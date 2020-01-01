Swingby (SWINGBY) এর টোকেনোমিক্স

Swingby (SWINGBY) সম্পর্কে প্রধান ইনসাইট আবিষ্কার করুন, যার মধ্যে রয়েছে এর টোকেন সরবরাহ, বণ্টন মডেল এবং রিয়েল-টাইম মার্কেট ডেটা।
USD

Swingby (SWINGBY) এর তথ্য

Swingby’s bridge protocol, Skybridge, builds trustless bridges between BTC, Ethereum, Binance Chain and other blockchains secured by a network of nodes that execute fast token swaps using layer 2 ‘multi-party computing’ technology. It allows users to move Bitcoin tokens between the Bitcoin, Ethereum, and Binance Chain blockchains without relying on a central custodian, opening up a world of DeFi capabilities such as liquidity pooling and DEX trading with easy to use UX.

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট:
https://swingby.network
হোয়াইটপেপার:
https://docs.swingby.network/SwingbySkybridge_WhitePaper_v1.0.1_1401222020.pdf
ব্লক এক্সপ্লোরার:
https://etherscan.io/token/0x8287c7b963b405b7b8d467db9d79eec40625b13a

Swingby (SWINGBY) এর টোকেনোমিক্স এবং প্রাইস বিশ্লেষণ

Swingby (SWINGBY) এর মূল টোকেনোমিক্স এবং প্রাইসের ডেটা এক্সপ্লোর করুন, যার মধ্যে রয়েছে মার্কেট ক্যাপ, সরবরাহের বিবরণ, FDV এবং প্রাইস হিস্টরি। এক নজরে টোকেনের বর্তমান মূল্য এবং মার্কেট পজিশন বুঝুন।

মার্কেট ক্যাপ:
$ 752.85K
মোট সরবরাহ:
$ 925.00M
সার্কুলেটিং সরবরাহ:
$ 889.79M
FDV (সম্পূর্ণ মুনাফাকৃত মূল্যায়ন):
$ 782.64K
সর্বকালের সর্বোচ্চ:
$ 0.00415
সর্বকালের সর্বনিম্ন:
$ 0.000070124516478627
বর্তমান প্রাইস:
$ 0.0008461
Swingby (SWINGBY) টোকেনোমিক্স: প্রধান মেট্রিকস ব্যাখ্যা এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ

Swingby (SWINGBY) এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য, স্থায়িত্ব এবং সম্ভাবনা বিশ্লেষণের জন্য এর টোকেনোমিক্স বোঝা অপরিহার্য।

মূল মেট্রিক্স এবং কীভাবে সেগুলো গণনা করা হয়:

মোট সরবরাহ:

সর্বাধিক সংখ্যক SWINGBY টোকেন তৈরি করা হয়েছে বা তৈরি করা হবে।

সার্কুলেটিং সরবরাহ:

বর্তমানে মার্কেটে এবং জনসাধারণের হাতে থাকা টোকেনের সংখ্যা।

সর্বোচ্চ সরবরাহ:

মোট কতগুলো SWINGBY টোকেন থাকতে পারে তার সর্বোচ্চ সীমা।

FDV (সম্পূর্ণ মুনাফাকৃত মূল্যায়ন):

বর্তমান প্রাইস × সর্বোচ্চ সরবরাহ হিসাবে হিসাব করা হয়, যা টোকেনগুলো পুরোপুরি প্রচলনে থাকলে মোট মার্কেট ক্যাপের একটি অনুমান প্রদান করে।

মুদ্রাস্ফীতির হার:

নতুন টোকেন কত দ্রুত চালু করা হচ্ছে তা প্রতিফলিত করে, যা দুষ্প্রাপ্যতা এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রাইস পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে।

ট্রেডারদের জন্য এই মেট্রিকসগুলো কেন গুরুত্বপূর্ণ?

উচ্চ সার্কুলেটিং সরবরাহ = অধিক লিকুইডিটি।

সীমিত সর্বোচ্চ সরবরাহ + কম মুদ্রাস্ফীতি = দীর্ঘমেয়াদী প্রাইস বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

স্বচ্ছ টোকেন বিতরণ = প্রজেক্টের উপর আরও ভালো আস্থা এবং কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণের ঝুঁকি কম।

নিম্ন বর্তমান মার্কেট ক্যাপ সহ উচ্চ FDV = সম্ভাব্য অতিরিক্ত মূল্যায়নের ইঙ্গিত।

এখন যেহেতু আপনি SWINGBY এর টোকেনোমিক্স বুঝতে পেরেছেন, SWINGBYটোকেনের লাইভ প্রাইস এক্সপ্লোর করুন!

কীভাবে SWINGBY কিনবেন

আপনার পোর্টফোলিওতে Swingby (SWINGBY) যোগ করতে আগ্রহী? MEXC ক্রেডিট কার্ড, ব্যাংক ট্রান্সফার এবং পিয়ার-টু-পিয়ার ট্রেডিং সহ বিভিন্ন পদ্ধতিতে SWINGBY ক্রয় সমর্থন করে। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার হোন না কেন, MEXC ক্রিপ্টো কেনাকাটা সহজ এবং নিরাপদ করে তোলে।

Swingby (SWINGBY) এর প্রাইস হিস্টরি

SWINGBYএর প্রাইস হিস্টরি বিশ্লেষণ ব্যবহারকারীদেরকে অতীতের মার্কেটের গতিবিধি, গুরুত্বপূর্ণ সাপোর্ট/রেজিস্ট্যান্স লেভেল এবং অস্থিরতার ধরণ বুঝতে সহায়তা করে। আপনি সর্বকালের সর্বোচ্চ ট্র্যাক করছেন বা ট্রেন্ড সনাক্ত করছেন, যা হিস্টোরিকাল ডেটা প্রাইস প্রেডিকশন এবং টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

SWINGBY এর প্রাইস প্রেডিকশন

জানতে চান কোথায় SWINGBY এগিয়ে যাচ্ছে? আমাদের SWINGBY প্রাইস প্রেডিকশন পৃষ্ঠাটি মার্কেটের মনোভাব, ঐতিহাসিক ট্রেন্ড এবং প্রযুক্তিগত সূচকগুলোকে একত্রিত করে একটি ভবিষ্যৎমুখী দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

ডিসক্লেইমার

এই পৃষ্ঠার টোকেনোমিক্স ডেটা তৃতীয় পক্ষের উৎস থেকে নেওয়া হয়েছে। MEXC এর নির্ভুলতার গ্যারান্টি দেয় না। বিনিয়োগ করার আগে অনুগ্রহ করে গভীর গবেষণা করুন।