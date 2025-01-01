Smlouva o poskytování služeb MEXC DEX+
Poslední aktualizace: Leden 31, 2025
A) Tato smlouva o poskytování služeb DEX (dále jen jako „smlouva“) je dohodou uzavřenou mezi vámi (dále jen jako „vy“, „váš“ a pod. nebo „uživatel“) a společností MEXC Global (dále jen jako „my“, „naše“, „nás“ a pod. nebo „MEXC“). Stanovuje podmínky, kterými se řídí vaše používání produktu DEX společnosti MEXC (dále jen jako „DEX“) a souvisejících obchodních služeb prostřednictvím stránek mexc.com nebo kterékoli z našich přidružených webových stránek, rozhraní pro programování aplikací nebo mobilních aplikací (dále společně jen jako „platforma“).
.B) Podmínky uvedené v této smlouvě doplňují smlouvu s uživatelem, zásady ochrany osobních údajů, informace o rizicích nebo jakoukoli jinou smlouvu či publikaci týkající se produktů DEX společnosti MEXC nebo souvisejících obchodních služeb, které může společnost MEXC příležitostně zveřejnit (dále společně jen jako „právní dokumenty“). Pokud se podmínky v této smlouvě liší od podmínek v právních dokumentech, mají přednost podmínky v této smlouvě. Než začnete používat naše produkty Automatického investování a související služby, měli byste si pečlivě přečíst tuto smlouvu a právní dokumenty.
C) Používáním produktů DEX společnosti MEXC a souvisejících obchodních služeb (dále jen jako „služba“ nebo „služby“) se má za to, že jste si přečetli, souhlasili a plně porozuměli podmínkám této smlouvy a podmínkám uvedeným v právních dokumentech (včetně veškerých revizí, které můžeme příležitostně zveřejnit). Pokud nesouhlasíte s jakýmikoli podmínkami uvedenými v této smlouvě nebo právních dokumentech, doporučujeme vám, abyste okamžitě přestali služby používat. Dalším používáním služeb se má za to, že bezvýhradně souhlasíte s podmínkami uvedenými v této smlouvě a právních dokumentech v plném rozsahu.
D) Vezměte prosím na vědomí, že někteří uživatelé, kteří pobývají v určitých jurisdikcích, nesmí mít přístup ke službě. Mezi takové země mohou patřit:Severní Korea, Kuba, Súdán, Sýrie, Írán, pevninská Čína, Singapur, Spojené státy, Spojené království, Hongkong, Ruskem kontrolované oblasti Ukrajiny (v současnosti včetně Krymu, Doněcké a Luhanské oblasti), Sevastopol a Kanada (dále společně jako „zakázané země“). Výše uvedený seznam není vyčerpávající a může být jednostranně změněn společností MEXC bez předchozího upozornění.
A) Služby se skládají z agregátorů, které vám umožňují směňovat určitá digitální aktiva prostřednictvím různých blockchainových sítí (dále jen jako „blockchainy třetích stran“). Při poskytování služeb vystupuje společnost MEXC jako platforma pro zobrazování informací a zprostředkovatel, který na základě vašeho řádného pokynu zadává nákupní nebo prodejní objednávku (dále jen jako „objednávka“). Společnost MEXC však nezaručuje dokončení zmíněných objednávek, ani nezaručuje, že takové objednávky budou zadány včas.
B) Digitální peněženky mohou mít různé decentralizované charakteristiky blockchainové technologie. Tyto decentralizované služby se liší od bankovních finančních institucí. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost MEXC není odpovědná za uchovávání vašeho privátního klíče ani seedu. Váš privátní klíč a seed byly svěřeny řádně oprávněnému poskytovateli služeb třetí strany. Dále souhlasíte a chápete, že je vaší výhradní odpovědností zachovávat důvěrnost a bezpečnost vašeho účtu a hesla MEXC a jste odpovědní za veškeré činnosti prováděné ve vašem účtu MEXC (mimo jiné včetně zveřejňování informací, poskytování informací, online kliknutí pro souhlas nebo zobrazení různých smluv s pravidly, online obnovení smluv nebo nákupu služby atd.). Přebíráte plnou odpovědnost za veškeré akce a prohlášení učiněné pomocí vašich účtů a hesel.
C) Pro využívání služeb MEXC DEX+ můžete propojit svou osobní digitální peněženku. V takových případech jsou privátní klíč a seed vytvořeny a uloženy výhradně na vaši odpovědnost. Společnost MEXC ani autorizovaní poskytovatelé služeb třetích stran nemají přístup k vaší peněžence. Za veškeré transakce, které se týkají vaší peněženky, nesete výhradní odpovědnost bez ohledu na to, zda jste je schválili nebo povolili. Za případné následky z toho plynoucí přebíráte plnou odpovědnost vy.
