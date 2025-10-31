Bugünkü canlı Foundry qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FDRY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FDRY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Foundry qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FDRY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FDRY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Foundry Qiyməti (FDRY)

Siyahıya alınmadı

1 FDRY / USD Canlı Qiyməti:

$0,00099528
-4,80%1D
USD
Foundry (FDRY) Canlı Qiymət Qrafiki
2025-10-31 13:14:39 (UTC+8)

Foundry (FDRY) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
24 saat Aşağı
$ 0,0011541
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0,0011541
$ 0,00188783
$ 0
+0,35%

-4,85%

+36,02%

+36,02%

Foundry (FDRY) canlı qiyməti --. FDRY son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0,0011541 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. FDRY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00188783, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, FDRY son bir saat ərzində +0,35%, 24 saat ərzində -4,85% və son 7 gündə isə +36,02% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Foundry (FDRY) Bazar Məlumatları

$ 995,27K
--
$ 995,27K
999,98M
999.983.685,1787281
Foundry üzrə cari Bazar Dəyəri $ 995,27K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. FDRY üzrə dövriyyədə olan təklif 999,98M, ümumi təklif isə 999983685.1787281 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 995,27K təşkil edir.

Foundry (FDRY) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Foundry / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Foundry / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Foundry / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Foundry / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-4,85%
30 Gün$ 0+33,46%
60 Gün$ 0+117,33%
90 Gün$ 0--

Foundry (FDRY) Nədir?

GetFoundry is a specialized AI agent foundry that builds domain-expert agents capable of performing actual business tasks, starting with professional video marketing. Unlike generic AI tools that try to do everything poorly, GetFoundry creates agents that excel at specific functions - beginning with GetVideos.app, which solved character consistency in AI video generation using Veo 3 technology. The project aims to replace expensive human specialists with AI agents that can generate professional-grade marketing videos in hours rather than weeks, at a fraction of traditional agency costs. The foundry approach means each new agent will serve different business functions while maintaining the high specialization standard proven by the video marketing agent.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır.

Foundry Qiymət Proqnozu (USD)

Foundry (FDRY) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Foundry (FDRY) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Foundry üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Foundry qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

FDRY Aktivindən Yerli Valyutalara

Foundry (FDRY) Tokenomikası

Foundry (FDRY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. FDRY tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Foundry (FDRY) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Foundry (FDRY) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı FDRY qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
FDRY / USD cari qiyməti nədir?
FDRY / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Foundry üçün bazar dəyəri nədir?
FDRY üçün bazar dəyəri $ 995,27K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
FDRY aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
FDRY aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,98M USD təşkil edir.
FDRY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
FDRY ATH qiyməti olan 0,00188783 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı FDRY qiyməti (ATL) nədir?
FDRY ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
FDRY ticarət həcmi nədir?
FDRY üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
FDRY bu il daha da yüksələcək?
FDRY bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün FDRY qiymət proqnozuna baxın.
Foundry (FDRY) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

