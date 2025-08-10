OSCA Stack প্রাইস (OSCA)
OSCA Stack(OSCA) বর্তমানে 0.04138238USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 41.38KUSD। OSCA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ OSCA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। OSCA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, OSCA Stack থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00271691 ছিল।
গত 30 দিনে, OSCA Stack থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0404971570 ছিল।
গত 60 দিনে, OSCA Stack থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0402659164 ছিল।
গত 90 দিনে, OSCA Stack থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00271691
|+7.03%
|30 দিন
|$ -0.0404971570
|-97.86%
|60 দিন
|$ -0.0402659164
|-97.30%
|90 দিন
|$ 0
|--
OSCA Stack এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.35%
+7.03%
-95.72%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
OSCA Stack is a modular Web3 infrastructure platform that enables private transactions, real-time smart contract simulation, and secure decentralized trading. Built with a privacy-first philosophy, OSCA Stack combines AI-driven audit technology, gasless Ethereum mainnet forks, and scalable developer infrastructure. From anonymous ETH transfers to rug-free token launches, OSCA Stack empowers builders and traders with the tools to operate trustlessly—no KYC, no intermediaries, just full control over your on-chain activity.
OSCA Stack (OSCA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। OSCAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
