma: Měří volatilitu trhu a identifikuje potenciální podmínky překoupení nebo přeprodání.

Index relativní síly (RSI): Vyhodnocuje pohyb POOM a určuje, zda je v býčí nebo medvědí fázi.

Klouzavý průměr konvergence/divergence (MACD) Vyhodnocuje sílu a směr cenových pohybů, aby identifikoval potenciální vstupní a výstupní body. Kombinací těchto indikátorů s tržními daty v reálném čase modul nabízí dynamickou předpověď ceny, která vám pomůže získat hlubší vhled do budoucího potenciálu poom.

Proč je předpověď ceny POOM důležitá?

Předpovědi cen pro POOM jsou klíčové z několika důvodů a investoři se jimi zabývají z různých důvodů:

Vývoj investiční strategie: Předpovědi pomáhají investorům formulovat strategie. Díky odhadu budoucích cen se mohou rozhodnout, kdy kryptoměnu koupit, prodat nebo držet.

Posouzení rizik: Pochopení potenciálních pohybů cen umožňuje investorům posoudit riziko spojené s konkrétním kryptoaktivem. To má zásadní význam na řízení a zmírnění případných ztrát.

Analýza trhu: Součástí předpovědí je často i analýza tržních trendů, zpráv a historických dat. Tato komplexní analýza pomáhá investorům pochopit dynamiku trhu a faktory ovlivňující změny cen.

Diverzifikace portfolia: Díky předpovědi, které kryptoměny by mohly mít dobrou výkonnost, mohou investoři odpovídajícím způsobem diverzifikovat svá portfolia a rozložit riziko mezi různá aktiva.

Dlouhodobé plánování: Investoři usilující o dlouhodobé zisky spoléhají se při identifikaci kryptoměn s potenciálem budoucího růstu na předpovědi.

Psychologická připravenost: Znalost možných cenových scénářů investory emocionálně i finančně připraví na volatilitu trhu.

Zapojení komunity: Předpovědi cen kryptoměn často vyvolávají diskuse v rámci komunity investorů, což vede k širšímu porozumění a kolektivnímu pochopení tržních trendů.

Nejčastější dotazy:

Vyplatí se nyní investovat do tokenu POOM?
Podle vašich předpovědí dosáhne token POOM ke dni undefined hodnoty --, určitě proto stojí za zvážení.
Jaká je předpověď ceny tokenu POOM na příští měsíc?
Podle nástroje pro předpovídání cen tokenu poom (POOM) dosáhne předpokládaná cena tokenu POOM ke dni undefined hodnoty --.
Kolik bude stát 1 POOM v roce 2026?
Cena 1 poom (POOM) je dnes --. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu POOM zvýší o 0.00% a v roce 2026 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpokládaná cena tokenu POOM v roce 2027?
Předpokládá se, že cena tokenu poom (POOM) poroste ročně o 0.00% a že tak do roku 2027 dosáhne ceny -- za 1 POOM.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu POOM v roce 2028?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token poom (POOM) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2028 činí --.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu POOM v roce 2029?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token poom (POOM) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2029 činí --.
Kolik bude stát 1 POOM v roce 2030?
Cena 1 poom (POOM) je dnes --. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu POOM zvýší o 0.00% a v roce 2030 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpověď ceny tokenu POOM pro rok 2040?
Předpokládá se, že cena tokenu poom (POOM) bude dosahovat ročního růstu o 0.00% a že tak do roku 2040 dosáhne ceny -- za 1 POOM.
Prohlášení

Obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn je založen na informacích a zpětné vazbě, které nám poskytli uživatelé MEXC a/nebo jiné zdroje třetích stran. Předkládány jsou vám ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační a ilustrační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Je důležité si uvědomit, že prezentované předpovědi cen nemusí být přesné a nemělo by se s nimi tak zacházet. Budoucí ceny se mohou od prezentovaných předpovědí výrazně lišit a neměli byste se na ně spoléhat při svých investičních rozhodnutích.

Tento obsah by navíc neměl být chápán jako finanční poradenství, ani nemá za cíl doporučovat nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Společnost MEXC není vůči vám žádným způsobem odpovědná za jakékoli ztráty, které vám mohou vzniknout v důsledku odkazování, používání a/nebo spoléhání se na jakýkoli obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn. Je nezbytné si uvědomit, že ceny digitálních aktiv podléhají vysokému tržnímu riziku a volatilitě cen. Hodnota vaší investice může klesat i stoupat a není zaručeno, že se vám vrátí původně investovaná částka. V konečném důsledku nesete za svá investiční rozhodnutí výhradní odpovědnost vy a společnost MEXC nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty, které z nich mohou pro vás vyplynout. Mějte na paměti, že minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucího výkonu. Měli byste investovat do produktů, se kterými jste obeznámeni a u kterých chápete související rizika. Před jakýmkoli investičním rozhodnutím pečlivě zvažte své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem.