Kurt Qiyməti (KURT)
-0,11%
-7,36%
-14,81%
-14,81%
Kurt (KURT) canlı qiyməti --. KURT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. KURT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00522224, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.
Qısamüddətli performans baxımından, KURT son bir saat ərzində -0,11%, 24 saat ərzində -7,36% və son 7 gündə isə -14,81% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.
Kurt üzrə cari Bazar Dəyəri $ 257,51K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. KURT üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 257,51K təşkil edir.
Bu gün ərzində Kurt / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Kurt / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Kurt / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Kurt / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ 0
|-7,36%
|30 Gün
|$ 0
|-49,50%
|60 Gün
|$ 0
|-85,45%
|90 Gün
|$ 0
|--
In the cold void of space, on a hidden Martian outpost nestled deep within the craters of Earth's Moon, two brothers were born: Burt and Kurt.
Identical in DNA, but polar opposites in spirit.
Burt was the golden boy. Friendly. Transparent. His heart pulsed in proof-of-work rhythms. He believed in the power of decentralization and fairness. So when the time came, he launched $BURT on Kaspa.
But then came Kurt.
Kurt wasn't interested in "fairness." He didn't care for decentralization. Kurt was chaos in a jetpack.
He saw the world and thought, "Why build slowly when you can moon faster?"
So he created $KURT on Base chain. Built for the degen hordes deep in the crypto trenches. Fueled by FOMO, memes, and mayhem.
Gas fees? Who cares. Kurt was all about volume, virality, and vaporizing charts.
Kurt will do whatever it takes to pump his bags to the moon.
$KURT is a meme coin launched on the Base chain but don't let the memes fool you. $KURT is the evil twin of $BURT on Kaspa, born in the darkest corners of the crypto trenches. Backed by a cult-like community of degens, $KURT is here to dominate the meme coin space with relentless energy, twisted humor, and a mission to build.
We’re not just here for green candles, we’re here to create a movement, disrupt the status quo, and carve our place in meme coin history. Join the rebellion. Join $KURT.
Kurt (KURT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Kurt (KURT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Kurt üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.
Kurt qiymət proqnozunu indi yoxlayın!
Kurt (KURT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. KURT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!
