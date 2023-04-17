Pepe (PEPE) এর টোকেনোমিক্স
Pepe is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative Shiba,GME,Turbo,Ass,Floki,Moon Inu coins. The Inu’s have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the memes. Pepe is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $PEPE is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $PEPE show you the way. In Lord Kek we trust.
Overview
PEPE is a meme cryptocurrency with a total supply of 420.69 trillion tokens. It is designed for entertainment and meme culture, with no serious utility or governance features. The token contract is renounced, and liquidity provision tokens are burnt, ensuring no further changes to the contract or tokenomics.
Issuance Mechanism
- Type: Fixed supply, no inflation or further minting.
- Initial Mint: The entire supply of 420.69 trillion PEPE was minted at launch on April 17, 2023.
- Unlocking: 100% of the supply was unlocked instantly at genesis; there is no vesting or gradual release.
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|Amount (PEPE)
|% of Total Supply
|Notes
|Uniswap v3 Liquidity Pool
|391,660,000,000,000
|93.10%
|Provided as initial liquidity for trading on Uniswap v3.
|Reserve for CEX/Bridges
|29,030,000,000,000
|6.90%
|Reserved for centralized exchange listings, bridges, and additional liquidity pools.
|Team/Insiders
|0
|0%
|No allocation to team, advisors, or insiders.
|Public/Private Sale
|0
|0%
|No tokens sold in public or private sales; no fundraising via token sales.
- Notable: The project team did not allocate any tokens to themselves, and there were no public or private sales.
Usage and Incentive Mechanism
- Primary Use: PEPE is primarily a meme token with no intrinsic utility or claim on profits, governance, or capital.
- Historical Use: Previously, holding PEPE granted access to the "Pepe Palace" Discord server, but this feature was discontinued as of December 15, 2024.
- Current Use: The main interaction is trading on decentralized and centralized exchanges.
- Incentives: There are no staking, liquidity mining, or reward mechanisms. Holding PEPE does not yield dividends, interest, or additional tokens.
Locking Mechanism
- Locking: There is no locking or vesting mechanism. All tokens were unlocked at launch.
- Liquidity: Liquidity provision tokens were burnt, and contract ownership was renounced, ensuring no further changes or token minting.
Unlocking Time
|Unlock Date
|Amount Unlocked (PEPE)
|% of Total Supply
|Allocation Group
|Unlock Type
|2023-04-17
|420,690,000,000,000
|100%
|Community
|Cliff
- All tokens were unlocked instantly at launch.
Supply Distribution and Concentration
- Top 10 Holders: As of December 15, 2024, the top 10 Ethereum addresses hold ~41% of the total supply, with the largest being exchange wallets (e.g., Binance, OKX, Crypto.com).
- Bridged Supply: A small portion is bridged to BNB Smart Chain and Arbitrum, each holding less than 0.03% of the total supply.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Fixed supply, all minted at launch
|Allocation
|93.1% Uniswap v3 liquidity, 6.9% reserve for CEX/bridges, 0% team/insiders/sales
|Usage/Incentive
|No staking, rewards, or utility; previously Discord access (now discontinued)
|Locking
|None; all tokens unlocked at launch
|Unlocking
|100% unlocked on April 17, 2023
Additional Notes
- No Governance: There is no governance process or voting mechanism for PEPE holders.
- No Claims: Holding PEPE does not confer any rights to profits, capital, or project decisions.
- No Privacy Features: PEPE does not have privacy or anonymization mechanisms.
In summary: PEPE is a fully unlocked, fixed-supply meme token with no ongoing issuance, vesting, or incentive mechanisms. Its economics are intentionally simple, with all tokens available to the public from day one and no team or insider allocations. The token's value and activity are driven purely by market demand and meme culture.
Pepe (PEPE) টোকেনোমিক্স: প্রধান মেট্রিকস ব্যাখ্যা এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ
Pepe (PEPE) এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য, স্থায়িত্ব এবং সম্ভাবনা বিশ্লেষণের জন্য এর টোকেনোমিক্স বোঝা অপরিহার্য।
মূল মেট্রিক্স এবং কীভাবে সেগুলো গণনা করা হয়:
মোট সরবরাহ:
সর্বাধিক সংখ্যক PEPE টোকেন তৈরি করা হয়েছে বা তৈরি করা হবে।
সার্কুলেটিং সরবরাহ:
বর্তমানে মার্কেটে এবং জনসাধারণের হাতে থাকা টোকেনের সংখ্যা।
সর্বোচ্চ সরবরাহ:
মোট কতগুলো PEPE টোকেন থাকতে পারে তার সর্বোচ্চ সীমা।
FDV (সম্পূর্ণ মুনাফাকৃত মূল্যায়ন):
বর্তমান প্রাইস × সর্বোচ্চ সরবরাহ হিসাবে হিসাব করা হয়, যা টোকেনগুলো পুরোপুরি প্রচলনে থাকলে মোট মার্কেট ক্যাপের একটি অনুমান প্রদান করে।
মুদ্রাস্ফীতির হার:
নতুন টোকেন কত দ্রুত চালু করা হচ্ছে তা প্রতিফলিত করে, যা দুষ্প্রাপ্যতা এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রাইস পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে।
ট্রেডারদের জন্য এই মেট্রিকসগুলো কেন গুরুত্বপূর্ণ?
উচ্চ সার্কুলেটিং সরবরাহ = অধিক লিকুইডিটি।
সীমিত সর্বোচ্চ সরবরাহ + কম মুদ্রাস্ফীতি = দীর্ঘমেয়াদী প্রাইস বৃদ্ধির সম্ভাবনা।
স্বচ্ছ টোকেন বিতরণ = প্রজেক্টের উপর আরও ভালো আস্থা এবং কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণের ঝুঁকি কম।
নিম্ন বর্তমান মার্কেট ক্যাপ সহ উচ্চ FDV = সম্ভাব্য অতিরিক্ত মূল্যায়নের ইঙ্গিত।
এখন যেহেতু আপনি PEPE এর টোকেনোমিক্স বুঝতে পেরেছেন, PEPEটোকেনের লাইভ প্রাইস এক্সপ্লোর করুন!
Pepe (PEPE) এর প্রাইস হিস্টরি
PEPEএর প্রাইস হিস্টরি বিশ্লেষণ ব্যবহারকারীদেরকে অতীতের মার্কেটের গতিবিধি, গুরুত্বপূর্ণ সাপোর্ট/রেজিস্ট্যান্স লেভেল এবং অস্থিরতার ধরণ বুঝতে সহায়তা করে। আপনি সর্বকালের সর্বোচ্চ ট্র্যাক করছেন বা ট্রেন্ড সনাক্ত করছেন, যা হিস্টোরিকাল ডেটা প্রাইস প্রেডিকশন এবং টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
PEPE এর প্রাইস প্রেডিকশন
জানতে চান কোথায় PEPE এগিয়ে যাচ্ছে? আমাদের PEPE প্রাইস প্রেডিকশন পৃষ্ঠাটি মার্কেটের মনোভাব, ঐতিহাসিক ট্রেন্ড এবং প্রযুক্তিগত সূচকগুলোকে একত্রিত করে একটি ভবিষ্যৎমুখী দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।
আপনি কেন MEXC বেছে নেবেন?
ডিসক্লেইমার
এই পৃষ্ঠার টোকেনোমিক্স ডেটা তৃতীয় পক্ষের উৎস থেকে নেওয়া হয়েছে। MEXC এর নির্ভুলতার গ্যারান্টি দেয় না। বিনিয়োগ করার আগে অনুগ্রহ করে গভীর গবেষণা করুন।
