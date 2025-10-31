Bugünkü canlı WPAY qiyməti 0,17078 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WPAY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WPAY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı WPAY qiyməti 0,17078 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WPAY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WPAY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

WPAY Qiyməti (WPAY)

Siyahıya alınmadı

1 WPAY / USD Canlı Qiyməti:

$0,17078
$0,17078
-0,20%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
WPAY (WPAY) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:00:21 (UTC+8)

WPAY (WPAY) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,17019
$ 0,17019
24 saat Aşağı
$ 0,17317
$ 0,17317
24 saat Yüksək

$ 0,17019
$ 0,17019

$ 0,17317
$ 0,17317

$ 0,262798
$ 0,262798

$ 0,04720244
$ 0,04720244

-0,31%

-0,27%

+0,00%

+0,00%

WPAY (WPAY) canlı qiyməti $0,17078. WPAY son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,17019 və ən yüksək $ 0,17317 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. WPAY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,262798, ən aşağı qiyməti isə $ 0,04720244 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, WPAY son bir saat ərzində -0,31%, 24 saat ərzində -0,27% və son 7 gündə isə +0,00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

WPAY (WPAY) Bazar Məlumatları

$ 2,04M
$ 2,04M

--
--

$ 1,71B
$ 1,71B

11,92M
11,92M

10.000.000.000,0
10.000.000.000,0

WPAY üzrə cari Bazar Dəyəri $ 2,04M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. WPAY üzrə dövriyyədə olan təklif 11,92M, ümumi təklif isə 10000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,71B təşkil edir.

WPAY (WPAY) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində WPAY / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0004725738146126.
Son 30 gündə WPAY / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0071975914.
Son 60 gündə WPAY / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0067167090.
Son 90 gündə WPAY / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,01204489655782993.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0004725738146126-0,27%
30 Gün$ -0,0071975914-4,21%
60 Gün$ -0,0067167090-3,93%
90 Gün$ +0,01204489655782993+7,59%

WPAY (WPAY) Nədir?

Wirex Pay represents the future of digital payments, seamlessly integrating blockchain technology with traditional finance. Designed as a modular payment chain and incubated by Wirex, a global leader in the crypto debit card market, Wirex Pay leverages the power of Polygon ZK to offer unparalleled transaction efficiency and security. Supported by Visa, Wirex Pay aligns closely with Visa's vision for the future of payments, emphasizing collaboration in driving fintech innovation.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

WPAY (WPAY) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

WPAY Qiymət Proqnozu (USD)

WPAY (WPAY) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? WPAY (WPAY) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? WPAY üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

WPAY qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

WPAY Aktivindən Yerli Valyutalara

WPAY (WPAY) Tokenomikası

WPAY (WPAY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. WPAY tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: WPAY (WPAY) Haqq;nda Suallar

Bugünkü WPAY (WPAY) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı WPAY qiyməti 0,17078 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
WPAY / USD cari qiyməti nədir?
WPAY / USD cari qiyməti $ 0,17078 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
WPAY üçün bazar dəyəri nədir?
WPAY üçün bazar dəyəri $ 2,04M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
WPAY aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
WPAY aktivinin dövriyyədə olan təklifi 11,92M USD təşkil edir.
WPAY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
WPAY ATH qiyməti olan 0,262798 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı WPAY qiyməti (ATL) nədir?
WPAY ATL qiyməti olan 0,04720244 USD dəyərinə endi.
WPAY ticarət həcmi nədir?
WPAY üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
WPAY bu il daha da yüksələcək?
WPAY bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün WPAY qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:00:21 (UTC+8)

WPAY (WPAY) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