D) Digitální aktiva, která se objevují na seznamu doporučených aktiv našich služeb, jsou určována různými faktory, mimo jiné jejich umístěním na uznávaných platformách pro analýzu dat o digitálních aktivech, jako je coingecko.com, výkonností digitálního aktiva ve službách a našimi zásadami upravujícího doporučování aktiv. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že neschvalujeme ani nepropagujeme žádná digitální aktiva prostřednictvím některého z uvedených seznamů. Máme právo přidat, změnit, aktualizovat nebo odstranit jakékoli digitální aktivum z jakéhokoli z doporučených seznamů nebo ze služeb podle našeho vlastního uvážení.
E) Souhlasíte s tím, že budete služby používat výhradně k legitimním účelům a nebudete je používat jako prostředek k nedodržování platných zákonů. Souhlasíte také s tím, že budete dodržovat tuto smlouvu, podmínky poskytování služby, veškerá pravidla, podmínky a další oznámení nebo příslušné smlouvy, které společnost MEXC příležitostně zveřejňuje a aktualizuje, včetně oznámení, procedurálních pokynů, informací o rizicích a dalších pravidel a podmínek.
F) Souhlasíte a přijímáte, že služba je ranou verzí produktu a není ještě plně zkontrolována. Nejsme odpovědní za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout, ani nejsme povinni vám nahradit nebo odškodnit jakoukoli ztrátu digitálních aktiv vzniklou v souvislosti s používáním takových prototypů produktů nebo služeb.
A) V průběhu vašeho přístupu ke službám a jejich používání vám mohou vzniknout různé gas poplatky. Gas poplatky generované na jakýchkoli blockchainech třetích stran v rámci služeb hradíte vy.
B) Poplatky za protokoly třetích stran. Během vašeho přístupu ke službám a jejich používání mohou vznikat i další poplatky za protokoly třetích stran, mimo jiné v souvislosti s převodem digitálních aktiv. Za všechny tyto poplatky za protokoly třetích stran, které mohou vzniknout, nesete výhradní odpovědnost vy.
C) Poplatky za služby. Vezměte prosím na vědomí, že společnost MEXC v současné době neúčtuje žádné poplatky (dále jen jako „poplatky za služby“), ale vyhrazujeme si právo účtovat vám poplatky za služby v budoucnu. Za poskytování služeb vám můžeme účtovat určité poplatky za služby. Poplatky za služby mohou představovat procento z částky transakce provedené prostřednictvím služeb. Příslušné poplatky za služby odečteme z částky transakce jako platbu za vaše použití služeb. Jakýkoli sazebník poplatků za služby bude příležitostně zveřejněn na naší platformě a vyhrazujeme si právo takový sazebník poplatků případně aktualizovat podle vlastního uvážení.
A) Služby umožňují obchodování s vysoce komplikovanými a volatilními finančními nástroji a obchodování s nimi vás může vystavit řadě rizik, mimo jiné rizikům kybernetické bezpečnosti a riziku ztrát. Doporučujeme vám, abyste se s těmito riziky seznámili. Používáním služeb se má za to, že jste si vědomi souvisejících rizik.
B) Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že při výběru nebo přístupu k vašim digitálním aktivům se doba, za kterou skutečně obdržíte digitální aktiva do své digitální peněženky, může lišit a že přijatá digitální aktiva zobrazená ve vaší digitální peněžence jsou konečná. Společnost MEXC nenese odpovědnost za jakékoli ztráty v důsledku výše uvedeného.
C) Souhlasíte s tím, že ponesete veškeré ztráty vzniklé v důsledku vaší vlastní chyby nebo omylu, mimo jiné včetně: nedodržení pokynů k provedení transakce, neprovedení včasných transakcí prostřednictvím našich služeb, zapomenutí nebo úniku bezpečnostních nastavení účtu, prolomení hesel, napadení nebo hacknutí vašeho počítače jinými osobami a/nebo zadání nesprávné adresy pro převod nebo příjem digitálních aktiv.
D) Používáním služby prostřednictvím propojení peněženky, která není pod kontrolou společnosti MEXC nebo jejích autorizovaných poskytovatelů služeb třetích stran, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že ponesete veškeré důsledky a odpovědnost vyplývající z jakýchkoli transakcí, které z ní pocházejí nebo jsou s ní spojeny. Společnost MEXC ani její autorizovaní poskytovatelé služeb třetích stran nenesou odpovědnost za jakékoli ztráty, škody či neautorizované transakce, které z toho vyplývají.
