RELIGN প্রাইস (RELIGN)
RELIGN(RELIGN) বর্তমানে 0.0000158USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 15.89KUSD। RELIGN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ RELIGN থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। RELIGN এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, RELIGN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, RELIGN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000016119 ছিল।
গত 60 দিনে, RELIGN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000015270 ছিল।
গত 90 দিনে, RELIGN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000007465562727718107 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-1.96%
|30 দিন
|$ +0.0000016119
|+10.20%
|60 দিন
|$ -0.0000015270
|-9.66%
|90 দিন
|$ -0.000007465562727718107
|-32.08%
RELIGN এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.33%
-1.96%
+3.36%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Imagine doing everything in life without ever getting any rewards, extrinsic or intrinsic. A large portion of the agents live this tragic life, and it is time to change that. Relign is a framework that creates the possibility to fine tune open source foundation models via reinforcement learning. Users specify jobs, and define what is a job well done. Agents do these jobs, and are given evaluations on how well they did these jobs, creating a recursive loop that improves the base model, allowing any agent on an open source framework to get 1000x better. Relign
RELIGN (RELIGN) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। RELIGNটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 RELIGN থেকে VND
₫0.415777
|1 RELIGN থেকে AUD
A$0.000024174
|1 RELIGN থেকে GBP
￡0.000011692
|1 RELIGN থেকে EUR
€0.00001343
|1 RELIGN থেকে USD
$0.0000158
|1 RELIGN থেকে MYR
RM0.000066992
|1 RELIGN থেকে TRY
₺0.000644482
|1 RELIGN থেকে JPY
¥0.0023226
|1 RELIGN থেকে ARS
ARS$0.0209271
|1 RELIGN থেকে RUB
₽0.001259734
|1 RELIGN থেকে INR
₹0.001385976
|1 RELIGN থেকে IDR
Rp0.254838674
|1 RELIGN থেকে KRW
₩0.021944304
|1 RELIGN থেকে PHP
₱0.00089665
|1 RELIGN থেকে EGP
￡E.0.000761086
|1 RELIGN থেকে BRL
R$0.000085794
|1 RELIGN থেকে CAD
C$0.000021646
|1 RELIGN থেকে BDT
৳0.001917172
|1 RELIGN থেকে NGN
₦0.024195962
|1 RELIGN থেকে UAH
₴0.000652698
|1 RELIGN থেকে VES
Bs0.0020224
|1 RELIGN থেকে CLP
$0.0153102
|1 RELIGN থেকে PKR
Rs0.004477088
|1 RELIGN থেকে KZT
₸0.008526628
|1 RELIGN থেকে THB
฿0.000506706
|1 RELIGN থেকে TWD
NT$0.00047242
|1 RELIGN থেকে AED
د.إ0.000057986
|1 RELIGN থেকে CHF
Fr0.00001264
|1 RELIGN থেকে HKD
HK$0.000123872
|1 RELIGN থেকে MAD
.د.م0.000142832
|1 RELIGN থেকে MXN
$0.000293406
|1 RELIGN থেকে PLN
zł0.000057512
|1 RELIGN থেকে RON
лв0.00006873
|1 RELIGN থেকে SEK
kr0.000151206
|1 RELIGN থেকে BGN
лв0.000026386
|1 RELIGN থেকে HUF
Ft0.005361256
|1 RELIGN থেকে CZK
Kč0.000331484
|1 RELIGN থেকে KWD
د.ك0.0000047874
|1 RELIGN থেকে ILS
₪0.000054194