Předpověď ceny LEO Token (LEO) (USD)

Získejte předpovědi ceny tokenu LEO Token pro roky 2026, 2027, 2028, 2030 a další. Předpovězte, o kolik vzroste LEO v příštích 5 a více letech. Okamžitě předpovídejte budoucí cenové scénáře na základě tržních trendů a nálad.

Zadejte číslo v rozmezí od -100 do 1,000, abyste předpověděli cenu tokenu LEO Token
%

*Odmítnutí odpovědnosti: Všechny předpovědi cen jsou založeny na údajích poskytnutých uživateli.

Predikce budoucího kurzu LEO Token
--
----
0.00%
USD
Aktuální
Předpověď
Předpověď ceny LEO Token (USD) pro roky 2025-2050

Předpověď ceny LEO Token (LEO) pro rok 2025 (letošní rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token LEO Token potenciálně vzrůst o 0.00%. V roce 2025 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 9.56.

Předpověď ceny LEO Token (LEO) pro rok 2026 (příští rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token LEO Token potenciálně vzrůst o 5.00%. V roce 2026 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 10.038.

Předpověď ceny LEO Token (LEO) pro rok 2027 (za 2 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu LEO v roce 2027 $ 10.5399 s mírou růstu ve výši 10.25%.

Předpověď ceny LEO Token (LEO) pro rok 2028 (za 3 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu LEO v roce 2028 $ 11.0668 s mírou růstu ve výši 15.76%.

Předpověď ceny LEO Token (LEO) pro rok 2029 (za 4 roky)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena LEO v roce 2029 $ 11.6202 s mírou růstu ve výši 21.55%.

Předpověď ceny LEO Token (LEO) pro rok 2030 (za 5 let)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena LEO v roce 2030 $ 12.2012 s mírou růstu ve výši 27.63%.

Předpověď ceny LEO Token (LEO) pro rok 2040 (za 15 let)

V roce 2040 by cena LEO Token mohla potenciálně vzrůst o 107.89%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 19.8745.

Předpověď ceny LEO Token (LEO) pro rok 2050 (za 25 let)

V roce 2050 by cena LEO Token mohla potenciálně vzrůst o 238.64%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 32.3735.

Rok
Cena
Růst
  • 2025
    $ 9.56
    0.00%
  • 2026
    $ 10.038
    5.00%
  • 2027
    $ 10.5399
    10.25%
  • 2028
    $ 11.0668
    15.76%
  • 2029
    $ 11.6202
    21.55%
  • 2030
    $ 12.2012
    27.63%
  • 2031
    $ 12.8113
    34.01%
  • 2032
    $ 13.4518
    40.71%
Rok
Cena
Růst
  • 2033
    $ 14.1244
    47.75%
  • 2034
    $ 14.8306
    55.13%
  • 2035
    $ 15.5722
    62.89%
  • 2036
    $ 16.3508
    71.03%
  • 2037
    $ 17.1683
    79.59%
  • 2038
    $ 18.0268
    88.56%
  • 2039
    $ 18.9281
    97.99%
  • 2040
    $ 19.8745
    107.89%
Zobrazit více

Krátkodobá předpověď ceny LEO Token pro dnešek, zítřek, tento týden a 30 dní

Datum
Předpověď ceny
Růst
  • November 2, 2025(Dnes)
    $ 9.56
    0.00%
  • November 3, 2025(Zítra)
    $ 9.5613
    0.01%
  • November 9, 2025(Tento týden)
    $ 9.5691
    0.10%
  • December 2, 2025(30 dní)
    $ 9.5992
    0.41%
Předpověď ceny LEO Token (LEO) na dnešek

Předpokládaná cena LEO dne November 2, 2025(Dnes) je $9.56. Tato projekce odráží vypočtený výsledek poskytnutého procenta růstu a dává uživatelům přehled o potenciálním vývoji cen pro dnešní den.

Předpověď ceny LEO Token (LEO) na zítřek

Na November 3, 2025(Zítra) je předpověď ceny LEO při použití zadaného5% ročního růstu $9.5613. Tyto výsledky nabízí odhadovaný výhled hodnoty tokenu na základě zvolených parametrů.

Předpověď ceny LEO Token (LEO) na tento týden

Do November 9, 2025(Tento týden) je předpověď ceny LEO při použití 5% roční míry růstu $9.5691. Tato týdenní prognóza se vypočítává na základě stejného procenta růstu, aby poskytla představu o potenciálním vývoji cen v nadcházejících dnech.

