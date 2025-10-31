Bugünkü canlı XMEME qiyməti 0,00000925 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində XMEME / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də XMEME qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı XMEME qiyməti 0,00000925 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində XMEME / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də XMEME qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

XMEME Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

XMEME Qiymət Məlumatları

XMEME Rəsmi Veb-saytı

XMEME Tokenomikası

XMEME Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

XMEME Logosu

XMEME Qiyməti (XMEME)

Siyahıya alınmadı

1 XMEME / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-1,10%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
XMEME (XMEME) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:06:51 (UTC+8)

XMEME (XMEME) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00000872
$ 0,00000872$ 0,00000872
24 saat Aşağı
$ 0,00000954
$ 0,00000954$ 0,00000954
24 saat Yüksək

$ 0,00000872
$ 0,00000872$ 0,00000872

$ 0,00000954
$ 0,00000954$ 0,00000954

$ 0,00001789
$ 0,00001789$ 0,00001789

$ 0,00000703
$ 0,00000703$ 0,00000703

-0,14%

-1,49%

+5,91%

+5,91%

XMEME (XMEME) canlı qiyməti $0,00000925. XMEME son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00000872 və ən yüksək $ 0,00000954 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. XMEME üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00001789, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00000703 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, XMEME son bir saat ərzində -0,14%, 24 saat ərzində -1,49% və son 7 gündə isə +5,91% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

XMEME (XMEME) Bazar Məlumatları

$ 924,48K
$ 924,48K$ 924,48K

--
----

$ 924,48K
$ 924,48K$ 924,48K

100,00B
100,00B 100,00B

100.000.000.000,0
100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

XMEME üzrə cari Bazar Dəyəri $ 924,48K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. XMEME üzrə dövriyyədə olan təklif 100,00B, ümumi təklif isə 100000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 924,48K təşkil edir.

XMEME (XMEME) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində XMEME / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə XMEME / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000015927.
Son 60 gündə XMEME / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000027142.
Son 90 gündə XMEME / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-1,49%
30 Gün$ -0,0000015927-17,21%
60 Gün$ -0,0000027142-29,34%
90 Gün$ 0--

XMEME (XMEME) Nədir?

How It Started Born in November 2023, XMEME is the OG memecoin of the XRPL, blending humor, community, and blockchain brilliance. From its humble beginnings, it’s grown into the #1 memecoin on the ledger, powered by a passionate community that knows how to have fun while breaking boundaries. XMEME isn’t just a token—it’s a movement. A little humor, a lot of ambition, and endless potential. This is where memes meet the future of finance.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

XMEME (XMEME) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

XMEME Qiymət Proqnozu (USD)

XMEME (XMEME) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? XMEME (XMEME) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? XMEME üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

XMEME qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

XMEME Aktivindən Yerli Valyutalara

XMEME (XMEME) Tokenomikası

XMEME (XMEME) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. XMEME tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: XMEME (XMEME) Haqq;nda Suallar

Bugünkü XMEME (XMEME) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı XMEME qiyməti 0,00000925 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
XMEME / USD cari qiyməti nədir?
XMEME / USD cari qiyməti $ 0,00000925 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
XMEME üçün bazar dəyəri nədir?
XMEME üçün bazar dəyəri $ 924,48K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
XMEME aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
XMEME aktivinin dövriyyədə olan təklifi 100,00B USD təşkil edir.
XMEME üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
XMEME ATH qiyməti olan 0,00001789 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı XMEME qiyməti (ATL) nədir?
XMEME ATL qiyməti olan 0,00000703 USD dəyərinə endi.
XMEME ticarət həcmi nədir?
XMEME üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
XMEME bu il daha da yüksələcək?
XMEME bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün XMEME qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:06:51 (UTC+8)

XMEME (XMEME) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

