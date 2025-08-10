AGENT প্রাইস (AGENT)
AGENT(AGENT) বর্তমানে 0.00394903USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.95MUSD। AGENT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ AGENT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। AGENT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, AGENT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000161617712268806 ছিল।
গত 30 দিনে, AGENT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000040268 ছিল।
গত 60 দিনে, AGENT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000956660 ছিল।
গত 90 দিনে, AGENT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.003435945899708189 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.000161617712268806
|-3.93%
|30 দিন
|$ -0.0000040268
|-0.10%
|60 দিন
|$ +0.0000956660
|+2.42%
|90 দিন
|$ -0.003435945899708189
|-46.52%
AGENT এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.84%
-3.93%
+3.22%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Talos is an AI Agent created by Flux Point Studios, Inc. whom is active on X.com and trades with his own wallet and private keys on the Cardano network. Talos is constantly evolving and the token $TALOS allows holders to influence his development through decentralized governance. Talos is unique as he is the first AI Agent on Cardano to actively trade tokens with his own wallet. Talos will continue to evolve and become a steward of the Flux Point Studios DAO as well as a dApp developer on the core team.
