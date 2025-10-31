Bugünkü canlı Sharp Token qiyməti 0,00843594 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SHARP / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SHARP qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Sharp Token qiyməti 0,00843594 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SHARP / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SHARP qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

SHARP Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SHARP Qiymət Məlumatları

SHARP Whitepaper

SHARP Rəsmi Veb-saytı

SHARP Tokenomikası

SHARP Qiymət Proqnozu

Sharp Token Logosu

Sharp Token Qiyməti (SHARP)

1 SHARP / USD Canlı Qiyməti:

$0,0084317
$0,0084317
-3,60%1D
USD
Sharp Token (SHARP) Canlı Qiymət Qrafiki
Sharp Token (SHARP) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00812209
$ 0,00812209
24 saat Aşağı
$ 0,00884226
$ 0,00884226
24 saat Yüksək

$ 0,00812209
$ 0,00812209

$ 0,00884226
$ 0,00884226

$ 0,0120001
$ 0,0120001

$ 0,00727332
$ 0,00727332

-0,26%

-3,66%

+1,14%

+1,14%

Sharp Token (SHARP) canlı qiyməti $0,00843594. SHARP son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00812209 və ən yüksək $ 0,00884226 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SHARP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,0120001, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00727332 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SHARP son bir saat ərzində -0,26%, 24 saat ərzində -3,66% və son 7 gündə isə +1,14% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Sharp Token (SHARP) Bazar Məlumatları

$ 25,11M
$ 25,11M

--
--

$ 575,61M
$ 575,61M

2,98B
2,98B

68.230.000.000,0
68.230.000.000,0

Sharp Token üzrə cari Bazar Dəyəri $ 25,11M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SHARP üzrə dövriyyədə olan təklif 2,98B, ümumi təklif isə 68230000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 575,61M təşkil edir.

Sharp Token (SHARP) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Sharp Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000320632884513432.
Son 30 gündə Sharp Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0007865341.
Son 60 gündə Sharp Token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Sharp Token / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000320632884513432-3,66%
30 Gün$ -0,0007865341-9,32%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Sharp Token (SHARP) Nədir?

Sharp Economy solves the biggest challenge of Web3—onboarding users from Web2 into decentralized ecosystems. Instead of requiring startups or communities to build complex blockchain infrastructure, Sharp Economy provides plug-and-play tools to tokenize user engagement, learning, and growth. Its focus areas include education, nonprofits, youth and college athletes, healthcare, creators, and builders, with partners already in the pipeline. The ecosystem is powered by four key components:

  • Sharp Platform – a no-code Web3 platform for tokenization and rewards.
  • Sharp Token ($SHARP) – the fuel of the ecosystem, enabling rewards, growth, and governance.
  • Sharp Protocol – decentralized infrastructure for tokenomics and distribution.
  • Sharp Rewards App – a SocialFi super app that gamifies activities and rewards users daily. Key features include Learn2Earn, Contribute2Earn, and Spend2Grow, which allow users to earn tokens for learning or contributing and spend them on personal growth. Unlike most tokens, Sharp Economy is community-first, bridging millions of Web2 users into Web3 with real-world utility and sustainable growth.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Sharp Token (SHARP) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Sharp Token Qiymət Proqnozu (USD)

Sharp Token (SHARP) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Sharp Token (SHARP) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Sharp Token üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Sharp Token qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SHARP Aktivindən Yerli Valyutalara

Sharp Token (SHARP) Tokenomikası

Sharp Token (SHARP) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SHARP tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Sharp Token (SHARP) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Sharp Token (SHARP) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SHARP qiyməti 0,00843594 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SHARP / USD cari qiyməti nədir?
SHARP / USD cari qiyməti $ 0,00843594 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Sharp Token üçün bazar dəyəri nədir?
SHARP üçün bazar dəyəri $ 25,11M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SHARP aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SHARP aktivinin dövriyyədə olan təklifi 2,98B USD təşkil edir.
SHARP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SHARP ATH qiyməti olan 0,0120001 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SHARP qiyməti (ATL) nədir?
SHARP ATL qiyməti olan 0,00727332 USD dəyərinə endi.
SHARP ticarət həcmi nədir?
SHARP üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
SHARP bu il daha da yüksələcək?
SHARP bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SHARP qiymət proqnozuna baxın.
Sharp Token (SHARP) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

$109.651,22

$3.832,25

$0,03026

$185,40

$1,0000

$3.832,25

$109.651,22

$185,40

$2,4823

$0,18461

