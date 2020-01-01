Web (WEB) Tokenomikası
Web (WEB) Məlumatları
The new ERC meme token, Web $WEB, emerged from an accidental Twitter leak on Web.x.ai, coinciding with similar leaks at grok.x.ai and ide.x.ai. This occurred just before the public release of Grok and Promptide, two other tokens associated with Elon Musk's XAI initiative. While the $GROK and $PROMPTIDE tokens have seen significant growth, or "mooning," in the cryptocurrency market, $WEB is now being spotlighted as the next potential hidden gem. Notably, $WEB boasts features like zero tax on transactions, and its liquidity has been burned and renounced, indicating a more decentralized and user-driven approach. This new token is poised to attract attention in the crypto community, riding on the wave of its predecessors' success and the intrigue sparked by its unconventional introduction to the market.
Web (WEB) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Web (WEB) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Web (WEB) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Web (WEB) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum WEB token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
WEB tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq WEB tokenomikasını başa düşdünüzsə, WEB tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.