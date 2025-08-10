Shuffle প্রাইস (SHFL)
Shuffle(SHFL) বর্তমানে 0.275238USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 87.54MUSD। SHFL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Shuffle থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00586742 ছিল।
গত 30 দিনে, Shuffle থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0513151800 ছিল।
গত 60 দিনে, Shuffle থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0810054333 ছিল।
গত 90 দিনে, Shuffle থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0342604924671161 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00586742
|+2.18%
|30 দিন
|$ +0.0513151800
|+18.64%
|60 দিন
|$ +0.0810054333
|+29.43%
|90 দিন
|$ +0.0342604924671161
|+14.22%
Shuffle এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.40%
+2.18%
+6.85%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The SHFL token is the native utility token of Shuffle.com, a comprehensive crypto casino platform. Designed to enhance user engagement and platform growth, SHFL serves multiple functions within the Shuffle ecosystem. Key utilities include: Wager Asset: From day one, SHFL allows users to participate in a wide range of games on Shuffle.com, including original games, slots, and sports betting, providing a direct utility as a betting medium. Buyback and Burn: To support token value and reduce supply, Shuffle allocates 15% of revenue to regularly buy back SHFL tokens from the open market and burn them, promoting economic stability and potential value appreciation. VIP Perks: SHFL holders enjoy early access to new platform features, enhanced VIP experiences, and bonuses, ensuring a premium user experience and incentivizing platform engagement and token retention. Airdrop Incentives: Through strategic airdrop campaigns, SHFL rewards early adopters and active users, facilitating a dynamic and engaging community around Shuffle's offerings.
Shuffle (SHFL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SHFLটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