E) Chápete a souhlasíte s tím, že při používání služeb můžete přistupovat k blockchainům třetích stran a používat je. Společnost MEXC nenese odpovědnost za žádné ztráty způsobené vaším používáním blockchainů třetích stran nebo přístupem k nim. Společnost MEXC neodpovídá za žádné ztráty vzniklé v důsledku slabých míst kontraktu, hackerských incidentů, pozastavení, přerušení nebo ukončení činnosti, úpadku, neobvyklého pozastavení nebo zastavení provozu blockchainu třetí strany nebo jiných potenciálních rizik. Dále souhlasíte s tím, že ponesete veškeré ztráty, které vám mohou vzniknout v důsledku výše uvedených rizik. Pokud v důsledku výše uvedených rizik utrpíte jakékoli ztráty, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že veškerá digitální aktiva, která mohou být uložena ve vaší digitální peněžence, mohou být trvale ztracena.
F) Služba může rovněž obsahovat odkazy nebo funkce pro přístup k webovým stránkám třetích stran (dále jen jako „webové stránky třetích stran“) a aplikacím (dále jen jako „aplikace třetích stran“) nebo jinak zobrazovat, zahrnovat nebo zpřístupňovat obsah, data, informace, služby, aplikace nebo materiály třetích stran (dále jen jako „materiály třetích stran“). Jakékoli odkazy na webové stránky třetích stran ve službách neznamenají, že společnost MEXC podporuje jakékoli produkty, služby, informace a prohlášení o vyloučení odpovědnosti, které jsou na nich uvedená. Stejně tak společnost MEXC nezaručuje přesnost informací na nich obsažených. Když kliknete na odkaz na webovou stránku třetí strany nebo aplikaci třetí strany nebo na ně vstoupíte a používáte je, ačkoli vás nemusíme upozornit, že jste opustili naše služby, podléháte podmínkám (včetně zásad ochrany osobních údajů / oznámení) dané webové stránky nebo destinace. Tyto webové stránky třetích stran, aplikace třetích stran a materiály třetích stran nejsou pod kontrolou společnosti MEXC a může se jednat o „otevřené“ aplikace, u kterých není možné uplatnit opravné prostředky. Společnost MEXC neodpovídá za webové stránky třetích stran, aplikace třetích stran ani materiály třetích stran. Společnost MEXC poskytuje odkazy na tyto webové stránky třetích stran a aplikace třetích stran pouze pro usnadnění a nepřezkoumává, neschvaluje, nemonitoruje, nepodporuje, nezaručuje ani nečiní žádná prohlášení týkající se webových stránek třetích stran nebo aplikací třetích stran, jejich produktů nebo služeb nebo souvisejících materiálů třetích stran. Veškeré odkazy na webových stránkách třetích stran, v aplikacích třetích stran a v materiálech třetích stran používáte výhradně na vlastní nebezpečí. Společnost MEXC nenese odpovědnost za žádné ztráty způsobené používáním takových produktů a služeb třetích stran na webových stránkách a v aplikacích třetích stran. Společnost MEXC a každá webová stránka třetí strany a aplikace třetí strany jsou nezávislé právní subjekty a tato dohoda nepředstavuje žádnou formu zastoupení, partnerství nebo spolupráce mezi stranami. Společnost MEXC a každá webová stránka třetí strany a aplikace třetí strany odpovídají za své příslušné nároky, dluhy a spory vyplývající z plnění jejich příslušných smluv a dohod.
G) Selhání blockchainu třetí strany. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud společnost MEXC nebo jakýkoli blockchain třetí strany nemůže řádně fungovat nebo jsou služby přerušeny z důvodu následujících podmínek a vy nemůžete používat služby nebo nemůžete zadávat objednávky či provádět související operace nebo transakce, mimo jiné včetně selhání, zpoždění, přerušení, nedostatečné odezvy systému, opožděné odezvy systému nebo jakýchkoli jiných neobvyklých a/nebo neočekávaných okolností, společnost MEXC nenese odpovědnost za jakékoli ztráty. Mezi tyto okolnosti patří mimo jiné:
- Blockchain třetí strany pozastaví, přeruší a/nebo ukončí svou činnost, ukončí provoz a/nebo abnormálně pozastaví nebo ukončí služby;
- Pozastavení služby z důvodu údržby oznámené společností MEXC nebo blockchainem třetí strany;
- Systém nepřenáší data;
- události vyšší moci, které vedou k pozastavení služby blockchainu třetí strany;
- Přerušení nebo zpoždění služby blockchainu třetí strany vyplývající z hackerských útoků, počítačových virů, technických úprav nebo selhání, aktualizace webových stránek, bankovních problémů, dočasného uzavření vyplývajícího ze zákonných nebo vládních předpisů; atd.
- Přerušení nebo zpoždění služby blockchainu třetí strany způsobené poškozením, vadou nebo neschopností normálně fungovat jejího počítačového systému.