Předpověď ceny LEO Token (LEO) na 30 dní

Při pohledu na 30 dní dopředu je předpokládaná cena LEO $9.5992. Tato předpověď je odvozena na základě vstupního údaje o ročním růstu v 5%, aby bylo možné odhadnout, jaká by mohla být hodnota tokenu za měsíc

Aktuální cenové statistiky LEO Token

--
----

--

$ 8.81B
$ 8.81B$ 8.81B

922.36M
922.36M 922.36M

--
----

--

Nejnovější cena LEO je --. Za 24 hodin došlo ke změně o 0.00%, přičemž 24hodinový objem obchodování činí --.
Objem v oběhu LEO je kromě toho 922.36M a celková tržní kapitalizace činí $ 8.81B.

Historická cena LEO Token

Podle nejnovějších údajů získaných ohledně LEO Token na stránce s aktuálními cenami je aktuální cena LEO Token 9.56 USD. Objem LEO Token(LEO) v oběhu je 922.36M LEO, takže tržní kapitalizace je $8,814,687,705.

Období
Změnit(%)
Změnit(USD)
Vysoká
Nízká
  • 24 hod
    -0.04%
    $ -0.004681
    $ 9.6
    $ 9.51
  • 7 d
    6.19%
    $ 0.591486
    $ 9.6604
    $ 8.9512
  • 30 dní
    -0.49%
    $ -0.047031
    $ 9.6604
    $ 8.9512
Výkon za 24 h

LEO Token za posledních 24 hodin vykázal pohyb ceny ve výši $-0.004681, což odráží změnu hodnoty v -0.04%.

Výkon za 7 d

Token LEO Token se za posledních 7 dní obchodoval na maximu ve výši $9.6604 a minimu ve výši $8.9512. Zaznamenal změnu ceny o 6.19%. Tento nedávný trend ukazuje potenciál dalšího pohybu LEO na trhu.

Výkon za 30 h

U LEO Token za poslední měsíc došlo k -0.49% změně, což představuje přibližně $-0.047031 k jeho hodnotě. To naznačuje, že by u LEO v blízké budoucnosti mohlo dojít k dalším změnám ceny.

Jak funguje modul předpovědi ceny LEO Token (LEO)?

Modul předpovědi cen LEO Token je uživatelsky přívětivý nástroj, který vám pomůže odhadnout potenciální budoucí ceny LEO na základě vašich vlastních předpokladů růstu. Ať už jste zkušený obchodník, nebo zvědavý investor, tento modul nabízí jednoduchý a interaktivní způsob, jak předpovědět budoucí hodnotu tokenu.

1. Zadejte svou předpověď růstu

Začněte zadáním požadovaného procenta růstu, které může být kladné nebo záporné v závislosti na vašem výhledu ohledně trhu. To může odrážet vaše očekávání ohledně LEO Token v příštím roce, pěti letech nebo dokonce desetiletích.

2. Výpočet budoucí ceny

Po zadání míry růstu klikněte na tlačítko Vypočítat. Modul okamžitě vypočítá předpokládanou budoucí cenu LEO, čímž získáte přehlednou vizualizaci toho, jak vaše předpověď ovlivní hodnotu tokenu v čase.

3. Prozkoumejte různé scénáře

Můžete experimentovat s různými mírami růstu a zjistit, jak mohou různé tržní podmínky ovlivnit cenu LEO Token. Tato flexibilita vám umožní analyzovat jak optimistické, tak konzervativní předpovědi, což vám pomůže dělat informovanější rozhodnutí.

4. Sentiment uživatelů a informace z komunity

Modul také integruje data o sentimentu uživatelů, takže můžete porovnávat své předpovědi s předpověďmi ostatních uživatelů. Tento společný příspěvek nabízí cenné informace na to, jak komunita vnímá budoucnost LEO.

Technické indikátory pro předpověď ceny

Pro zvýšení přesnosti předpovědi využívá modul řadu technických ukazatelů a tržních dat. Patří mezi ně:

Exponenciální klouzavé průměry (EMA): Pomáhá sledovat cenový trend tokenu tím, že vyhlazuje výkyvy a nabízí přehled o možných zvratech trendu.

Bollingerova pásma: Měří volatilitu trhu a identifikuje potenciální podmínky překoupení nebo přeprodání.

Index relativní síly (RSI): Vyhodnocuje pohyb LEO a určuje, zda je v býčí nebo medvědí fázi.

Klouzavý průměr konvergence/divergence (MACD) Vyhodnocuje sílu a směr cenových pohybů, aby identifikoval potenciální vstupní a výstupní body. Kombinací těchto indikátorů s tržními daty v reálném čase modul nabízí dynamickou předpověď ceny, která vám pomůže získat hlubší vhled do budoucího potenciálu LEO Token.

