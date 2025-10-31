Bugünkü canlı Mars Protocol qiyməti 0,01435094 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MARS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MARS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Mars Protocol qiyməti 0,01435094 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MARS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MARS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

MARS Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MARS Qiymət Məlumatları

MARS Whitepaper

MARS Rəsmi Veb-saytı

MARS Tokenomikası

MARS Qiymət Proqnozu

$0,01435094
-13,80%1D
Mars Protocol (MARS) Canlı Qiymət Qrafiki
Mars Protocol (MARS) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,01367952
24 saat Aşağı
$ 0,01757913
24 saat Yüksək

$ 0,01367952
$ 0,01757913
$ 0,512804
$ 0
-6,77%

-13,80%

-25,77%

-25,77%

Mars Protocol (MARS) canlı qiyməti $0,01435094. MARS son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,01367952 və ən yüksək $ 0,01757913 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MARS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,512804, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MARS son bir saat ərzində -6,77%, 24 saat ərzində -13,80% və son 7 gündə isə -25,77% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Mars Protocol (MARS) Bazar Məlumatları

$ 3,82M
--
$ 6,56M
266,47M
457.083.938,78
Mars Protocol üzrə cari Bazar Dəyəri $ 3,82M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MARS üzrə dövriyyədə olan təklif 266,47M, ümumi təklif isə 457083938.78 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 6,56M təşkil edir.

Mars Protocol (MARS) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Mars Protocol / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00229785527808529.
Son 30 gündə Mars Protocol / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0057061389.
Son 60 gündə Mars Protocol / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0044401621.
Son 90 gündə Mars Protocol / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0054888066034286.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00229785527808529-13,80%
30 Gün$ -0,0057061389-39,76%
60 Gün$ -0,0044401621-30,93%
90 Gün$ -0,0054888066034286-27,66%

Mars Protocol (MARS) Nədir?

What is Mars Protocol?

Mars Protocol consists of a money market, called Red Bank, and a generalized credit primitive called Rover. Mars Protocol utilizes a so-called hub and outpost topology, whereby its base, Mars Hub acts as a command center for numerous outposts. Each outpost consists of an instance of Red Bank and Rover and the first of many outposts will be the Osmosis chain.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Mars Protocol (MARS) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Mars Protocol Qiymət Proqnozu (USD)

Mars Protocol (MARS) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Mars Protocol (MARS) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Mars Protocol üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Mars Protocol qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MARS Aktivindən Yerli Valyutalara

Mars Protocol (MARS) Tokenomikası

Mars Protocol (MARS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MARS tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Mars Protocol (MARS) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Mars Protocol (MARS) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MARS qiyməti 0,01435094 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MARS / USD cari qiyməti nədir?
MARS / USD cari qiyməti $ 0,01435094 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Mars Protocol üçün bazar dəyəri nədir?
MARS üçün bazar dəyəri $ 3,82M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MARS aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MARS aktivinin dövriyyədə olan təklifi 266,47M USD təşkil edir.
MARS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MARS ATH qiyməti olan 0,512804 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MARS qiyməti (ATL) nədir?
MARS ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
MARS ticarət həcmi nədir?
MARS üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MARS bu il daha da yüksələcək?
MARS bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MARS qiymət proqnozuna baxın.
Mars Protocol (MARS) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

