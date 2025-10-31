Bugünkü canlı ORCIB qiyməti 0.02279436 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PALMO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PALMO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı ORCIB qiyməti 0.02279436 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PALMO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PALMO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

ORCIB Qiyməti (PALMO)

1 PALMO / USD Canlı Qiyməti:

$0.02284806
$0.02284806
-4.00%1D
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
ORCIB (PALMO) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:07:17 (UTC+8)

ORCIB (PALMO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0.02198746
$ 0.02198746
24 saat Aşağı
$ 0.02405473
$ 0.02405473
24 saat Yüksək

$ 0.02198746
$ 0.02198746

$ 0.02405473
$ 0.02405473

$ 0.043821
$ 0.043821

$ 0.02198746
$ 0.02198746

-0.75%

-4.23%

-10.13%

-10.13%

ORCIB (PALMO) canlı qiyməti $0.02279436. PALMO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0.02198746 və ən yüksək $ 0.02405473 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. PALMO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0.043821, ən aşağı qiyməti isə $ 0.02198746 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, PALMO son bir saat ərzində -0.75%, 24 saat ərzində -4.23% və son 7 gündə isə -10.13% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

ORCIB (PALMO) Bazar Məlumatları

$ 57.52M
$ 57.52M

--
--

$ 71.23M
$ 71.23M

2.52B
2.52B

3,124,999,957.442711
3,124,999,957.442711

ORCIB üzrə cari Bazar Dəyəri $ 57.52M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. PALMO üzrə dövriyyədə olan təklif 2.52B, ümumi təklif isə 3124999957.442711 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 71.23M təşkil edir.

ORCIB (PALMO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində ORCIB / USD qiymət dəyişikliyi $ -0.0010076095351121.
Son 30 gündə ORCIB / USD qiymət dəyişikliyi $ -0.0066819888.
Son 60 gündə ORCIB / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə ORCIB / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0.0010076095351121-4.23%
30 Gün$ -0.0066819888-29.31%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

ORCIB (PALMO) Nədir?

ORCIB (PALMO) is the community utility token of the ORCIB Ecosystem, developed on the Solana blockchain. Originally introduced as a meme token inspired by the human palm, it has evolved into a native token supporting decentralized identity, creative rights, and governance. The project’s vision is to redefine digital ownership and participation by combining blockchain technology with creativity and community-driven innovation. With transparent tokenomics and active community involvement, ORCIB (PALMO) provides the foundation for building a sustainable and inclusive decentralized ecosystem.

ORCIB (PALMO) Mənbəyi

ORCIB Qiymət Proqnozu (USD)

ORCIB (PALMO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? ORCIB (PALMO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? ORCIB üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

ORCIB qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

PALMO Aktivindən Yerli Valyutalara

ORCIB (PALMO) Tokenomikası

ORCIB (PALMO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. PALMO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: ORCIB (PALMO) Haqq;nda Suallar

Bugünkü ORCIB (PALMO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı PALMO qiyməti 0.02279436 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
PALMO / USD cari qiyməti nədir?
PALMO / USD cari qiyməti $ 0.02279436 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
ORCIB üçün bazar dəyəri nədir?
PALMO üçün bazar dəyəri $ 57.52M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
PALMO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
PALMO aktivinin dövriyyədə olan təklifi 2.52B USD təşkil edir.
PALMO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
PALMO ATH qiyməti olan 0.043821 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı PALMO qiyməti (ATL) nədir?
PALMO ATL qiyməti olan 0.02198746 USD dəyərinə endi.
PALMO ticarət həcmi nədir?
PALMO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
PALMO bu il daha da yüksələcək?
PALMO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün PALMO qiymət proqnozuna baxın.
ORCIB (PALMO) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

$109,690.86

$3,839.78

$0.03149

$185.30

$1.0001

