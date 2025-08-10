SHFL সম্পর্কে আরও

Shuffle প্রাইস (SHFL)

Shuffle (SHFL) লাইভ প্রাইস চার্ট

এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
আজকে Shuffle (SHFL) এর প্রাইস

Shuffle(SHFL) বর্তমানে 0.275238USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 87.54MUSD। SHFL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Shuffle এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
Shuffle এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ SHFL থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SHFL এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Shuffle (SHFL) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Shuffle থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00586742 ছিল।
গত 30 দিনে, Shuffle থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0513151800 ছিল।
গত 60 দিনে, Shuffle থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0810054333 ছিল।
গত 90 দিনে, Shuffle থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0342604924671161 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00586742+2.18%
30 দিন$ +0.0513151800+18.64%
60 দিন$ +0.0810054333+29.43%
90 দিন$ +0.0342604924671161+14.22%

Shuffle (SHFL) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Shuffle এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

Shuffle (SHFL) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

Shuffle (SHFL) কী?

The SHFL token is the native utility token of Shuffle.com, a comprehensive crypto casino platform. Designed to enhance user engagement and platform growth, SHFL serves multiple functions within the Shuffle ecosystem. Key utilities include: Wager Asset: From day one, SHFL allows users to participate in a wide range of games on Shuffle.com, including original games, slots, and sports betting, providing a direct utility as a betting medium. Buyback and Burn: To support token value and reduce supply, Shuffle allocates 15% of revenue to regularly buy back SHFL tokens from the open market and burn them, promoting economic stability and potential value appreciation. VIP Perks: SHFL holders enjoy early access to new platform features, enhanced VIP experiences, and bonuses, ensuring a premium user experience and incentivizing platform engagement and token retention. Airdrop Incentives: Through strategic airdrop campaigns, SHFL rewards early adopters and active users, facilitating a dynamic and engaging community around Shuffle's offerings.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Shuffle (SHFL) এর টোকেনোমিক্স

Shuffle (SHFL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SHFLটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Shuffle (SHFL) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

SHFL থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 SHFL থেকে VND
7,242.88797
1 SHFL থেকে AUD
A$0.42111414
1 SHFL থেকে GBP
0.20367612
1 SHFL থেকে EUR
0.2339523
1 SHFL থেকে USD
$0.275238
1 SHFL থেকে MYR
RM1.16700912
1 SHFL থেকে TRY
11.19392946
1 SHFL থেকে JPY
¥40.459986
1 SHFL থেকে ARS
ARS$364.552731
1 SHFL থেকে RUB
22.01628762
1 SHFL থেকে INR
24.14387736
1 SHFL থেকে IDR
Rp4,439.32195914
1 SHFL থেকে KRW
382.27255344
1 SHFL থেকে PHP
15.6197565
1 SHFL থেকে EGP
￡E.13.36005252
1 SHFL থেকে BRL
R$1.49454234
1 SHFL থেকে CAD
C$0.37707606
1 SHFL থেকে BDT
33.39737892
1 SHFL থেকে NGN
421.49672082
1 SHFL থেকে UAH
11.37008178
1 SHFL থেকে VES
Bs35.230464
1 SHFL থেকে CLP
$265.879908
1 SHFL থেকে PKR
Rs77.99143968
1 SHFL থেকে KZT
148.53493908
1 SHFL থেকে THB
฿8.89569216
1 SHFL থেকে TWD
NT$8.2296162
1 SHFL থেকে AED
د.إ1.01012346
1 SHFL থেকে CHF
Fr0.2201904
1 SHFL থেকে HKD
HK$2.15786592
1 SHFL থেকে MAD
.د.م2.48815152
1 SHFL থেকে MXN
$5.11116966
1 SHFL থেকে PLN
1.00186632
1 SHFL থেকে RON
лв1.1972853
1 SHFL থেকে SEK
kr2.63402766
1 SHFL থেকে BGN
лв0.45964746
1 SHFL থেকে HUF
Ft93.39375816
1 SHFL থেকে CZK
5.77449324
1 SHFL থেকে KWD
د.ك0.08394759
1 SHFL থেকে ILS
0.94406634