- Ztráty vzniklé v důsledku technických problémů, které nelze předvídat nebo vyřešit stávajícími technologiemi v oboru.
- Ztráty, které utrpíte vy nebo jiné třetí strany a které vzniknou z viny nebo zpoždění třetí strany.
- Ztráty, které utrpíte vy nebo jiné třetí strany a které vzniknou v důsledku změn zákonů, předpisů a/nebo vládních nařízení.
- Ztráty, které utrpíte vy nebo jiné třetí strany a které vzniknou v důsledku událostí vyšší moci způsobených nepředvídatelnými, neodvratitelnými a/nebo neřešitelnými objektivními okolnostmi.
Chápete a souhlasíte s tím, že výše uvedené důvody mohou vést k neobvyklým transakcím, kolísání cen, výkyvům na trhu, přerušení trhu a dalším možným neobvyklým okolnostem. Zároveň berete na vědomí, že zde uvedené informace o rizicích nejsou a nemohou být vyčerpávající nebo úplné. Společnost MEXC může odmítnout provést vaše objednávky na základě aktuálních okolností. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost MEXC nenese odpovědnost za jakékoli ztráty vyplývající z výše uvedených okolností nebo s nimi související.
Zvláštní připomenutí: Využíváním našich služeb se má za to, že souhlasíte s tím, že budete sami řídit jejich možná rizika, posuzovat hodnotu a rizika investic do digitálních aktiv a nést možná finanční rizika ztráty všech svých investic. Předpokládá se, že jste souhlasili s tím, že před provedením jakéhokoli maržového obchodování zohledníte své vlastní finanční podmínky a schopnost tolerovat riziko, a že si zcela uvědomujete rizika investice do digitálních aktiv. Berete na vědomí, že při maržovém obchodování s digitálními aktivy můžete dosáhnout zisku nebo utrpět ztrátu. Upozornění na rizika v této smlouvě neuvádí veškerá rizika spojená s maržovým obchodováním s digitálními aktivy. Tímto vám doporučujeme, abyste mu dobře rozuměli, a připomínáme vám, že takové investice mohou zahrnovat vysoká rizika, proto doporučujeme obezřetné investování.
A) Berete na vědomí, že vaše používání našich Služeb na naší platformě je zcela vaším dobrovolným chováním na základě vaší vlastní ekonomické situace a vaší znalosti příslušných rizik, která se žádným způsobem netýkají nás ani žádné třetí strany.
) Veškeré obchody, které s vámi uskutečníme, budou probíhat pouze na základě „výkonu pokynu“, „bez poradenství“ a „tak, jak leží a běží“. Při investování se musíte spoléhat na svůj nezávislý úsudek a nejste oprávněni nás žádat, abychom vám poskytovali jakékoli investiční poradenství týkající se jakýchkoli transakcí. Společnost MEXC vám neposkytuje a není povinna poskytovat žádné investiční poradenství.
A) Společnost MEXC nezaručuje výkonnost služby a vy jste odpovědní za to, že při používání našich služeb budete postupovat s náležitou péčí. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že ztráty nebo odpovědnost způsobené jakýmikoli riziky spojenými s používáním služeb nesete výhradně vy a společnost MEXC za ně nenese žádnou odpovědnost. Berete na vědomí, že při obchodování s DEX můžete utrpět ztráty, a souhlasíte s tím, že veškeré tyto ztráty ponesete sami.
B) Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nesete odpovědnost za všechny závazky, ztráty nebo náklady jakéhokoli druhu nebo povahy, které nám mohou vzniknout v důsledku jakéhokoli selhání z vaší strany při plnění jakýchkoli vašich povinností, jakož i v souvislosti s jednáním MEXC v souladu s vašimi objednávkami nebo způsobem, který umožňuje tato smlouva, uživatelská smlouva a jakákoli jiná pravidla nebo dohoda týkající se používání našich služeb, které můžeme čas od času zveřejnit.
C) Souhlasíte a berete na vědomí, že vůči vám neneseme žádnou odpovědnost ve vztahu k jakékoli ztrátě, nákladům nebo výdajům, které utrpíte v důsledku vaší neschopnosti provést transakci nebo z jakékoli příčiny, která je mimo naši přiměřenou kontrolu a jejíž účinek je mimo naši rozumnou kontrolu, jak se vyhnout.
D) Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že souhrnná odpovědnost společnosti MEXC nepřesáhne poplatky za služby, které od vás společnost MEXC obdržela.
Tato smlouva je sepsána v angličtině. Přestože mohou být k dispozici překlady této smlouvy v jiných jazycích, nemusí být tyto překlady aktuální nebo úplné. V souladu s tím souhlasíte s tím, že v případě jakéhokoli rozporu mezi anglickou verzí této smlouvy a jejími dalšími překlady má přednost anglická verze této smlouvy.