Proč je předpověď ceny LEO důležitá?

Předpovědi cen pro LEO jsou klíčové z několika důvodů a investoři se jimi zabývají z různých důvodů:

Vývoj investiční strategie: Předpovědi pomáhají investorům formulovat strategie. Díky odhadu budoucích cen se mohou rozhodnout, kdy kryptoměnu koupit, prodat nebo držet.

Posouzení rizik: Pochopení potenciálních pohybů cen umožňuje investorům posoudit riziko spojené s konkrétním kryptoaktivem. To má zásadní význam na řízení a zmírnění případných ztrát.

Analýza trhu: Součástí předpovědí je často i analýza tržních trendů, zpráv a historických dat. Tato komplexní analýza pomáhá investorům pochopit dynamiku trhu a faktory ovlivňující změny cen.

Diverzifikace portfolia: Díky předpovědi, které kryptoměny by mohly mít dobrou výkonnost, mohou investoři odpovídajícím způsobem diverzifikovat svá portfolia a rozložit riziko mezi různá aktiva.

Dlouhodobé plánování: Investoři usilující o dlouhodobé zisky spoléhají se při identifikaci kryptoměn s potenciálem budoucího růstu na předpovědi.

Psychologická připravenost: Znalost možných cenových scénářů investory emocionálně i finančně připraví na volatilitu trhu.

Zapojení komunity: Předpovědi cen kryptoměn často vyvolávají diskuse v rámci komunity investorů, což vede k širšímu porozumění a kolektivnímu pochopení tržních trendů.

Nejčastější dotazy:

Vyplatí se nyní investovat do tokenu LEO?
Podle vašich předpovědí dosáhne token LEO ke dni undefined hodnoty --, určitě proto stojí za zvážení.
Jaká je předpověď ceny tokenu LEO na příští měsíc?
Podle nástroje pro předpovídání cen tokenu LEO Token (LEO) dosáhne předpokládaná cena tokenu LEO ke dni undefined hodnoty --.
Kolik bude stát 1 LEO v roce 2026?
Cena 1 LEO Token (LEO) je dnes --. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu LEO zvýší o 0.00% a v roce 2026 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpokládaná cena tokenu LEO v roce 2027?
Předpokládá se, že cena tokenu LEO Token (LEO) poroste ročně o 0.00% a že tak do roku 2027 dosáhne ceny -- za 1 LEO.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu LEO v roce 2028?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token LEO Token (LEO) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2028 činí --.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu LEO v roce 2029?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token LEO Token (LEO) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2029 činí --.
Kolik bude stát 1 LEO v roce 2030?
Cena 1 LEO Token (LEO) je dnes --. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu LEO zvýší o 0.00% a v roce 2030 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpověď ceny tokenu LEO pro rok 2040?
Předpokládá se, že cena tokenu LEO Token (LEO) bude dosahovat ročního růstu o 0.00% a že tak do roku 2040 dosáhne ceny -- za 1 LEO.
Prohlášení

Obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn je založen na informacích a zpětné vazbě, které nám poskytli uživatelé MEXC a/nebo jiné zdroje třetích stran. Předkládány jsou vám ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační a ilustrační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Je důležité si uvědomit, že prezentované předpovědi cen nemusí být přesné a nemělo by se s nimi tak zacházet. Budoucí ceny se mohou od prezentovaných předpovědí výrazně lišit a neměli byste se na ně spoléhat při svých investičních rozhodnutích.

Tento obsah by navíc neměl být chápán jako finanční poradenství, ani nemá za cíl doporučovat nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Společnost MEXC není vůči vám žádným způsobem odpovědná za jakékoli ztráty, které vám mohou vzniknout v důsledku odkazování, používání a/nebo spoléhání se na jakýkoli obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn. Je nezbytné si uvědomit, že ceny digitálních aktiv podléhají vysokému tržnímu riziku a volatilitě cen. Hodnota vaší investice může klesat i stoupat a není zaručeno, že se vám vrátí původně investovaná částka. V konečném důsledku nesete za svá investiční rozhodnutí výhradní odpovědnost vy a společnost MEXC nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty, které z nich mohou pro vás vyplynout. Mějte na paměti, že minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucího výkonu. Měli byste investovat do produktů, se kterými jste obeznámeni a u kterých chápete související rizika. Před jakýmkoli investičním rozhodnutím pečlivě zvažte své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem.