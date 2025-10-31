Bugünkü canlı xMoney qiyməti 0.05109 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində XMN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də XMN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı xMoney qiyməti 0.05109 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində XMN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də XMN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

xMoney Logosu

xMoney qiyməti(XMN)

1 XMN / USD Canlı Qiyməti:

+1,42%1D
USD
xMoney (XMN) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:05:13 (UTC+8)

xMoney (XMN) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

+2,30%

+1,42%

-31,37%

-31,37%

xMoney (XMN) canlı qiyməti $ 0,05109. XMN son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,04884 və ən yüksək $ 0,05264 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. XMN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,11390037525327498, ən aşağı qiyməti isə $ 0,019550382433716446 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, XMN son bir saat ərzində +2,30%, 24 saat ərzində +1,42% və son 7 gündə isə -31,37% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

xMoney (XMN) Bazar Məlumatları

No.3772

0,00%

SUI

xMoney üzrə cari Bazar Dəyəri $ 0,00 və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 513,68K təşkil edir. XMN üzrə dövriyyədə olan təklif 0,00, ümumi təklif isə 10000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 510,90M təşkil edir.

xMoney (XMN) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün xMoney qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0007153+1,42%
30 Gün$ +0,04609+921,80%
60 Gün$ +0,04609+921,80%
90 Gün$ +0,04609+921,80%
Bugünkü xMoney Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün XMN $ +0,0007153 (+1,42%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

xMoney 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0,04609 (+921,80%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

xMoney 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə XMN $ +0,04609 (+921,80%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

xMoney 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,04609 (+921,80%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

xMoney (XMN) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi xMoney Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

xMoney (XMN) Nədir?

xMoney (XMN) is a MiCA-compliant multi-functional token designed to bridge traditional finance with blockchain innovation. XMN is embedded directly into xMoney’s licensed and regulated payment infrastructure, enabling merchants and consumers to transact with speed, trust, and regulatory clarity. xMoney provides a unified ecosystem of fiat and crypto payments, card issuing, stablecoin settlement, and on/off-ramp solutions. By integrating XMN as the core utility token, the platform delivers tangible benefits to both merchants and users. Merchants can access lower transaction fees, loyalty-embedded payments, and token-based settlement options, while consumers earn rewards and participate in governance. Unlike most utility tokens, XMN has real-world adoption from day one. It is integrated into xMoney’s regulated payment gateway and services already used by businesses across Europe. Its design follows the EU’s MiCA framework, ensuring compliance and transparency, and establishing credibility with exchanges, institutions, and merchants worldwide.

xMoney MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC xMoney investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- XMN steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə xMoney haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız xMoney satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

xMoney Qiymət Proqnozu (USD)

xMoney (XMN) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? xMoney (XMN) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? xMoney üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

xMoney qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

xMoney (XMN) Tokenomikası

xMoney (XMN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. XMN tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

xMoney (XMN) necə alınır?

Necə xMoney alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım xMoney Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

