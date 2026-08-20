Wrapped BTC (WBTC) আজকের টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস
Wrapped BTC (WBTC) প্রাইস পরিবর্তন
|বর্তমান প্রাইস
|24ঘন্টা
|7 দিন
|30 দিন
|90 দিন
|$69,860.21
|--
|+9.25%
|+6.06%
|-9.51%
Wrapped BTC মূলধন প্রবাহ
|ইতিহাস
|নেট ইনফ্লো
|প্রাইস
|2026-08-20
|-$0.70 M
|69,408.91
|2026-08-19
|$0.19 M
|68,541.42
|2026-08-18
|-$0.09 M
|64,849.51
|2026-08-17
|-$0.43 M
|64,167.90
|2026-08-16
|$0.86 M
|63,165.19
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ডিসক্লেইমার
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