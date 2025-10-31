Bugünkü canlı Queen Kitty qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində QKITTY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də QKITTY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Queen Kitty qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində QKITTY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də QKITTY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Queen Kitty Qiyməti (QKITTY)

Siyahıya alınmadı

1 QKITTY / USD Canlı Qiyməti:

$0,00077563
$0,00077563$0,00077563
-3,50%1D
mexc
USD
Queen Kitty (QKITTY) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:19:50 (UTC+8)

Queen Kitty (QKITTY) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00113352
$ 0,00113352$ 0,00113352

$ 0
$ 0$ 0

+0,17%

-3,53%

+38,18%

+38,18%

Queen Kitty (QKITTY) canlı qiyməti --. QKITTY son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. QKITTY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00113352, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, QKITTY son bir saat ərzində +0,17%, 24 saat ərzində -3,53% və son 7 gündə isə +38,18% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Queen Kitty (QKITTY) Bazar Məlumatları

$ 769,78K
$ 769,78K$ 769,78K

--
----

$ 769,78K
$ 769,78K$ 769,78K

995,53M
995,53M 995,53M

995.531.623,5120468
995.531.623,5120468 995.531.623,5120468

Queen Kitty üzrə cari Bazar Dəyəri $ 769,78K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. QKITTY üzrə dövriyyədə olan təklif 995,53M, ümumi təklif isə 995531623.5120468 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 769,78K təşkil edir.

Queen Kitty (QKITTY) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Queen Kitty / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Queen Kitty / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Queen Kitty / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Queen Kitty / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-3,53%
30 Gün$ 0+92,49%
60 Gün$ 0+14,77%
90 Gün$ 0--

Queen Kitty (QKITTY) Nədir?

Why Queen Kitty ($QKitty) Is The Meme Token You’ve Been Waiting For

Queen Kitty isn’t just another hype project—this is a real movement with substance and community power!

Why hold $QKitty? 😼 Real dev, real builds: No fake teams, no copy-paste code. Everything you see is made from scratch. 💧 Working Faucet: Free QKitty for the community. Want to know how? Just ask! 🏆 Big Buy Competition Bot: See top buyers live, fight for the throne, and win rewards! 🎮 Multi-token P2E game coming soon: Play and earn across Web, iOS, Android! 🐾 NFT collecting soon: Cutest collection in crypto, bringing perks and more ways to earn.

Queen Kitty means innovation, transparency, and real delivery for holders. Curious? Join the chat and ask anything!

$QKitty: By the community, for the community. To the moon, together! 🚀🐱

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Queen Kitty (QKITTY) Mənbəyi

Queen Kitty Qiymət Proqnozu (USD)

Queen Kitty (QKITTY) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Queen Kitty (QKITTY) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Queen Kitty üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Queen Kitty qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

QKITTY Aktivindən Yerli Valyutalara

Queen Kitty (QKITTY) Tokenomikası

Queen Kitty (QKITTY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. QKITTY tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Queen Kitty (QKITTY) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Queen Kitty (QKITTY) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı QKITTY qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
QKITTY / USD cari qiyməti nədir?
QKITTY / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Queen Kitty üçün bazar dəyəri nədir?
QKITTY üçün bazar dəyəri $ 769,78K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
QKITTY aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
QKITTY aktivinin dövriyyədə olan təklifi 995,53M USD təşkil edir.
QKITTY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
QKITTY ATH qiyməti olan 0,00113352 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı QKITTY qiyməti (ATL) nədir?
QKITTY ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
QKITTY ticarət həcmi nədir?
QKITTY üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
QKITTY bu il daha da yüksələcək?
QKITTY bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün QKITTY qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:19:50 (UTC+8)

Queen Kitty (QKITTY) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

