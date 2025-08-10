Dev Protocol প্রাইস (DEV)
Dev Protocol(DEV) বর্তমানে 0.073458USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 190.05KUSD। DEV থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ DEV থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DEV এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Dev Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Dev Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0130196151 ছিল।
গত 60 দিনে, Dev Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0124333615 ছিল।
গত 90 দিনে, Dev Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
Dev Protocol এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
+6.96%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Dev Protocol lets GitHub users tokenize their OSS projects in a few clicks. Creating an OSS token allows projects to access sustainable funding, create underlying economic models for their project, and distribute incentives at scale. For the first time, OSS projects have a scalable solution to unlock their value.y
Dev Protocol (DEV) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DEVটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 DEV থেকে VND
₫1,933.04727
|1 DEV থেকে AUD
A$0.11239074
|1 DEV থেকে GBP
￡0.05435892
|1 DEV থেকে EUR
€0.0624393
|1 DEV থেকে USD
$0.073458
|1 DEV থেকে MYR
RM0.31146192
|1 DEV থেকে TRY
₺2.98753686
|1 DEV থেকে JPY
¥10.798326
|1 DEV থেকে ARS
ARS$97.295121
|1 DEV থেকে RUB
₽5.87590542
|1 DEV থেকে INR
₹6.44373576
|1 DEV থেকে IDR
Rp1,184.80628574
|1 DEV থেকে KRW
₩102.02434704
|1 DEV থেকে PHP
₱4.1687415
|1 DEV থেকে EGP
￡E.3.56565132
|1 DEV থেকে BRL
R$0.39887694
|1 DEV থেকে CAD
C$0.10063746
|1 DEV থেকে BDT
৳8.91339372
|1 DEV থেকে NGN
₦112.49284662
|1 DEV থেকে UAH
₴3.03454998
|1 DEV থেকে VES
Bs9.402624
|1 DEV থেকে CLP
$70.960428
|1 DEV থেকে PKR
Rs20.81505888
|1 DEV থেকে KZT
₸39.64234428
|1 DEV থেকে THB
฿2.37416256
|1 DEV থেকে TWD
NT$2.1963942
|1 DEV থেকে AED
د.إ0.26959086
|1 DEV থেকে CHF
Fr0.0587664
|1 DEV থেকে HKD
HK$0.57591072
|1 DEV থেকে MAD
.د.م0.66406032
|1 DEV থেকে MXN
$1.36411506
|1 DEV থেকে PLN
zł0.26738712
|1 DEV থেকে RON
лв0.3195423
|1 DEV থেকে SEK
kr0.70299306
|1 DEV থেকে BGN
лв0.12267486
|1 DEV থেকে HUF
Ft24.92576856
|1 DEV থেকে CZK
Kč1.54114884
|1 DEV থেকে KWD
د.ك0.02240469
|1 DEV থেকে ILS
₪0.25196094