Bugünkü canlı Quantlink qiyməti 0,00016202 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində QLK / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də QLK qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Quantlink qiyməti 0,00016202 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində QLK / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də QLK qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

QLK Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

QLK Qiymət Məlumatları

QLK Whitepaper

QLK Rəsmi Veb-saytı

QLK Tokenomikası

QLK Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Quantlink Logosu

Quantlink Qiyməti (QLK)

Siyahıya alınmadı

1 QLK / USD Canlı Qiyməti:

$0,00016202
$0,00016202$0,00016202
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Quantlink (QLK) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:19:22 (UTC+8)

Quantlink (QLK) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,080298
$ 0,080298$ 0,080298

$ 0,00016
$ 0,00016$ 0,00016

--

--

-89,22%

-89,22%

Quantlink (QLK) canlı qiyməti $0,00016202. QLK son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. QLK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,080298, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00016 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, QLK son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə -89,22% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Quantlink (QLK) Bazar Məlumatları

$ 16,20K
$ 16,20K$ 16,20K

--
----

$ 16,20K
$ 16,20K$ 16,20K

100,00M
100,00M 100,00M

100.000.000,0
100.000.000,0 100.000.000,0

Quantlink üzrə cari Bazar Dəyəri $ 16,20K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. QLK üzrə dövriyyədə olan təklif 100,00M, ümumi təklif isə 100000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 16,20K təşkil edir.

Quantlink (QLK) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Quantlink / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Quantlink / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0001493950.
Son 60 gündə Quantlink / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0001555135.
Son 90 gündə Quantlink / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ -0,0001493950-92,20%
60 Gün$ -0,0001555135-95,98%
90 Gün$ 0--

Quantlink (QLK) Nədir?

Quantlink is architecting a comprehensive suite of tools and services engineered to provide a cutting-edge alternative in the oracle & decentralized data market

QuantLink is the emerging force to challenge the status quo and reshape the oracle landscape. We are building advanced AI-driven solutions designed to surpass existing offerings and significantly enhance the functionality, efficiency, and intelligence of decentralized applications (dApps).

Our Mission: To deliver a superior, next-generation oracle platform that empowers dApps with highly reliable, AI-enhanced data, robust security, and unparalleled efficiency. QuantLink is committed to pioneering new approaches that move beyond the limitations of current oracle solutions.

Our Vision: To become a leading, independent oracle provider in the Web3 ecosystem, driving innovation through the powerful synergy of artificial intelligence and blockchain technology. We aim to set new standards for oracle performance, intelligence, and utility. The QuantLink logo, a circle of interconnected spheres with one highlighted in blue, symbolizes our commitment to robust connectivity and seamless integration across Ethereum and other diverse blockchain ecosystems.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Quantlink (QLK) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Quantlink Qiymət Proqnozu (USD)

Quantlink (QLK) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Quantlink (QLK) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Quantlink üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Quantlink qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

QLK Aktivindən Yerli Valyutalara

Quantlink (QLK) Tokenomikası

Quantlink (QLK) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. QLK tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Quantlink (QLK) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Quantlink (QLK) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı QLK qiyməti 0,00016202 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
QLK / USD cari qiyməti nədir?
QLK / USD cari qiyməti $ 0,00016202 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Quantlink üçün bazar dəyəri nədir?
QLK üçün bazar dəyəri $ 16,20K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
QLK aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
QLK aktivinin dövriyyədə olan təklifi 100,00M USD təşkil edir.
QLK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
QLK ATH qiyməti olan 0,080298 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı QLK qiyməti (ATL) nədir?
QLK ATL qiyməti olan 0,00016 USD dəyərinə endi.
QLK ticarət həcmi nədir?
QLK üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
QLK bu il daha da yüksələcək?
QLK bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün QLK qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:19:22 (UTC+8)

Quantlink (QLK) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.567,76
$109.567,76$109.567,76

+1,72%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.830,00
$3.830,00$3.830,00

+1,48%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03085
$0,03085$0,03085

+23,15%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,06
$185,06$185,06

-0,01%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.830,00
$3.830,00$3.830,00

+1,48%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.567,76
$109.567,76$109.567,76

+1,72%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,06
$185,06$185,06

-0,01%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4810
$2,4810$2,4810

+1,10%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18444
$0,18444$0,18444

+2,08%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002900
$0,002900$0,002900

-42,00%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00968
$0,00968$0,00968

-3,20%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002554
$0,0002554$0,0002554

+308,64%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0047029
$0,0047029$0,0047029

+5.125,44%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0595
$0,0595$0,0595

+1.759,37%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000032000
$0,0000000000000000000000032000$0,0000000000000000000000032000

+540,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,27570
$0,27570$0,27570

+122,17%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,037803
$0,037803$0,037803

+103,02%