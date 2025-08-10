iAgent Protocol প্রাইস ($AGNT)
iAgent Protocol($AGNT) বর্তমানে 0.00154946USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 279.46KUSD। $AGNT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ $AGNT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। $AGNT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, iAgent Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, iAgent Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0003879573 ছিল।
গত 60 দিনে, iAgent Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0010055185 ছিল।
গত 90 দিনে, iAgent Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.007592346057488499 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-1.52%
|30 দিন
|$ +0.0003879573
|+25.04%
|60 দিন
|$ -0.0010055185
|-64.89%
|90 দিন
|$ -0.007592346057488499
|-83.05%
iAgent Protocol এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.02%
-1.52%
+2.93%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
We envision creating an innovative first of its kind digital asset class secured by blockchain that represents more than just a game character. The iAgent protocol creates Agents that embody the user’s personal gaming strategies, styles, and creativity all rolled into one. Developed from the user’s game footage, an Agent is a trainable digital representation of the user’s gaming persona that they control and monetize. iAgent protocol proposes a comprehensive solution that combines AI, Blockchain, and Gaming into a single, decentralized platform. It utilizes a consumer grade GPU computing power through Decentralized GPU Infrastructure Network in short ComputeHub for training intelligent Agents, a MarketHub for trading Agents and GameHub where these Agents are rented or leased and compete against other gamers.
iAgent Protocol ($AGNT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। $AGNTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 $AGNT থেকে VND
₫40.7740399
|1 $AGNT থেকে AUD
A$0.0023706738
|1 $AGNT থেকে GBP
￡0.0011466004
|1 $AGNT থেকে EUR
€0.001317041
|1 $AGNT থেকে USD
$0.00154946
|1 $AGNT থেকে MYR
RM0.0065697104
|1 $AGNT থেকে TRY
₺0.0630165382
|1 $AGNT থেকে JPY
¥0.22777062
|1 $AGNT থেকে ARS
ARS$2.05225977
|1 $AGNT থেকে RUB
₽0.1239413054
|1 $AGNT থেকে INR
₹0.1359186312
|1 $AGNT থেকে IDR
Rp24.9912868238
|1 $AGNT থেকে KRW
₩2.1520140048
|1 $AGNT থেকে PHP
₱0.087931855
|1 $AGNT থেকে EGP
￡E.0.0752107884
|1 $AGNT থেকে BRL
R$0.0084135678
|1 $AGNT থেকে CAD
C$0.0021227602
|1 $AGNT থেকে BDT
৳0.1880114764
|1 $AGNT থেকে NGN
₦2.3728275494
|1 $AGNT থেকে UAH
₴0.0640081926
|1 $AGNT থেকে VES
Bs0.19833088
|1 $AGNT থেকে CLP
$1.49677836
|1 $AGNT থেকে PKR
Rs0.4390549856
|1 $AGNT থেকে KZT
₸0.8361815836
|1 $AGNT থেকে THB
฿0.0500785472
|1 $AGNT থেকে TWD
NT$0.046328854
|1 $AGNT থেকে AED
د.إ0.0056865182
|1 $AGNT থেকে CHF
Fr0.001239568
|1 $AGNT থেকে HKD
HK$0.0121477664
|1 $AGNT থেকে MAD
.د.م0.0140071184
|1 $AGNT থেকে MXN
$0.0287734722
|1 $AGNT থেকে PLN
zł0.0056400344
|1 $AGNT থেকে RON
лв0.006740151
|1 $AGNT থেকে SEK
kr0.0148283322
|1 $AGNT থেকে BGN
лв0.0025875982
|1 $AGNT থেকে HUF
Ft0.5257627672
|1 $AGNT থেকে CZK
Kč0.0325076708
|1 $AGNT থেকে KWD
د.ك0.0004725853
|1 $AGNT থেকে ILS
₪0.0053146478