XMN Aktivindən Yerli Valyutalara

1 xMoney(XMN) / VND
1.344,43335
1 xMoney(XMN) / AUD
A$0,0776568
1 xMoney(XMN) / GBP
0,0388284
1 xMoney(XMN) / EUR
0,0439374
1 xMoney(XMN) / USD
$0,05109
1 xMoney(XMN) / MYR
RM0,2135562
1 xMoney(XMN) / TRY
2,1483345
1 xMoney(XMN) / JPY
¥7,86786
1 xMoney(XMN) / ARS
ARS$73,5103356
1 xMoney(XMN) / RUB
4,1265393
1 xMoney(XMN) / INR
4,5347484
1 xMoney(XMN) / IDR
Rp851,4996594
1 xMoney(XMN) / PHP
2,9994939
1 xMoney(XMN) / EGP
￡E.2,4134916
1 xMoney(XMN) / BRL
R$0,2748642
1 xMoney(XMN) / CAD
C$0,071526
1 xMoney(XMN) / BDT
6,2559705
1 xMoney(XMN) / NGN
73,9359153
1 xMoney(XMN) / COP
$198,7937445
1 xMoney(XMN) / ZAR
R.0,8843679
1 xMoney(XMN) / UAH
2,1483345
1 xMoney(XMN) / TZS
T.Sh.125,8372245
1 xMoney(XMN) / VES
Bs11,29089
1 xMoney(XMN) / CLP
$48,12678
1 xMoney(XMN) / PKR
Rs14,4850368
1 xMoney(XMN) / KZT
27,1461606
1 xMoney(XMN) / THB
฿1,6517397
1 xMoney(XMN) / TWD
NT$1,5694848
1 xMoney(XMN) / AED
د.إ0,1875003
1 xMoney(XMN) / CHF
Fr0,040872
1 xMoney(XMN) / HKD
HK$0,3969693
1 xMoney(XMN) / AMD
֏19,5894387
1 xMoney(XMN) / MAD
.د.م0,4736043
1 xMoney(XMN) / MXN
$0,9472086
1 xMoney(XMN) / SAR
ريال0,1915875
1 xMoney(XMN) / ETB
Br7,8683709
1 xMoney(XMN) / KES
KSh6,6003171
1 xMoney(XMN) / JOD
د.أ0,03622281
1 xMoney(XMN) / PLN
0,1875003
1 xMoney(XMN) / RON
лв0,2242851
1 xMoney(XMN) / SEK
kr0,4817787
1 xMoney(XMN) / BGN
лв0,0863421
1 xMoney(XMN) / HUF
Ft17,1442713
1 xMoney(XMN) / CZK
1,0739118
1 xMoney(XMN) / KWD
د.ك0,01563354
1 xMoney(XMN) / ILS
0,1655316
1 xMoney(XMN) / BOB
Bs0,3535428
1 xMoney(XMN) / AZN
0,086853
1 xMoney(XMN) / TJS
SM0,4710498
1 xMoney(XMN) / GEL
0,1384539
1 xMoney(XMN) / AOA
Kz46,8285831
1 xMoney(XMN) / BHD
.د.ب0,01920984
1 xMoney(XMN) / BMD
$0,05109
1 xMoney(XMN) / DKK
kr0,3295305
1 xMoney(XMN) / HNL
L1,3457106
1 xMoney(XMN) / MUR
2,3404329
1 xMoney(XMN) / NAD
$0,8853897
1 xMoney(XMN) / NOK
kr0,5144763
1 xMoney(XMN) / NZD
$0,0888966
1 xMoney(XMN) / PAB
B/.0,05109
1 xMoney(XMN) / PGK
K0,2155998
1 xMoney(XMN) / QAR
ر.ق0,1864785
1 xMoney(XMN) / RSD
дин.5,1764388
1 xMoney(XMN) / UZS
soʻm615,5420271
1 xMoney(XMN) / ALL
L4,2792984
1 xMoney(XMN) / ANG
ƒ0,0914511
1 xMoney(XMN) / AWG
ƒ0,091962
1 xMoney(XMN) / BBD
$0,10218
1 xMoney(XMN) / BAM
KM0,0858312
1 xMoney(XMN) / BIF
Fr151,12422
1 xMoney(XMN) / BND
$0,066417
1 xMoney(XMN) / BSD
$0,05109
1 xMoney(XMN) / JMD
$8,1820635
1 xMoney(XMN) / KHR
206,0076525
1 xMoney(XMN) / KMF
Fr21,61107
1 xMoney(XMN) / LAK
1.110,6521517
1 xMoney(XMN) / LKR
රු15,5758083
1 xMoney(XMN) / MDL
L0,8695518
1 xMoney(XMN) / MGA
Ar229,102887
1 xMoney(XMN) / MOP
P0,4092309
1 xMoney(XMN) / MVR
0,781677
1 xMoney(XMN) / MWK
MK88,8521517
1 xMoney(XMN) / MZN
MT3,264651
1 xMoney(XMN) / NPR
रु7,2588672
1 xMoney(XMN) / PYG
362,33028
1 xMoney(XMN) / RWF
Fr74,33595
1 xMoney(XMN) / SBD
$0,4204707
1 xMoney(XMN) / SCR
0,6984003
1 xMoney(XMN) / SRD
$1,9797375
1 xMoney(XMN) / SVC
$0,4475484
1 xMoney(XMN) / SZL
L0,8853897
1 xMoney(XMN) / TMT
m0,178815
1 xMoney(XMN) / TND
د.ت0,15056223
1 xMoney(XMN) / TTD
$0,3463902
1 xMoney(XMN) / UGX
Sh177,99756
1 xMoney(XMN) / XAF
Fr28,91694
1 xMoney(XMN) / XCD
$0,137943
1 xMoney(XMN) / XOF
Fr28,91694
1 xMoney(XMN) / XPF
Fr5,26227
1 xMoney(XMN) / BWP
P0,6856278
1 xMoney(XMN) / BZD
$0,1026909
1 xMoney(XMN) / CVE
$4,8683661
1 xMoney(XMN) / DJF
Fr9,09402
1 xMoney(XMN) / DOP
$3,2861088
1 xMoney(XMN) / DZD
د.ج6,6401673
1 xMoney(XMN) / FJD
$0,1154634
1 xMoney(XMN) / GNF
Fr444,22755
1 xMoney(XMN) / GTQ
Q0,3918603
1 xMoney(XMN) / GYD
$10,7105076
1 xMoney(XMN) / ISK
kr6,38625

xMoney Mənbəyi

xMoney haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi xMoney Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: xMoney Haqqında Digər Suallar

Bugünkü xMoney (XMN) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı XMN qiyməti 0,05109 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
XMN / USD cari qiyməti nədir?
XMN / USD cari qiyməti $ 0,05109 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
xMoney üçün bazar dəyəri nədir?
XMN üçün bazar dəyəri $ 0,00 USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
XMN aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
XMN aktivinin dövriyyədə olan təklifi 0,00 USD təşkil edir.
XMN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
XMN ATH qiyməti olan 0,11390037525327498 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı XMN qiyməti (ATL) nədir?
XMN ATL qiyməti olan 0,019550382433716446 USD dəyərinə endi.
XMN ticarət həcmi nədir?
XMN üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 513,68K USD.
XMN bu il daha da yüksələcək?
XMN bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün XMN qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:05:13 (UTC+8)

xMoney (XMN) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

