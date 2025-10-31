Bugünkü canlı Kurt qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KURT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KURT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Kurt qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KURT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KURT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

KURT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

KURT Qiymət Məlumatları

KURT Rəsmi Veb-saytı

KURT Tokenomikası

KURT Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Kurt Logosu

Kurt Qiyməti (KURT)

Siyahıya alınmadı

1 KURT / USD Canlı Qiyməti:

$0,0002577
$0,0002577$0,0002577
-6,80%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Kurt (KURT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:41:33 (UTC+8)

Kurt (KURT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00522224
$ 0,00522224$ 0,00522224

$ 0
$ 0$ 0

-0,11%

-7,36%

-14,81%

-14,81%

Kurt (KURT) canlı qiyməti --. KURT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. KURT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00522224, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, KURT son bir saat ərzində -0,11%, 24 saat ərzində -7,36% və son 7 gündə isə -14,81% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Kurt (KURT) Bazar Məlumatları

$ 257,51K
$ 257,51K$ 257,51K

--
----

$ 257,51K
$ 257,51K$ 257,51K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Kurt üzrə cari Bazar Dəyəri $ 257,51K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. KURT üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 257,51K təşkil edir.

Kurt (KURT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Kurt / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Kurt / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Kurt / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Kurt / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-7,36%
30 Gün$ 0-49,50%
60 Gün$ 0-85,45%
90 Gün$ 0--

Kurt (KURT) Nədir?

In the cold void of space, on a hidden Martian outpost nestled deep within the craters of Earth's Moon, two brothers were born: Burt and Kurt.

Identical in DNA, but polar opposites in spirit.

Burt was the golden boy. Friendly. Transparent. His heart pulsed in proof-of-work rhythms. He believed in the power of decentralization and fairness. So when the time came, he launched $BURT on Kaspa.

But then came Kurt.

Kurt wasn't interested in "fairness." He didn't care for decentralization. Kurt was chaos in a jetpack.

He saw the world and thought, "Why build slowly when you can moon faster?"

So he created $KURT on Base chain. Built for the degen hordes deep in the crypto trenches. Fueled by FOMO, memes, and mayhem.

Gas fees? Who cares. Kurt was all about volume, virality, and vaporizing charts.

Kurt will do whatever it takes to pump his bags to the moon.

$KURT is a meme coin launched on the Base chain but don't let the memes fool you. $KURT is the evil twin of $BURT on Kaspa, born in the darkest corners of the crypto trenches. Backed by a cult-like community of degens, $KURT is here to dominate the meme coin space with relentless energy, twisted humor, and a mission to build.

We’re not just here for green candles, we’re here to create a movement, disrupt the status quo, and carve our place in meme coin history. Join the rebellion. Join $KURT.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Kurt (KURT) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Kurt Qiymət Proqnozu (USD)

Kurt (KURT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Kurt (KURT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Kurt üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Kurt qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

KURT Aktivindən Yerli Valyutalara

Kurt (KURT) Tokenomikası

Kurt (KURT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. KURT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Kurt (KURT) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Kurt (KURT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı KURT qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
KURT / USD cari qiyməti nədir?
KURT / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Kurt üçün bazar dəyəri nədir?
KURT üçün bazar dəyəri $ 257,51K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
KURT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
KURT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
KURT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
KURT ATH qiyməti olan 0,00522224 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı KURT qiyməti (ATL) nədir?
KURT ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
KURT ticarət həcmi nədir?
KURT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
KURT bu il daha da yüksələcək?
KURT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün KURT qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:41:33 (UTC+8)

Kurt (KURT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.929,16
$109.929,16$109.929,16

+2,06%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.851,10
$3.851,10$3.851,10

+2,04%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03200
$0,03200$0,03200

+27,74%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,74
$185,74$185,74

+0,35%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.851,10
$3.851,10$3.851,10

+2,04%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.929,16
$109.929,16$109.929,16

+2,06%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,74
$185,74$185,74

+0,35%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4893
$2,4893$2,4893

+1,44%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18525
$0,18525$0,18525

+2,53%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002956
$0,002956$0,002956

-40,88%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00940
$0,00940$0,00940

-6,00%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002691
$0,0002691$0,0002691

+330,56%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0046721
$0,0046721$0,0046721

+5.091,22%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0462
$0,0462$0,0462

+1.343,75%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000042700
$0,0000000000000000000000042700$0,0000000000000000000000042700

+754,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,28232
$0,28232$0,28232

+127,51%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,037070
$0,037070$0,037070

+99,08%